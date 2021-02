Review : “หูอี้เทียน” หล่อละมุน สานต่อความปัง! “นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ภาค 2”

ช่วงนี้จะหลงวนไปกับเบ้าหน้าฟ้าประทานของ หูอี้เทียน พระเอกสุดคลูขวัญใจสาวๆ เพราะตั้งแต่ปลายปี 2020 ถึงปี 2021 ก็มีผลงานของเขาออกมารัวๆ ให้ทีมเมียได้มโนต่อเนื่องไม่ขาดสาย ล่าสุด สานต่อความปังในซีรีส์ภาคต่อ สายอีสปอร์ตเรื่อง "นายขี้อายกับยัยแก้มแดง" หรือ "นายเย็นชากับยัยปลาหมึก" ภาค 2 (Go Go Squid 2: Dt. Appledog's Time) ที่ภาคแรกได้ หลี่เซียน-หยางจื่อ โกยความนิยมจนครองอันดับ 2 ซีรีส์จีนยอดวิวสูงสุดปี 2019 มาแล้ว โดยภาค 2 ก็ได้หูอี้เทียน ที่เคยเล่นเป็น ‘อู๋ไป๋’ ลูกพี่ลูกน้องของหลี่เซียนในภาคแรก มารับบทเดิม แต่นั่งแท่นพระเอก แท็กทีม ‘หลี่อี้ถง’ รับบทเป็น ‘อ้ายฉิง’ นางเอกในภาค 2ส่วนใหญ่การสร้างภาคต่อของผลงานที่ประสบความสำเร็จมากๆ มักเป็นที่จับตามองและไม่วายต้อง ‘คำสาป’ ว่าสู้ภาคแรกไม่ได้ แต่ไม่ใช่กับนายเย็นชากับยัยปลาหมึก ภาค 2 เพราะไม่เพียงเรียกกระแสตอบรับดีตั้งแต่ปล่อยภาพโปรโมทที่ส่งเคมีความจิ้นพระนางแทบทะลุโปสเตอร์เท่านั้น ยังติดอันดับความนิยมที่ 1 ประเภทซีรีส์ออนไลน์ในจีนสองวันติดนับตั้งแต่ออนแอร์วันที่ 4 ก.พ. โดยในภาคสองก็ยังได้นักแสดงนำจากภาคแรกอย่าง หลี่เซี่ยนและหยางจื่อ มาร่วมแสดงรับเชิญด้วยหลักๆ ต้องยกเครดิตให้กับกระแสภาคแรกที่ทำไว้ดีเว่อร์จนมีฐานแฟนตามมาชมกันเพียบ แต่ต่อให้ไม่ใช่ FC ก็อินกับภาคสองได้ เพราะนิยายดั้งเดิมของซีรีส์เรื่องนี้มาจากปลายปากกาของ โม่เป่าเฟยเป่าสร้างสรรค์ออกมาได้สนุกสนาน อ่านง่ายต่อให้ไม่ใช่สายอีสปอร์ตก็อ่านเพลินไม่รู้เบื่อ ซึ่งนักเขียนท่านนี้ยังมีผลงานอื่นๆ ที่นำมาดัดแปลงเป็นซีรีส์จ่อคิวฉายอีก อย่างเรื่อง “ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม” (Forever and Ever) ที่กำลังอยู่ระหว่างถ่ายทำ นำแสดงโดย เหรินเจียหลุน-ไป๋ลู่อีกทั้งนายเย็นชากับยัยปลาหมึก ภาค 2 ยังได้มือดัดแปลงบทโทรทัศน์ทีมเดียวกับซีรีส์จีนชวนเขินอย่าง “ฝากรักไว้ที่ท้ายครัว" (Dating in the kitchen 2020) และผู้กำกับจาก "ครึ่งทางรัก" (Love is Sweet 2020) ซีรีส์ที่ทำเอาชาวติ่งเบาหวานขึ้นตาไปตามๆ กันเมื่อปลายปี 2020ดีกรีขนาดนี้คงการันตีได้ถึงความหวานละไมของซีรีส์เรื่องนี้แล้ว ที่สำคัญยังเป็นการส่งไม้ต่อให้กับนักแสดงคนเดิมที่สร้างความผูกพันกับคนดูในภาค 1 มาแล้ว อย่าง หูอี้เทียน (โชคดีที่ไม่เปลี่ยนคนแสดง) ตัวท็อปสายละมุนมาโชว์ความหลัวสไตล์ผู้ชายสายอบอุ่น อ่อนโยน ซึ่งเป็นแนวถนัดของหนุ่มหล่อออร่ากระจายคนนี้หลังจากแจ้งเกิดเป็นพลุแตกจากซีรีส์ ‘นับแต่นั้น... ฉันรักเธอ’ (A Love So Beautiful 2017) กับบทศัลยแพทย์หัวใจที่ทำเอาสาวๆ ใจละลายอาสาเป็นคนไข้ระยะยาวกับคุณหมอมาดนิ่งคนนี้ ซึ่งนับจากนั้นเขาก็มาเอาดีกับบทแนวนี้มาโดยตลอด ส่วนใหญ่ก็เป็นแนวสากลทั้งนั้น มีเพียงเรื่องเซียวฮื้อยี้ (Handsome Siblings 2020) เท่านั้น ที่ข้ามมาชิมลางในแนวโบราณย้อนยุคโดยเฉพาะช่วงนี้หูอี้เทียน ส่งซีรีส์แนวโรแมนติกออกมาหยอดความหวานแบบต่อเนื่อง ชนิดว่าเรื่องนี้ไม่ทันจบดี ตลาดยังไม่ทันวายก็มีเรื่องใหม่มาจ่อทันที ทำเอาแฟนๆ ไม่ได้พักได้ผ่อนกัน ตั้งแต่ กุหลาบกลางมรสุม (You Complete Me 2020) ซีรีส์โรแมนติกดราม่าแนวธุรกิจที่ว่าด้วยเกมความรักระหว่าง เกาซาน (หูอี้เทียน) หนุ่มนักวิเคราะห์ด้านการเงินตัวท็อป กับหลินว่อ (เฉียวซิน) สาวมั่นเฮดฮันเตอร์ในเรื่องแม้หูอี้เทียนจะมีคาแร็กเตอร์เป็นพระเอกสายเทา จอมวางแผน แอบเจ้าเล่ห์ที่มีอดีตน่าสงสัย แต่ก็โชว์มุมผู้ชายสายเทคแคร์ ประเภทปากไม่ตรงใจ แต่ห่วงใยปกป้องช่วยเหลือนางเอก จนยอมรับใจตัวเองทำให้มีฉากเลิฟซีนฟินๆ ส่งเคมีแรงเข้ากันดีกับเฉียวซิน จนน้ำตาลเรียกพี่เลยทีเดียว โดยเรื่องนี้มีแจกโมเมนต์ประเภทเอะอะอุ้ม เอะอะจูบรัวๆ เป็นของแถมให้คนดูเขินผ้าห่มม้วนไปตามๆ กันทันทีที่บทบาทแนวกลเกมธุรกิจจบ ก็ต่อด้วยบทที่เหมาะกับหู้อี้เทียนสุดๆ ย้ำความโปรบนสายโรแมนติกขั้นสุดในรักข้างเดียวที่หวายหนาน (Unrequited Love 2021) ซีรีส์โรแมนติกแนวมิตรภาพ กับบท เซิ่งหวายหนาน หนุ่มน้อยสุดเพอร์เฟคทั้งหล่อ เรียนเก่ง นิสัยดี จนที่เป็นหมายปองของสาวๆ รวมถึงลั่วจื่อ (หูปิงชิง) สาวเนิร์ดอัจฉริยะเก็บตัว จิตใจดี ที่หลงรักเซิ่งหวายหนานมานานถึง 15 ปี นับตั้งแต่เรียนมัธยม แต่เพราะความขี้อายทำให้เธอเพียงเก็บงำความรู้สึกและได้แต่เฝ้ามองเขาคนนั้นมาเนิ่นนานซีรีส์เรื่องนี้ให้อารมณ์ชวนฝันของหญิงสาวที่หลงรักใครสักคนอย่างจริงใจ และสะท้อนมุมมองความรักที่รักใครสักคนที่ตัวตนของเขาจริงๆ ไม่ใช่เพียงหน้าตาดีหรือโปรไฟร์สวยหรูมาบังตา ซึ่งตัวละครแบบเซิ่งหวายหนานกำลังตกเป็นเหยื่อของความรักแบบนี้มาตลอดชีวิต จนได้มาพบกับลั่วจื่อขณะที่รักข้างเดียวที่หวายหนานยังไม่ทันจบ นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ภาค 2 ก็ลงจอมาแบบไม่ทันตั้งตัว จากเรื่องที่แล้วหู้อี้เทียนเล่นเป็นชายที่ถูกสาวๆ เทใจให้ มาเรื่องนี้เขาเล่นเป็นหนุ่มน้อยที่หลงรักผู้หญิงยาวนานถึง 10 ปีบ้าง แถมเป็นผู้หญิงที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเลือกเดินบนเส้นทางสายอีสปอร์ตและก้าวมาเป็นอัจฉริยะด้านหุ่นยนต์ต่อสู้อีกด้วย (ใครว่าความรักทำให้คนตาบอด เรื่องนี้ทำเอาเห็นแสงสว่างเลยล่ะ)สำหรับนายเย็นชากับยัยปลาหมึก ภาค 2 หูอี้เทียน รับบท อู๋ไป๋ หัวหน้าทีม K&K อัจฉริยะอายุน้อยที่สุดของการแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ และเป็นม้ามืดแห่งเอเชียในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจึงทำให้เขาเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตที่โดดเด่น โดยจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาหันมาเดินบนเส้นทางนี้ เพราะเขามีไอดอล คือ อ้ายฉิง (หลี่อี้ถง) นักควบคุมหุ่นยนต์ต่อสู้หญิงคนแรกของจีน ที่ได้ฉายาเป็นเทพธิดาแห่งวงการอีสปอร์ต ซึ่งอู๋ไป๋ประทับใจความสามารถของเธอแต่แรกเห็น จนพัฒนาความรู้สึกไปสู่การแอบรักข้างเดียวเรื่องนี้ต้องขอบอกว่าหูอี้เทียน เล่นบทหนุ่มน้อยเย็นชา แต่มุ่งมั่นเสียสละเพื่อความรัก แสดงอาการเงอะงะของมือใหม่หัดมีความรักได้ตะมุตะมิมาก เพราะในขณะที่เขาเป็นคนไม่กล้าแสดงความรู้สึกแต่กลับนางเอกอู๋ไป๋กลับเปย์ความรู้สึกให้เต็มที่ โดยไม่ได้สื่อที่ท่าทาง แต่แสดงออกที่การกระทำคิดดูแล้วกันว่าแอบรักสาวมานานกว่า 10 ปี สิ่งที่อู๋ไป๋ทำคือสานฝันสิ่งที่อ้ายฉิงทำไม่สำเร็จให้เป็นจริง ทั้งการคว้าแชมป์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไปชิงแชมป์ระดับโลก, ตั้งเป้าเอาชนะ 300 สนามแข่งพิชิตใจหญิง หรือช่วยให้อ้ายฉิงได้ลงแข่งอย่างยุติธรรมทั้งที่เป็นคู่แข่งในสนามแข่งขันนี่มันฝ่าด่านเกม หรือ จีบสาวกันแน่เนี่ย?!? ยังไม่รวมโมเมนต์หวานๆ สุดคลาสสิคขยี้ใจติ่งอย่าง ฝ่าฝนกางร่มไปรับนางเอก, เช็ดผมเปียกๆ หลังตากฝน, อ้อนทายา หรือจุ๊บแก้มกลางถนน ยิ่งเมื่อทั้งสองฝั่งมีใจตรงกัน บอกเลยว่าแจกซีนโรแมนซ์ชวนเอ็นรักน่าเอ็นดู ซึ่งนอกจากความน่ารักของพระนางแล้ว ซีรีส์เรื่องนี้ยังเต็มไปด้วยพลังแห่งมิตรภาพระหว่างเพื่อน น้ำใจนักกีฬา และจุดประกายให้เกิดแรงฮึดตามฝันให้เป็นจริงบนพื้นฐานความจริงอีกด้วยเรียกว่าคุ้มค่าการติดตาม ตัวซีรีส์ยาว 38 ตอนจบ อยู่ระหว่างฉายทาง WeTv และ iQIYImydramalist.comwetv.vip/thwww.facebook.com/SeriesNovels