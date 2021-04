Scoop : 10 เรื่องควรรู้ก่อนดูงานใหม่ของโอปป้ากงยู “SeoBok” และ “The Silent Sea”

แค่เห็นรายชื่อนักแสดงนำในภาพยนตร์ไซไฟฟอร์มยักษ์อย่าง ‘Seo Bok’ (ซอบก) ที่ได้ท็อปสตาร์ของเกาหลีถึง 2 คนอย่าง ‘กงยู’ และ ‘พัคโบกอม’ ก็ทำเอาแฟนคลับกรีดร้องจนแทบจะอดใจรอชมความหล่อเท่ของ 2 ลมหายใจแห่งภาคพื้นเอเชียไม่ไหวหลังเจอพิษโควิด-19 ทำโปรแกรมฉายเลื่อนจากปลายปีที่ผ่านมาเป็น 15เมษายนปีนี้แค่นั้นยังไม่พอ! ภายในปีนี้โอปป้ายังมีซีรีย์แนวไซไฟ-ทริลเลอร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีร่วมกับ Netflix อย่าง ‘The Silent Sea’ ประกบคู่กับท็อปสตาร์อีกคนของเกาหลีอย่าง ‘แบดูนา’ มาให้เหล่าสาวกใจเต้นรัวๆ กันอีกรอบซึ่งจะสตรีมมิ่งทางเน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ในเดือนกรกฎาคมนี้ (ถ้าไม่เลื่อน) แต่ก่อนจะดูซีรีส์และหนังใหม่ของโอปป้าให้มันสุดติ่ง มาทำความรู้จัก 10 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับผลงานใหม่ของกงยูกันเลย!Seo Bok ภาพยนตร์แนวแอ็กชั่นไซไฟฟอร์มยักษ์นำเสนอเรื่องราวของ ‘กีฮอน’ (กงยู) อดีตหน่วยข่าวกรองที่ได้รับภารกิจลับครั้งสุดท้ายด้วยการปกป้อง ‘ซอบก’ (พัคโบกอม) มนุษย์โคลนนิ่งคนแรกของโลกซึ่งเป็นโปรเจกต์ลับสุดยอดของรัฐบาลแต่เมื่อมีคำสั่งยุติโปรเจกต์ส่งผลให้หลายองค์กรเริ่มออกไล่ล่าซอบกเพื่อหวังจะครอบครอง โดยมีกีฮอนทำหน้าที่ปกป้องและคอยสอนให้ซอบกรู้จักกับคำว่า ‘ชีวิต’ ขณะเดียวกันกีฮอนเองก็ค่อยๆ ค้นพบความสำคัญของซอบกที่เป็นมากกว่ามนุษย์โคลนนิ่งแต่การปกป้องซอบกทำให้กีฮอนตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตแม้จะห่างหายจากการกำกับฯ ภาพยนตร์หลายปี นับจากความสำเร็จของหนังรักโรแมนติกเรื่อง ‘Architecture 101’ (2012) อียองจู ก็กลับมารับหน้าที่เขียนบทและผู้กำกับฯ เรื่อง ‘ซอบก’ (2021) เขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยยอนเซ (Yonsei) หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเกาหลีใต้ ก่อนหน้านี้เขาประสบความสำเร็จทั้งในฐานะผู้เขียนบทและกำกับภาพยนตร์ 2เรื่องคือ Living Death (2009) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ‘Possessed’ หนังแนวสยองขวัญสั่นประสาทก่อนจะเปลี่ยนแนวมาสร้างหนังรักอย่าง Architecture 101 ล่าสุดกับ ‘ซอบก’ หนังแอ็กชั่นไซไฟที่เจ้าตัวยอมรับว่า เขาเขียนบทนี้ขึ้นมาเพื่อกงยูและพัคโบกอมโดยเฉพาะ! ที่เหลือก็คงต้องรอดูกันว่าซอบกจะสร้างชื่อเสียงให้อียองจูมากแค่ไหนความน่าสนใจของ ‘ซอบก’ อยู่ที่การหยิบยกตำนาน ‘ซูฟู’ (Xu Fu) มาตีความใหม่ในมุมมองที่ทันสมัยมากขึ้น ในยุคที่มนุษย์ยังแสวงหาชีวิตอมตะทำให้ผู้กำกับฯ นึกถึงเรื่องราวของ ‘ซูฟู’ นักเล่นแร่แปรธาตุและนักสำรวจชาวจีนที่มีชีวิตราว 255 ปีก่อนคริสตกาล ซูฟูทำงานในวังหลวงและได้รับคำสั่งจากจิ๋นซีฮ่องเต้ให้ล่องเรือออกตามหายาอายุวัฒนะบนเกาะแห่งหนึ่งที่อยู่ทางทิศตะวันออก (ปัจจุบันเชื่อว่าเป็นญี่ปุ่น) โดยมีกองทัพเรือ ทหาร ช่างฝีมือ และเด็กๆ ราว 3,000 คนออกเดินทางไปด้วยกัน แต่หลังจากที่เริ่มปฏิบัติภารกิจค้นหาครั้งที่สองซูฟูก็หายตัวไปอย่างลึกลับและไม่กลับแผ่นดินใหญ่อีกเลย ในญี่ปุ่นเองซูฟูได้รับการยกย่องในฐานะเทพเจ้าที่มีชื่อว่า ‘Jofoku’ ขณะที่เกาหลีเล่าขานตำนานของ Xu Fu และเรียกว่า ‘SeoBok’ถือเป็นการกลับมาปรากฎตัวบนจอเงินของลมหายใจแห่งภาคพื้นเอเชียหลังจากภาพยนตร์เรื่อง ‘Kim Ji Young: Born 1982’ (2019) และซีรีส์ ‘Goblin’ (2016-2017) ที่ประสบความสำเร็จถล่มทลาย ทำให้หลายคนเฝ้ารอวันที่โอปป้าจะสวมบทบาทใหม่ให้ติดตามกันอีกครั้ง เพราะแต่ละบทที่โอปป้าแสดงไม่เคยทำให้แฟนๆ ผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวขณะที่พัคโบกอมได้แสดงภาพยนตร์เรื่อง ‘Coin Locker Girl’(2015)ก่อนจะเข้ารับราชการทหารตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2020 ระหว่างนั้นเขาแสดงซีรีส์ ‘Record Of Youth’ และถ่ายทำภาพยนตร์ ‘Seo Bok’ และ ‘Wonderland’ การคัมแบ็คของท็อปสตาร์ทั้งสองคนจึงเป็นที่คาดหวังอย่างมากจากแฟนคลับทั่วโลกพัคโบกอมเล่าว่า “ชื่อของ ‘ซอบก’ แปลว่า "อยู่อย่างสงบสุขมานาน" เป็นภาพยนตร์ที่ชวนให้คิดถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขณะเดียวกันหนังก็ส่งสาส์นว่า มนุษย์ไม่ควรทะเยอทะยานเกินไป ทั้งยังช่วยให้เราคิดถึงความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตผู้คนอีกด้วย” ส่วนกงยูออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางนิตยสาร ‘Esquire Korea’ เกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับพัคโบกอมว่า “การได้ร่วมงานกับโบกอมเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผมตอนแรกที่เจอกันเขาทำให้ผมคิดถึงตัวเองในช่วงเวลานั้น ผมคิดว่า ตอนอายุเท่าโบกอมผมมีมุมมองความคิดแบบไหนกันนะ” นี่เป็นเหตุผลให้ 2 ท็อปสตาร์มีความสนิทสนมและเป็นกันเองมากขึ้นนอกจากกงยูและพัคโบกอมภาพยนตร์เรื่องนี้ยังนำแสดงโดย ‘โจอูจิน’ (Jo Woo Jin) ที่รับบทเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของเกาหลี ผู้ทำทุกวิถีทางเพื่อปกปิดการมีตัวตนของซอบก และเคยร่วมงานกับกงยูในซีรีส์ ‘Guardian: The Lonely and Great God’ หรือรู้จักกันในชื่อ ‘Goblin’ มาแล้ว ส่วนนักแสดงอีกคนที่น่าจับตามองคือ ‘จางยอมนัม’ (Jan Young Nam) รับบทเป็นหัวหน้านักวิจัยผู้สร้าง ‘ซอบก’ ที่โด่งดังในชั่วข้ามคืนจากซีรีส์ ‘It’s Okay To Not Be Okay’ ที่ทำให้เธอติดท็อป 10 รายชื่อนักแสดงหญิงที่ได้รับการพูดถึงในโลกออนไลน์จากการอ้างอิงของ Good Data Corporation (กระโดดจากลำดับที่ 109 สู่ลำดับที่ 7)ด้วยความที่กงยูรับบทเป็น ‘กีฮอน’ อดีตสายลับที่ป่วยหนักและต้องมารับหน้าที่ปกป้องซอบก ผู้กุมความลับความเป็นอมตะแห่งมวลมนุษยชาติ ทำให้โอปป้าที่หุ่นดีมากเว่อร์ถึงกับต้องลดน้ำหนักและควบคุมอาหารเพื่อให้สมกับบทบาทที่ได้รับ กงยูเล่าว่า “ผมเต็มที่กับบทบาทนี้มากๆ ครับ เพราะทุกคนทุ่มเทพยายามอย่างหนักกับโปรเจกต์นี้ พวกเขาทำให้ผมรู้สึกว่า ผมจะทำให้ทุกคนผิดหวังไม่ได้ ผมเลยต้องลดน้ำหนักเพื่อให้ตัวเองเหมือนกับคนป่วยหนัก แล้วยังต้องถ่ายทอดอารมณ์สุดซับซ้อนจนผมคิดว่า ตัวเองเป็นกีฮอนจริงๆ แล้วผู้ชมยังจะได้เห็นผมโชว์ลีลาแอ็กชั่นในฐานะอดีตสายลับ ผมหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับ"นอกจากซอบก (Seo Bok) แล้ว ชมรมคนรักโอปป้ายังจะได้เห็นผลงานของเขาแบบเต็มอิ่มใน ‘The Silent Sea’ ซีรีส์ 8 ตอนที่ออนแอร์ทางเน็ตฟลิกซ์ (มีกำหนดฉายปีนี้) ประกบคู่กับนักแสดงแถวหน้าของเกาหลีอย่าง ‘แบดูนา’ ที่ดังไกลในแวดวงฮอลลีวู้ด และประสบความสำเร็จถล่มทลายจากซีรีส์เรื่อง ‘Kingdom’ ซีรีส์แนวไซไฟ The Silent Sea ว่าด้วยเรื่องราวของโลกอนาคต (อันใกล้) ที่โลกกำลังจะกลายเป็นทะเลทรายและขาดแคลนอาหาร โอกาสเดียวในการเอาชีวิตรอดตกอยู่ในมือของทีมผู้เชี่ยวชาญที่ถูกส่งไปเก็บตัวอย่างลึกลับบนสถานีวิจัยที่ถูกทิ้งร้างบนดวงจันทร์แค่ได้ยินชื่อเสียงของ ‘The Silent Sea’ ก็ทำเอาแฟนคลับของหนังสั้นเรื่องนี้ตื่นเต้นไปตาม ๆ กันซีรีส์ที่สร้างจากหนังสั้นชื่อ ‘The Sea of Tranquility’ ผลงานการกำกับฯ และเขียนบทโดย ‘ชเวฮังยง’ ได้รับการพูดถึงอย่างมากจากเทศกาลหนังสั้น Mise-en-scene Short Film Festival ครั้งที่ 13 (2014) ก่อนที่เน็ตฟลิกซ์จะนำมาสร้างใหม่และยกเก้าอี้ผู้กำกับฯ ให้ชเวฮังยงเช่นเดิม โดยมี ‘พัคอึนกโย’ เจ้าของรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเรื่องMother (2009) จากงาน Korean Association of Film CriticsAwards ครั้งที่ 29 รับหน้าที่เขียนบท รวมถึง ‘จองอูซอง’ นักแสดงชื่อดังจากภาพยนตร์เรื่อง ‘Innocent Witness’ เจ้าของรางวัล Best Actor จากBlue Dragon Film Awards ที่เข้าร่วมโปรเจกต์นี้ในฐานะผู้อำนวยการสร้างและ Executive Producer สร้างความตื่นเต้นและส่งผลให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นที่จับตามองตั้งแต่โปสเตอร์แรกเปิดตัวในโลกออนไลน์ไม่เพียงแฟนคลับทั่วโลกที่ตื่นเต้นกับซีรีส์เรื่องนี้ของ Netflix Original เหล่านักแสดงนำเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็น ‘กงยู’ ที่รับบทเป็น ‘ฮันยุนจา’ หัวหน้าทีมที่ต้องดูแลความปลอดภัยและลูกทีมให้ทำภารกิจสำคัญให้สำเร็จ ‘แบดูนา’ รับบท ‘ดร.ซงจีอัน’ นักชีววิทยาอวกาศ ที่เข้าร่วมภารกิจสำคัญเพื่อค้นหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ที่ทำให้สถานีวิจัยถูกทิ้งร้างบนดวงจันทร์ และ ‘อีจุน’ รับบทเป็น ‘รยูแทซอค’ อดีตวิศวกรมือฉมังที่อาสาเข้าร่วมภารกิจนี้เพื่อไขความลับบางอย่าง แม้จะมีอันตรายรออยู่เบื้องหน้าก็ตามโดยแบดูนาให้สัมภาษณ์ว่า “เหตุผลสำคัญที่ทำให้ฉันตัดสินใจร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ เพราะอยากร่วมงานกับจองอูซองในฐานะที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์ แล้วฉันก็อยากให้ซีรีส์เรื่องนี้กลายเป็นความจริงขึ้นมาให้ได้ค่ะ”เหล่าสาวกของโอปป้ากงยูและท็อปสตาร์ชื่อดังของเกาหลี อดใจรออีกไม่นานก็จะได้ฟินกับ ‘Seo Bok’ มีกำหนดเข้าฉาย 15 เมษายน 2021 และกรกฎาคมนี้คุณอาจจะได้ชม The Silent Sea ทางเน็ตฟลิกซ์ (Netflix) เรียกว่า เป็นปีทองของโอปป้าที่จะทำให้เหล่าแฟนคลับหายคิดถึงกันแน่นอน!https://www.kdramastars.com/articles/119263/20201109/sci-fi-film-seobok-releases-poster-featuring-gong-yoo-park.htmhttp://koalasplayground.com/2020/10/27/posters-stills-and-trailer-for-sci-fi-action-k-movie-seo-bok-with-gong-yoo-and-park-bo-gum/https://moviesandmania.com/2020/11/15/seobok-movie-film-sci-fi-action-clone-korean-%EC%84%9C%EB%B3%B5-2020-overview/https://kissasian.is/silent-sea-cast-talk-intense-space-thriller.htmlhttps://www.kontan.co.id/tag/bae-doonahttps://www.hollywoodreporter.com/news/netflix-to-spend-nearly-500-million-on-korean-content-this-yearhttps://kpophit.com/gong-yoo-and-park-bo-gum-embark-on-a-perilous-journey-in-upcoming-sci-fi-film-kpophit/https://www.hancinema.net/photos-new-stills-added-for-the-upcoming-korean-movie-seobok-146321.html?spoilerfree=1