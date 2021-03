Review : ย้อนลุคหล่ออมตะ "จงฮั่นเหลียง" พระเอก “ร้อยรักปักดวงใจ"

นึกจะมาก็มาไม่ทันตั้งตัว สำหรับซีรีส์ที่สายโรแมนติกดราม่าปักหมุดคอย Jin Xin Si Yu หรือชื่อเป็นทางการว่า ร้อยรักปักดวงใจ (The Sword and The Brocade 2021) ที่ปล่อยตัวอย่างออฟฟิเชียลไม่กี่วันก็ออกฉายตัวซีรีส์ทันที (ออนแอร์ 26 ก.พ.) โดนใจคอซีรีส์และเหล่า FC ถานซงอวิ้นที่ไม่ต้องปูเสื่อคอยนานซีรีส์เรื่องนี้เป็นกระแสตั้งแต่ถ่ายทำ เพราะไม่เพียงเป็นซีรีส์ฟอร์มใหญ่ที่มีเนื้อเรื่องชวนติดตาม แต่ยังเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของพระนางต่างสายระหว่าง ถานซงอวิ้น นางเอกสายแบ๊วและพระเอกรุ่นใหญ่สายดราม่าอย่าง จงฮั่นเหลียง ที่มีอายุจริงต่างกันถึง 16 ปีแต่ดูเหมือนว่าความห่างของอายุไม่ได้อุปสรรคแต่ประการใด จุดนี้ต้องยกให้ความหล่อเข้มของ จงฮั่นเหลียง ที่ปีนี้อายุปาเข้าไป 46 แล้ว! (ถูกต้องแล้ว 46 ไม่ได้ผิดพิมพ์แต่ประการใด) ยังคงรักษามาตรฐานความเป๊ะได้คงเส้นคงวาคอซีรีส์ชาวไทยคงผ่านตาผลงานของพระเอกคนนี้มาบ้างจาก ศึกรักพิชิตบัลลังก์ (General and I 2017) และ แปดเทพอสูรมังกรฟ้า 2013 แต่ในวงการบันเทิงจีน ‘จงฮั่นเหลียง’ หรือ ‘วอลเลซ จง’ ถือเป็นซูเปอร์สตาร์แถวหน้าเบอร์ใหญ่ โลดแล่นอยู่ในวงการมากกว่า 28 ปี (ประมาณว่ารุ่นๆ หลินจื้ออิง) เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ได้รับความนิยมทั้งในจีน ไต้หวัน ฮ่องกง สกิลความสามารถเลเวล 10 ครบเครื่องทั้งการเป็นนักร้อง นักเต้น นักแสดง และโค้ชรายการวาไรตี้จงฮั่นเหลียง เป็นชาวฮ่องกง เริ่มต้นเข้าวงการเมื่อปี 1993 กับ TVB ฮ่องกง แต่ไปแจ้งเกิดในฐานะนักร้องที่ไต้หวัน ก่อนกระโดดมารับงานซีรีส์และภาพยนตร์ในฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่ โดยเขามีเพลงฮิตที่ขึ้นอันดับหนึ่งของชาร์ตหลายสัปดาห์ และบทบาทโดดเด่นที่ทำให้เขาโด่งดังในฐานะนักแสดงหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นบทฮ่องเต้คังซี ใน อุ้ยเสี่ยวป้อเทพบุตรเจ้าสำราญ 2008, ฟู่หงเสวี่ย ใน จอมดาบเจ้ายุทธจักร (The Magic Blade 2012) และ บท เฉียวฟง ใน แปดเทพอสูรมังกรฟ้าปี 2012การันตีความปังด้วยผลงานเพลงมากว่า 12 อัลบั้ม และงานแสดงมากกว่า 60 เรื่อง (รวมทั้งหนังและซีรีส์) เรียกว่าผ่านมาแล้วเกือบทุกบทบาท นับเป็นพระเอกงานดีย์ คุณภาพแน่น เพราะแม้อายุจะล่วงเข้าเลข 4 ไปเกินครึ่งแล้ว เขาก็ยังยืนหนึ่งในบทพระเอก แสดงให้เห็นถึงดีกรีความฮอตและพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถและออร่าความหล่อที่แรงไม่มีตกแต่ต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้เป็นพระเอกสายหล่อใสตามเทรนด์ ด้วยหน้าตาสไตล์ตี๋เข้ม และบุคลิกที่ดูพึ่งพาได้ คาแรกเตอร์ที่เข้าได้รับส่วนใหญ่มักเป็นชายหนุ่มเข้มแข็งหนักแน่น ประเภทปักใจมั่นรักใครทุ่มสุดตัว วันนี้เลยขอเคลียร์พื้นที่ย้อนรอยความหล่อเป๊ะ ที่ยืนยันให้เห็นแล้วว่า กาลเวลาทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆ!!!-2002 : Secretly Loving You ซีรีส์ไต้หวันแนวมิตรภาพ สมัยจงฮั่นเหลียงยังเอ๊าะ รับบทพระรอง ประกบ “เต๊ะ” ศตวรรษ เศรษฐกร รับบทนำ เรื่องนี้ยังได้หลินจื้ออิงเป็นแขกรับเชิญด้วย-2008 : อุ้ยเสี่ยวป้อเทพบุตรเจ้าสำราญ (Royal Tramp 2008) รับบท ฮ่องเต้คังซี คู่กับหวงเสี่ยวหมิง รับบทอุ้ยเสี่ยวป้อ อีกหนึ่งผลงานที่ทำให้จงฮั่นเหลียงโด่งดังเป็นที่รู้จักไปอีกขั้น-2010 : Too Late to Say I Love You เรื่องราวความรักระหว่างรบปลายสมัยราชวงศ์ชิง เรื่องนี้จงฮั่นเหลียงมารับบทพระเอกในเครื่องแบบนายทหารระดับสูงสุดเข้ม โชว์บทรักสุดร้อนแรงจนต้องเก็บไปมโนต่อ-2011 : Under the Bodhi Tree ซีรีส์โรแมนติกดราม่ายุคเปลี่ยนแปลงการปกครองของจีน รับบทพระเอกคู่กับหลิวข่ายเวย-2012 : The Magic Blade หรือก็คือ จอมดาบหิมะแดง ที่คนไทยสายกำลังภายในรู้จักนั่นเอง โดยจงฮั่นเหลียง รับบท ฟู่หงเสวี่ย (โป้วอั้งเสาะ) จอมดาบชีวิตรันทดที่เต็มไปด้วยความเคียดแค้น-2013 : แปดเทพอสูรมังกรฟ้า (Demi Gods & Semi Devils) รับบท เฉียวฟง ประมุขพรรคกระยาจกผู้ห้าวหาญ ที่มาในลุคเซอร์แอบเท่-2015 : My Sunshine 2015 ผลงานมาสเตอร์พีซของจงฮั่นเหลียง ประกบคู่กับนางเอกแถวหน้าอย่างถังเยียน กับบทบาทเหออี่เชิน ชายหนุ่มมั่นคงในความรัก ที่ได้กลับมาเจอกับคนรักเก่าสมัยเรียนอีกครั้ง หลังห่างหายไปนานถึง 7 ปี ซีรีส์ชิ้นนี้ถือเป็นผลงานที่สร้างกระแสไปทั้งเมืองจีน จนมีการรีเมกเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์-2017 : ศึกรักพิชิตบัลลังก์ General and I อีกหนึ่งผลงานตัวท็อปสายโบราณย้อนยุค ที่มารับบท ท่านแม่ทัพสุดเท่สายคลั่งรัก จูเป่ยเจี๋ย คู่กับ แองเจล่าเบบี้ นางเอกหน้าสวยสายแฟชั่น เนื่องจากเป็นซีรีส์ฟอร์มใหญ่ ทำให้จงฮั่นเหลียงได้โชว์ความเข้มหลากหลายลุค แถมโชว์สกิลเลิฟซีน ชนิดแฟนๆ ยกให้เป็นพระเอกที่จูบสวยร้อนแรงที่สุดเลยทีเดียว-2018 : All Out of Love ซีรีส์แนวโรแมนติก ที่มารับเฉิงเทียนโย่ว พระเอกสายรุกละมุน ประกบ ซุนอี๋ นางเอกที่อ่อนกว่าถึง 19 ปี! แต่เคมีเข้ากันขั้นสุดจนได้รับคำชมล้นหลามทั้งจากสื่อและชาวเน็ต ฟินขนาดอยากสิงร่างนางเอกกันทั้งประเทศ-2020 : Street Dance of China Season 3 ช่วงปี 2020 จงฮั่นเหลียงพักงานซีรีส์ไปเป็นโค้ชรายการวาไรตี้นักเต้น ที่ทำเอาผู้ชมฮือฮากับสกิลโชว์สเต็ปเท้าไฟ และภาพโปรโมทลุคแนวสตรีทไม่แพ้ไอดอลรุ่นน้อง-2021 : ร้อยรักปักดวงใจ (The Sword and The Brocade) ผลงานล่าสุดแนวโรแมนติกดราม่าที่กำลังเข้มข้นกับบทแม่ทัพสวีลิ่งอี๋ ผู้เก่งกาจรักชาติเย็นชา แต่จู่ๆ ปุ๊บปั๊บก็มีเมียถึง 5 คน ติดตามกันได้ว่าเขาจะรับมือคอลเลคชั่นเมียๆ ที่แสนร้ายกาจนี้ได้อย่างไร โดยกำลังออร์แอร์ทาง WeTv และ iqiyimydramalist.comhttps://www.facebook.com/TeamWallaceChung