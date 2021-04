Preview : “Sell Your Haunted House” ซีรีส์ฮา สยอง แฟนตาซี สารพัดวิธีไล่ผีออกจากบ้าน!

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักต้มตุ๋นต้องทำพิธี ‘ไล่ผีออกจากบ้าน’ เพื่อขับไล่พลังงานลบหรือวิญญาณที่ติดค้างในบ้านผีสิงและสำนักงานร้าง ก่อนจะขายทอดตลาดให้กับเจ้าของใหม่ เตรียมพบกับความสนุกสุดเร้าใจในซีรีส์ ‘Great Real Estate I Sell Your Haunted House’ ที่หยิบประเด็นร้อนในโลกโซเชียลฯ อย่าง “อาถรรพ์บ้านผีสิง” มาสร้างเป็นซีรีส์แนวสยองขวัญ I แฟนตาซี I คอเมดี้ ที่คนรักซีรีส์แนวนี้หรือซีรีส์ดังอย่าง Hotel del Luna ไม่ควรพลาด!เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ ‘โออินบอม’ (แสดงโดย ‘จองยงฮวา’) นักต้มตุ๋นผู้ไม่เชื่อเรื่องผี ต้องมารับบทเป็นหมอผีเพื่อหาเลี้ยงชีพไปวันๆ ความเป็นคนช่างสังเกตและไหวพริบดีทำให้เขาเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างหวุดหวิด แต่แล้วเขาก็ต้องเปิดใจเชื่อเรื่องลี้ลับเมื่อได้พบกับ ‘ฮงจีอา’ (แสดงโดย ‘จางนารา’) บอสใหญ่แห่งอสังหาริมทรัพย์ Daebak Real Estate สาวสวยผู้เกิดในตระกูลนักปราบผีหรือ ‘เอ็กโซซิสท์’ เวอร์ชั่นเกาหลี ที่มีความสามารถในการเห็นผีและปราบผีจริงๆ ทั้งคู่จึงต้องร่วมมือกันไล่ผีออกจากตึกร้างเพื่อธุรกิจ พร้อมกับไขปริศนาในการเสียชีวิตของแม่ของฮงจีอาเมื่อ 20 ปีก่อน จนนำไปสู่ความสนุกสนานปนขนหัวลุกที่อาจทำให้คุณไม่กล้าลุกจากเตียงความสนุกของซีรีส์เรื่องนี้อยู่ตรงที่คนเขียนบท (Ha Soo Jin, Lee Young Hwa และ Jung Yeon Seo) หยิบยกประเด็น ‘บ้านผีสิง’ ซึ่งอยู่ในความสนใจของคนยุคใหม่ อย่างข่าวการจ้างคนเข้าไปอาศัยในบ้านที่เกิดเหตุฆาตกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นหรือเมืองไทยก็มีอาชีพรับจ้างอยู่ห้องผีสิงเช่นกัน ก่อนที่เจ้าของจะปล่อยบ้านหรือห้องพักให้คนเช่าเพื่อสยบข่าวผีดุ นำมาตีความใหม่ให้น่าสนใจและเสียดสีสังคมเล็กน้อย อย่างการที่โออินบอมปลอมเป็นหมอผีเพื่อทำพิธีขับไล่วิญญาณร้าย (ทั้งที่จริงๆ เขาก็ไม่ได้มีวิชาอะไรติดตัว เน้นมั่วนิ่มแต่ได้เงินจากความกลัวของผู้คน) ส่วนฮงจีอาก็ซื้ออสังหาริมทรัพย์ราคาถูกก่อนจะทำการขับไล่วิญญาณ แล้วขายทอดตลาดในราคาสูงขึ้นเพื่อเก็งกำไรGreat Real Estate I Sell Your Haunted House เป็นผลงานการกำกับฯ ของ ‘พัคจินซอก’ (จาก School 2017, Naked Fireman และ The Tale of The Book Worm) และเป็นการพบกันครั้งแรกของ ‘จางนารา’ VS ‘จองยงฮวา’ มีกำหนดออนแอร์ทางช่อง KBS ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (14 เมษายนนี้) เพื่อให้คนรักผีเตรียมฟินรับวันหยุดยาว และเป็นการกลับมาปรากฏโฉมครั้งแรกหลังออกจากกรมในปี 2019 และเป็นการหวนคืนวงการซีรีส์ในรอบ 3 ปีนับจากผลงานเรื่อง ‘The Package’ ในปี 2017 ทำเอาสาวกที่เฝ้ารอโอปป้าคัมแบ็คฟินไปตามๆ กันไม่ใช่แค่สาวกของโอปป้าเท่านั้นที่เฝ้ารอวันออนแอร์อย่างใจจดใจจ่อ จองยงฮวา (อดีตสมาชิกวง CN BLUE) เองก็ให้สัมภาษณ์ว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นสุดๆ เลยครับ เพราะเป็นซีรีส์แนวใหม่เกี่ยวกับการปราบผีหรือเอ็กโซซิสท์ ที่ผ่านมาผมดูหนังและซีรีส์เกี่ยวกับผีหลายเรื่องมาก เพื่อพยายามทำความเข้าใจความรู้สึกของผีที่เข้าสิงผู้คน ผมเชื่อว่าโออินบอมจะเป็นที่จดจำในฐานะนักปราบผีที่อบอุ่นและเป็นมิตรที่สุดคนหนึ่ง”นอกจากนี้ เขายังชื่นชมจางนาราในฐานะนักแสดงรุ่นพี่ “ผมคิดว่าเคมีของเราเข้ากันมาก เพราะเราคุยกันเยอะมากเลยทำให้การแสดงดูเป็นธรรมชาติ” แม้ตัวอย่างใน Teaser จะน่าติดตามเพียงไร แต่หลายคนก็ไม่พลาดที่จะโฟกัสซิกแพ็คของโอปป้า (ซีนสระว่ายน้ำ) จนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในชั่วข้ามคืน ทำเอาโอปป้าถึงกับเขินและออกมายอมรับว่า เขาพยายามออกกำลังกาย Upper Body เป็นพิเศษหลังปลดประจำการเพื่อฉากแอ็คชั่นโดยเฉพาะส่วนจางนาราเองก็รู้สึกตื่นเต้นและกดดันไม่แพ้กัน “นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเล่นซีรีส์แฟนตาซี ตอนแรกฉันรู้สึกกังวลอย่างมาก แต่พอได้ทำความรู้จักกับนักแสดงและทีมงาน ทำให้ฉันรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้น ระหว่างทำเวิร์คช้อปเราแลกเปลี่ยนทัศนคติเพื่อให้เราตีความตัวละครได้ชัดเจนขึ้น บรรยากาศในกองถ่ายก็ดีมากๆ ส่วนตัวฉันมองว่า ซีรีส์เรื่องนี้สะท้อนความเจ็บปวดและความเศร้าโศกเสียใจของคนที่ต้องสูญเสียบางอย่างในชีวิตได้อย่างน่าติดตาม มันสนุกเหนือจินตนาการจนไม่อยากให้พลาดเลยสักตอน”อีกไม่นานเกินรอคุณก็จะได้ขนหัวลุกกับการไขปริศนาบ้านผีสิงและสำนักงานหลอน รวมถึงสนุกกับสารพัดวิธีอันเชิญคุณผีออกจากบ้านร้าง และเทคนิคการไฝว้ผีตามสไตล์นักต้มตุ๋นหน้าหล่อ ซึ่งเชื่อว่า ซีรีส์นี้ต้องมีโมเม้นท์ชวนจิ้น-ฟินจิกหมอนตามสไตล์ Korean Drama แน่นอน! และโชคดีว่าเรื่องนี้เหล่าชาวติ่งไทยไม่ต้องลุ้น เพราะมีสตรีมมิ่งทาง VIUซีรีส์แนว: สยองขวัญ I แฟนตาซี I คอเมดี้กำหนดฉาย: 14 เมษายน – 3 มิถุนายน 2564ช่อง: KBS / VIUจำนวน: 16 ตอนhttps://gossipchimp.com/sell-your-haunted-house-drops-eerie-main-character-posters-kdramapal/https://kdramadiary.com/kdrama-news/great-real-estate-jang-nara-jung-yong-hwa-in-latest-teasers/https://koreancelebgossip.blogspot.com/2021/03/jung-yong-hwa-keren-becoming-cheater.html