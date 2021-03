Preview : “Immortality” ซีรีส์พลิกบทบาท “หลัวหยุนซี X เฉินเฟยอวี่” ลงจอ เม.ย.นี้

ถือเป็นปีทองของซีรีส์วายจีนจริงๆ นอกจากมีคิวจอลงจอรัวๆ และฉายสตรีมมิ่งแล้ว หลายเรื่องก็อยู่ระหว่างถ่ายทำ หนึ่งในนั้นที่คาดว่าจะได้ลงจอเมษายนนี้ (ถ้าไม่เจอโรคเลื่อนกะทันหัน) คือ Immortality ซีรีส์ดัดแปลงจากนิยายวายเรื่อง “ฮัสกี้หน้าโง่กับอาจารย์เหมียวขาวของเขา” (สำหรับชื่อไทย มีเรียกกันหลายชื่อ ในที่นี้จะอ้างอิงจากชื่อนิยายที่นำมาแปลไทยและนำเข้าโดยสำนักพิมพ์ Rose)สำหรับเวอร์ชั่นซีรีส์เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนอย่าง Tencent มีกำหนดฉาย 50 ตอนจบ ทาง WeTV นำแสดงโดย "หลัวหยุนซี" พระเอกที่ทำเอาสาวๆ ใจสั่นมาแล้วจาก ครึ่งทางรัก (Love is Sweet 2020) และมธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง (Ashes of Love 2018) ประกบนักแสดงดาวรุ่งรุ่นน้องอย่าง "เฉินเฟยอวี่" ที่ฟาดความปังจาก สยบฟ้าพิชิตปฐพี (Ever night 2018) มาแล้วต้องบอกว่า Immortality เป็นอีกซีรีส์ที่ได้รับการจับตามองตั้งแต่ตั้งโปรเจกต์ ด้วยพล็อตที่ผสมผสานแนวยุทธภพ-เทพเซียน-ย้อนอดีต แถมใส่ความโรแมนติกแบบรักต้องห้ามของศิษย์-อาจารย์เข้าไปอีก เรียกว่ารวมทุกความแฟนตาซีครบเครื่องตามสไตล์ที่สาวกวายต้องโดน! รวมถึงความลุ้นของสถาบันเมียแห่งชาติทั้งหลายว่าจะแคสใครมารับบทนำ (พระเอก-นายเอก)การคว้า "หลัวหยุนซี X เฉินเฟยอวี่" มาร่วมงานกันในครั้งนี้ ถือเป็นความท้าทายในบทบาทการแสดงและสร้างแปลกใหม่พอตัว เพราะทั้งสองไม่เคยข้ามมาเล่นแนวมิตรภาพกลิ่นวายมาก่อน แถมเป็นการแคสติ้งได้ตรงกับคาแร็กเตอร์ตัวละครสุดๆ ยิ่งทำเอาเหล่าทีมเมียต่างมโนไปรอก่อนแล้วว่าจะออกมาเป็นอย่างไร เนื่องจากบทบาทที่ผ่านมาของทั้งสองค่อนข้างมีบางส่วนคล้ายกับบทบาทในเรื่องนี้หลัวหยุนซีรับบท ฉู่หวั่นหนิง (นายเอก) หรือ ปรมาจารย์ฉู่แห่งยอดเขาสื่อเซิง เซียนจวินผู้สูงส่งและฝีมือเก่งกาจความที่มีฐานะสูงส่งทำให้ใครๆ ไม่กล้าสุงสิงกับเขา กลายเป็นการบ่มเพาะนิสัยเคร่งขรึม เย็นชา พูดน้อย เดาใจยาก ทั้งที่ลึกๆ แล้วเขาเป็นคนจิตใจดีเฉินเฟยอวี่รับบทโม่หราน (พระเอก) จักรพรรดิของเหล่าเซียน ผู้โหดเหี้ยม เก่งกล้าสามารถ และซื่อสัตย์ในความรู้สึกของตัวเอง ตรงไปตรงมา แต่ได้โอกาสครั้งที่สองในชีวิต ย้อนอดีตกลับไปแก้ไขความผิดพลาดในอดีตโดยหลังปล่อยภาพโปรโมทของเฉินเฟยอวี่ ในลุคโม่หราน ทำเอาเหล่าติ่งหวีดไปตามๆ กัน เพราะหล่อเข้มจนลืมเค้าเดิมของหนุ่มน้อยหน้าละอ่อนไปเลยImmortality เล่าเรื่องราวของโม่หราน (เฉินเฟยอวี่) ที่ชีวิตเดินทางมาถึงจุดสูงสุด ก้าวขึ้นสู่อำนาจ จนตั้งตนเป็นจักรพรรดิของเหล่าเซียน ภายใต้สมญานามที่แสนจะยกตนข่มท่านแบบไม่เกรงใจใครว่า “ท่าเซียนจวิน" (เหยียบย่ำเซียน) แต่ถึงเวลานั้นเขากลับเลือกปลิดชีพตนเอง ด้วยเหตุผลว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้ว ชีวิตไม่เหลืออะไรให้ต้องอยู่ต่อหากความตายไม่ได้เป็นจุดจบ กลับเป็นจุดสตาร์ทใหม่ เมื่อโม่หรานได้ย้อนกลับมาเกิดใหม่ ในช่วงที่เขาอายุ 15 ปี เมื่อครั้งที่เขายังเป็นศิษย์ของเฉินเฟยอวี่แต่มีความทรงจำของชาติปางก่อนอยู่ครบ การกลับมาครั้งนี้ยังคงมาพร้อมความเข้าใจว่าอาจารย์เฉินเฟยอวี่คือ คนที่ฆ่าอดีตคนรักของเขา และกลายเป็นความเจ็บปวดมาทั้งชีวิตการกลับมาครั้งนี้ โม่หรานได้ค้นพบความจริงที่เปลี่ยนจิตใจเขาไปตลอดกาลหลังสแกนความเห็นของแฟนนิยาย หลายเสียงบอกว่า ถ้าปรมาจารย์ลัทธิมาร คือ Feel Good เรื่อง Immortality คือ ขั้นกว่าของความฟิน ทรมาน และดราม่าเรียกว่าร้องไห้ไปฟินไปได้เลย แถมมีความน่ารักน่าเอ็นดูผสม เพราะในสายตาของโม่หราน เมื่อย้อนไปอายุ 15 เขามักเปรียบอาจารย์ของเขาเหมือนแมว และตัวเขาเหมือนสุนัขโง่ที่จำใจต้องมาติดอยู่กับแมวในเวอร์ชั่นซีรีส์ย่อมต้องดัดแปลงบทประพันธ์ให้เหมาะสมกับข้อจำกัด และกฏหมายการฉายซีรีส์จีนส่วนผู้ผลิตจะสามารถเก็บอารมณ์ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้โดนใจคนดูแค่ไหน ต้องฝากไว้กับทีมงาน โดยงานนี้ได้ผู้กำกับมากประสบการณ์ที่ผ่านผลงานซีรีส์มามากมาย อาทิ ไฟผลาญจันทร์ (And the Winner is Love 2020), ตำนานสกุลตู๋กู (The legend of Dugu 2018), ลำนำหัวใจในสายหมอก (Siege in Fog 2018)ที่สำคัญมั่นใจได้ว่าฉากและเสื้อผ้าต้องออกมาอลังการสมศักดิ์ศรีเซียนเบอร์ต้นๆ ของชาวสวรรค์แน่นอน เพราะได้ทีมคอสตูมเรื่องเดียวกับซีรีส์ฉู่เฉียว จอมใจจารชน (princess agents 2017), สยบฟ้าพิชิตปฐพี (Ever night 2018),จอมนางพิชิตบัลลังก์ (The Legend of Xiao Chuo 2020) และอาร์ตไดเรคเตอร์ จากเรื่องตํานานอวิ๋นซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ (Legend of yun xi 2018), เซียวฮื่อยี้ (Handsome Siblings 2020)ส่วนตัวซีรีส์จะมาลงแพลตฟอร์ม WeTV Thailand ซับไทยไหม? ต้องรอดู แต่มีแนวโน้มที่เหล่า FC จะไม่ต้องดำน้ำค่อนข้างสูงเลยทีเดียวmydramalist.com