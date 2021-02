เรื่องย่อ “หลัวหายอย่าเผือกหา”

: Breaking News in Yuba County: ดราม่า, คอมเมดี้: 18 กุมภาพันธ์ 2021: มงคลเมเจอร์: เจค จิลเลนฮาล (Stronger, Nightcrawler), จอห์น นอร์ริส (The Help): เทต เทย์เลอร์ (The Help, The Girl on the Train, Ma): อแมนด้า ไอโดโก: อลิสัน แจนนีย์ (The Help, Juno, I,Tonya), มิล่า คูนิส (Black Swan, Bad Moms), อควาฟิน่า (Crazy Rich Asians, The Farewellภาพยนตร์ตลกร้ายโดยฝีมือของผู้กำกับมากฝีมือ เทต เทย์เลอร์ ที่เคยสร้างภาพยนตร์คุณภาพอย่าง The Help และ The Girl on the Train ร่วมด้วยทีมดาราแนวหน้าของวงการ นำโดย อลิสัน แจนนีย์ เจ้าของรางวัลออสการ์สาขาดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยมเรื่องราวเกิดขึ้น หลังจากการหายตัวไปของสามี ซู บัตตันส์ (อลิสัน แจนนีย์) แม่บ้านผัวเมิน ได้กลายเป็นเป็นคนดัง เมื่อเธอออกตามหาสามีไปทั่ว ยูบา เคาท์ตี้ ระหว่างการรับมือกับชื่อเสียงที่ถาโถม เธอได้พบเจอกับคนหลุดๆ มากมาย ซึ่งล้วนทำให้เธอหัวหมุน ไม่ว่าจะต้องหนีจากเจ๊ที่โม้ว่าตัวเองเป็นชาวแก๊ง (อควาฟิน่า) ตำรวจสาวจอมทรหด (เรจิน่า ฮอลล์) น้องสาวต่างพ่อของเธอ (มิล่า คูนิส) ซึ่งนักข่าวท้องถิ่นจอมจุ้น และน้องชายที่ไม่เอาไหนของสามีเธอ (จิมมี่ ซิมป์สัน) ที่ทุกคนล้วนต้องการเปิดเผยความจริงเบื้องหลังการหายสาบสูญของสามีซู