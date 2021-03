Minari (มินาริ)

: ดราม่า: 1 เมษายน 2021: มงคลซีเนม่า: ดีดี้ การ์ดเนอร์ (Moon Light, 12 Years a Slave) , แบรด พิตต์ (Ad Astra, Okja): อี ไอแซค จอง (Lucky Life, Abigail Harm) (Lucky Life, Abigail Harm): อี ไอแซค จอง (Lucky Life, Abigail Harm) (Lucky Life, Abigail Harm): สตีเว่น ยอน (The Walking Dead, Burning) , ฮานเยริ (Secret Zoo)Minari เป็นผลงานของผู้กำกับลูกครึ่งอเมริกัน-เกาหลีใต้ อย่าง อี ไอแซค จอง เล่าเรื่องราวชีวิตของชาวเกาหลีครอบครัวหนึ่ง ที่อพยพมาอยู่ตั้งรากฐานอยู่ในรัฐอาร์คันซอ สหรัฐอเมริกา ช่วงยุค 80 พวกเขาตั้งต้นเป็นชาวสวนชาวไร่ในดินแดนที่ยังไม่คุ้นเคย พร้อมกับแวดล้อมสังคมที่ยังต้องปรับตัวและเรียนรู้ โดยเป็นผลงานเขียนบทของผู้กำกับฯ ที่ได้แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากชีวิตวัยเด็กของตัวเองกับครอบครัวทีมนักแสดงของหนังเรื่องนี้ต่างเป็นคนเชื้อสายเกาหลี ไม่ว่าจะเป็น สตีเว่น ยอน (จากซีรีส์ The Walking Dead) ฮานเยริ (จากละคร Nokdu Flower), ยูนยอจอง (นักแสดงอาวุโสจากเกาหลี), วิล แพตตัน, อลัน คิม และ สก็อตต์ เฮซ- ใจนักวิจารณ์ทั่วโลก ได้คะแนนจากเว็บ Rotten Tomatoes ที่ได้สูงถึง 100% ด้วยคะแนนเฉลี่ย 9.08/10 จากนักวิจารณ์ 27 คน สามารถคว้า 2 รางวัลใหญ่ในเทศกาลหนังซันแดนซ์ครั้งล่าสุดมาครอง ประกอบด้วย U.S. Dramatic Competition Grand Jury Prize ที่มาจากตัดสินของคณะกรรมการ และ U.S. Dramatic Competition Audience Award จากการลงคะแนนของผู้ชม ซึ่งภาพยนตร์ก่อนหน้าที่สามารถคว้าสองรางวัลนี้ได้คือ Whiplash ทำให้ Minari กลายเป็นม้ามืดในการคว้าออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปีนี้- ลี ไอแซก ชอง เป็นลูกหลานชาวเกาหลีที่อพยพมาเติบโตในรัฐอาร์คันซอ สหรัฐอเมริกา เขาจบจากมหาวิทยาลัยเยล ก่อนที่จะเลิกเรียนหมอหลังจากนั้น หนังเรื่องแรกของชอง Munyurangabo ได้ไปฉายที่เทศกาลหนังเมืองคานส์ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมาก และเขาจะรับหน้าที่ผู้กำกับให้กับ Your Name เวอร์ชันภาพยนตร์ที่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมการสร้าง- มินาริเป็นชื่อผักพื้นบ้านของเกาหลี คล้ายผักชี มีกลิ่นแรง ซึ่งมีลักษณะเด่นคือหลังว่านเมล็ดครั้งแรกมักจะไม่ค่อยเติบโต แต่จะเจริญงอกงามกว่าเดิมหลังจากที่ผลัดใบครั้งแรกตาย ซึ่งผกกต้องการให้มันสะท้อนกับครอบครัวตัวเอก