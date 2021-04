Review : ซีรีส์จบคนไม่จบ! ตามส่องผลงานนักแสดง “ร้อยรักปักดวงใจ & คุณคือป้อมปราการของฉัน”

ถึงซีรีส์จะจบแต่คนดูไม่จบ อารมณ์ยังค้างหลงวนลูปกันไปกับซีรีส์จีนสายละมุนอย่าง ร้อยรักปักดวงใจ (The Sword and The Brocade 2021) ที่นำแสดงโดย ท่านโหวจงฮั่นเหลียง และฮูหยินถานซงอวิ้น นางเอกสายแบ๊ว กวาดยอดวิวถล่มทลาย 4.5 พันล้านวิวในจีน ไปพร้อมกับอาการลุ้นท่านโหวนกฉากเข้าหอไปเกือบตลอดทั้งเรื่อง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์เดียวกับ คุณคือป้อมปราการของฉัน (You Are My Hero 2021) ซีรีส์โรแมนติกแนวสายอาชีพ ที่ออนแอร์ในช่วงเวลาเดียวกัน กับเคมีพระนางดีเว่อร์ชนิดคนดูเขิลแทนเลเวลสิบระหว่าง คุณหมอหมี่ข่า แสดงโดย หม่าซือฉุน และ ผู้กองสิงเค่อเหล่ย แสดงโดย ไป๋จิ้งถิงเพื่อเป็นการแก้อาการมูฟออนไม่ได้ งานนี้เลยมาอัพเดตผลงานชิ้นต่อไปของเหล่านักแสดงจากซีรีส์ดังทั้งสองเรื่องนี้ มาเป็นยาบรรเทาอาการลงแดงกันสักเล็กน้อยเชียร์ทีมไหน เลิฟทีมไหนตามไปส่องกันได้เริ่มต้นที่พระเอกรุ่นใหญ่อย่าง จงฮั่นเหลียง ที่ยิ่งสูงวัยก็ยิ่งแซ่บ หลังจากจบหน้าที่สุดยอดสามีจากบทท่านแม่ทัพสวีลิ่งอี๋ หรือ หย่งผิงโหว ก็มีซีรีส์ต่อคิวถึง 3 เรื่อง ได้แก่ Traveller of the Night เรื่องราวความรักแฟนตาซีระหว่างแพทย์นิติเวชหญิงและทนายความชื่อดัง และ Wang Hou Yu Sheng ซีรีส์โรแมนติกดราม่า เรื่องราวของศัลยแพทย์หัวใจที่กำลังหาทุนช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจ โดยเด็กคนนั้นดันเป็นลูกคนรักในอดีตของเขาแต่เรื่องที่ต้องบอกว่าเฮียจงเล่นท่ายาก ต้องยกให้ Healing Love ซีรีส์แนวดนตรี ที่จงฮั่นเหลียงมารับบทนักไวโอลินอัจฉริยะและวาทยกรที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยเรื่องนี้ปิดกล้องกันไปแล้ว จึงพอมโนกันได้ว่าน่าจะได้ดูกันเร็วๆ นี้มีตัวอย่างซีรีส์ Healing Love มาฝากกันถัดมาที่ถานซงอวิ้น กับบทบาทหลัวสืออีเหนียง คุณหนูสิบเอ็ดที่ใช้ความดี ความอดทน และความน่าเอ็นดูจนตกท่านโหวและผู้ชมไปตามๆ กัน ต้องยอมรับว่า 2-3 ปีมานี้เป็นขาขึ้นของเธอจริงๆ นับตั้งแต่ผลงานเรื่ององครักษ์เสื้อแพร (Under the Power 2019) และถักทอรักที่ปลายฝัน (Go Ahead 2020) ก็มีงานออกมารัวๆ ตลอด แถมได้ประกบแต่ผู้งานดีย์ไม่ว่าจะเป็น You Are My Youth ที่จะได้เล่นคู่ ดีแลน หวัง หรือ เต้าหมิงซื่อ F4 2018 กับซีรีส์แนวโรแมนติกระหว่างเจ้าของอีคอมเมิร์ซและนักบาสเก็ตบอล และโปรเจ็คต์พิเศษ New Generation : Because Have Home โคจรมาเจอกับผู้กองไป๋จิ้งถิง ที่จะรวมตัวนักศึกษาวิทยาลัย, เจ้าหน้าที่หมู่บ้าน และเซเลบริตี้เน็ตชื่อดังที่จะนำขบวนชาวบ้านใช้อีคอมเมิร์ซเพื่อฟื้นฟูบ้านเกิดแต่ผลงานทอล์กออฟเดอะทาวน์ตั้งแต่แคสนักแสดง ต้องยกให้เรื่อง Master of My Own ที่นางเอกไซส์มินิอย่างถานซงอวิ้น จะมาประกบกับหลินเกิงซิน พระเอกสูงยาวเข่าดีจากฉู่เฉียว จอมใจจารชน (Princess Agents 2017) ที่ครั้งนี้จะมาพบกันในซีรีส์โรแมนติกแนวออฟฟิศพิสูจน์ตัวเอง ซึ่งเป็นแนวที่ทั้งคู่ยังไม่เคยลองเล่น ต้องมาติดตามเคมีต่างไซส์ของทั้งคู่จะเล่นออกมาได้จิกหมอนแตกขนาดไหนหลังจากขยี้ใจละลายจากบทพระเอกในเรื่องสุขเล็ก ๆ ที่เรียกว่าเธอ (My Little Happiness 2021) และพระรองแสนดีจากบทโอวหยวนสิง ในร้อยรักปักดวงใจ ถังเสี่ยวเทียนจะกลับมาฟาดความหล่อน่าเอ็นดูในลุคโบราณอีกครั้ง กับซีรีส์ย้อนยุคแนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่อง My Wife is a Thief คู่กับนางเอกหลัวไคฮว๋าย จาก สคริปต์รัก (Love Script 2020) จากชื่อก็น่าจะรู้อยู่ว่าเนื้อเรื่องจะสนุกสนานอลหม่านแค่ไหนอีกหนึ่งตัวละครที่มีทั้งคนรักคนชัง และสร้างสีสันที่สุดของเรื่อง คือ อนุเฉียว หรือ เฉียวเหลียนฝาง รับบทโดยเหอหงซาน นักแสดงที่เก็บหมดบทนางเอก, นางร้าย และนักแสดงรับเชิญสลับกันไปมา คอซีรีส์คุ้นหน้าเธอมาบ้างจากบทนางเอกเรื่องประกาศิตหงสา (Legend of the Phoenix 2019)หลังจากเรื่องร้อยรักปักดวงใจ เหอหงซานยังมีผลงานจ่อคิวอีกหลายเรื่อง บทๆ เด่นจากซีรีส์ที่สร้างจากนิยายอมตะของกิมย้งอย่าง แปดเทพอสูรมังกรฟ้า เวอร์ชั่นรีเมคใหม่ โดยเธอจะรับเป็นอาจื่อ เด็กกำพร้านิสัยกร้าวร้าว โหดเหี้ยมอำมหิต และหลงรักเฉียวฟงพระเอกของเรื่อง เป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่มีบทบาทในนิยายเรื่องนี้ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ออนแอร์แถมท้ายให้หน่อย สำหรับนักแสดงสมบทที่เหล่าผู้ชมกล่าวขวัญถึงในร้อยรักปักดวงใจ อย่างหลิวหยุน ผู้รับบท อนุเหวิน ที่จะมีผลงานซีรีส์ต่ออีกสองเรื่องอย่าง The Coolest World ซีรีส์แนวมิตรภาพและชีวิตการทำงานของโลกในวงการสื่อ และซีรีส์แนวรักชาติเรื่อง Faith Makes Great โปรเจ็กต์พิเศษที่ระดมนักแสดงจีนแถวหน้ากว่า 100 ชีวิต มี 40 ตอน แบ่งพาร์ทนักแสดงแต่ละเรื่องราว 20 นาที เรื่องนี้ก็ได้ถานซงอวิ้นร่วมแสดงด้วยนอกจากนี้ตัวละครผู้แสนอาภัพอย่างอนุฉิน รับบทโดย หลี่เซิง ก็ยังไม่มีข่าวว่าเธอรับงานซีรีส์เรื่องใดต่อ โดยแฟนละครชาวไทยอาจพอผ่านตาผลงานของเธอมาบ้าง จากบทเสี่ยวเยี่ยนจื่อในซีรีส์องค์หญิงกํามะลอ ป่วนกําลัง 3 (New My Fair Princess 2011 : องค์หญิงกำมะลอเวอร์ชั่นรีเมก 2011) เช่นเดียวกับติ่งเจีย ผู้รับบท ตงชิง สาวใช้ผู้ซื่อสัตย์ ก็ยังไม่มีการอัพเดตงานซีรีส์เช่นกัน ขณะที่ซุนเสี่ยวหนิง รับบท หูพ่อ สาวใช้ผู้ชาญฉลาด ที่แฟนละครมักแซวว่าเธอหน้าตาดีเกินบท จะได้รับบทนำในซีรีส์แนวประวัติศาสตร์ที่ฟาดฟันเชิงธุรกิจเรื่อง Yi Dai Jiang Shiต้องบอกก่อนว่า หม่าซือฉุน เป็นนักแสดงแจ้งเกิดจากจอเงิน การันตีด้วยรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจาก China Film Society of Performing Art Awards ครั้งที่ 14 ฉะนั้นเธอมักรับงานซีรีส์ไม่มากเท่าไร ก่อนหน้านี้เธอดังเป็นพลุแตกจากซีรีส์สายฮา เมียข้าเป็นท่านแม่ทัพ (Oh My General 2017) และซีรีส์แนวสืบสวน วิเคราะห์จิต พิชิตรัก (Love Me If You Dare 2015)การมารับบทหมี่ข่า แพทย์ประจำห้องฉุกเฉินผู้แสนดีมากความสามารถ คู่กับไป๋จิ้งถิง เรียกว่าเคมีสิบเต็มสิบจนเกิดกระแสคู่จิ้นคู่ใหม่ ใครได้ดูเป็นติดหนึบ ถือเป็นอะไรเหนือความคาดหมาย แต่น่าเสียดายที่ ณ ตอนนี้จะไม่ได้เห็นรอยยิ้มสดใสของหมอหมี่ข่าบนซีรีส์ไปสักพัก เพราะเธอยังไม่ได้ตบปากรับคำจะเล่นซีรีส์เรื่องใดต่อ มีเพียง The Fallen Bridge ภาพยนตร์แนวสืบสวนระทึกขวัญ ที่ว่าด้วยเรื่องการแก้แค้นและสืบหาความจริงการตายปริศนาของพ่อ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างรอคิวฉายตอนนี้มีปล่อยตัวอย่างสั้นๆ ออกมาเรียกน้ำย่อยแล้วไป๋จิ้งถิง นักแสดงหนุ่มรุ่นใหม่มาแรง หลังจากรับบทสิงเค่อเหล่ย ผู้กองและหัวหน้าหน่วย SWAT บวกกับลูกอ้อนระดับเทพหาใครเทียม ก็ทำให้เขาขึ้นแท่นหลัวแห่งชาติคนใหม่ของแม่ยกจีนไปโดยปริยาย ระหว่างเรื่องทีมคุณคือป้อมปราการของฉันออนแอร์ ไป๋จิ้งถิงก็ยังมีซีรีส์อีกเรื่อง คู่เดือดเลือดปิงปอง (Ping Pong Life 2021) ที่ฉายในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน เรียกว่าฮอตจริงอะไรจริงสำหรับใครที่ปวารณาตนเป็น FC ของหนุ่มไป๋จิ้งถิง ต้องไปติดตามเขาในผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ที่คาดว่าออนแอร์ปีนี้ อย่าง Octogenarians and the 90s 2021 ซีรีส์น้ำดีกับเรื่องราวน่าประทับใจของหญิงสาวที่ได้รับมรดกจากคุณยายของเธอและตั้งใจจะฟื้นฟูเป็นบ้านพักคนชรา รวมถึงโปรเจ็กต์พิเศษที่จะมาเจอกับฮูหยินถานซงอวิ้น ใน New Generation : Because Have Homeเฉินห่าว รับบท ซู่เหวินป๋อ เจ้าหน้าที่หน่วย SWAT ภายใต้ทีมของสิงเค่อเหล่ย พระรองผู้แสนเย็นชา ที่ผ่านมาเฉินห่าวมักได้บทเป็นนักแสดงสมทบและพระรอง แต่ในเรื่องนี้ด้วยคาแร็กเตอร์ที่เย็นชาแข็งแกร่ง และโชว์ฉากต่อสู้เท่ๆ ทำให้เขาตกฐานแฟนใหม่ๆ ไปได้เยอะ หลังจากเรื่องนี้เหล่าแฟนๆ สามารถไปติดตามผลงานเขาได้บทนักแสดงนำในซีรีส์แนวประวัติศาสตร์การเมืองยุค 1945 เรื่อง The Fiery Years of Gao Dai Xia ในช่วงก๊กมินตั๋งเคลื่อนไหวและต่อต้านญี่ปุ่น ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างถ่ายทำเพื่อนแสนดีของคุณหมอหมี่ข่า ไม่เพียงทำหน้าที่ถ่ายทำวิดีโอโปรโมตทีม SWAT แต่เธอยังตามจีบซู่เหวินป๋อแบบจริงจังอีกด้วย ด้วยคาแร็กเตอร์ของสาวสมัยใหม่ที่ไม่กลัวว่าจะต้องจีบผู้ชายก่อน ทำเอาโดนใจผู้ชมไปเพียบ หลังจากเรื่องนี้เจียงเป่ยเหยายังมีงานมาให้แฟนๆ ได้หลายคิดถึงในซีรีส์แนวมิตรภาพเรื่อง Youth ว่าด้วยเรื่องราวชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยเธอรับบทเป็นรูมเมทของนางเอกกวนเสี่ยวถง แต่เรื่องที่เธอจะได้รับบทนำเต็มตัว ต้องใน Start Up Together ซีรีส์แนวออฟฟิศคอมเมดี้ดราม่า ที่เพิ่งมีการวางตัวแสดงกัน อีกนานกว่าจะได้ชมชี้เป้าชี้จุดกันขนาดนี้ ก็ตามไปส่องกันเอง แต่บอกเลยว่าหลายเรื่องอาจต้องมีดำน้ำกันไปตามระเบียบmydramalist.com