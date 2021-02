เปิดวาร์ป! “เหรินเจียหลุน-ถานซงอวิ๋น” ส่งความปังต่อจาก “องครักษ์เสื้อแพร”

หลังปังปุริเย่จนเข้าไปนั่งอยู่กลางใจแฟนซีรีส์แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว สำหรับ เหรินเจียหลุน-ถานซงอวิ๋น พระนางจาก 'องครักษ์เสื้อแพร' (Under the Power 2019) ซีรีส์จีนย้อนยุคที่ได้ชื่อว่าเป็น 'ม้ามืด' เมื่อตอนฉายเรียลไทม์ แต่กลับทรงพลังส่งให้ทั้งสองนักแสดงกลายเป็นพระนางแถวหน้าของวงการ สร้างฐานแฟนคลับเหนียวแน่นทั่วเอเชีย จนมีผลงานจ่อคิวฉายรัวๆ ทั้งที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำและเพิ่งเซ็นสัญญาหมาดๆ นับนิ้วรวมๆ แล้วเป็น 10 เรื่องครั้งนี้ขอเอาใจชาวติ่งองครักษ์เสื้อแพร มาอัปเดตลุคชุดโบราณในซีรีส์เรื่องใหม่ของทั้งสองคู่จิ้น ที่จะมาสานความปังต่อในเรื่อง Forever and Ever 2 และ Jin Xin Si Yuเริ่มต้นที่ เหรินเจียหลุนพระเอกมาดนิ่ง ที่เมื่อไม่นานมานี้ทีมสร้างซีรีส์เรื่อง Forever and Ever 2 (หรือ ฉางอันหรูกู้ และชื่อไทยอย่างไม่เป็นทางการว่า 'ทุกชาติภพ กระดูกงดงามภาค 2') ปล่อยภาพโปรโมทออกมาให้แฟนๆ ได้หายคิดถึง โดยซีรีส์เรื่องนี้ดัดแปลงจากนิยายดังชื่อเดียวกันของ โม่เป่าเฟยเป่า ว่าด้วยเรื่องราวการระลึกชาติของนักพากย์เสียงสาวที่เกิดมาพร้อมความทรงจำในอดีตชาติเมื่อหลายร้อยปีก่อนทำให้ทั้งชีวิตเธอค้นหาและเฝ้ารอ 'ชายคนนั้น' ผู้ที่ชาติก่อน เธอติดค้างเขาไว้อย่างใหญ่หลวงการนำมาสร้างเป็นซีรีส์ มีการแบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคแรกกล่าวถึงภพปัจจุบันและภาคสองกล่าวถึงภพอดีต แม้ทั้งสองภาคจะสร้างโดยทีมงานคนละทีมแต่โชคดีว่าได้พระนางคู่เดิม คือ เหรินเจียหลุนมาประกบคู่ไป๋ลู่ทั้งสองภาค ทำให้มั่นใจได้ว่าส่งต่อความจิ้นฟินดราม่าแบบต่อเนื่อง โดยภาคแรกถ่ายทำเสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับภาค 2 จะโฟกัสไปที่อดีตชาติระหว่างพระนางของ โจวเซิงเฉิน (เหรินเจียหลุน) ลูกชายแม่ทัพผู้ห้าวหาญและมีความภักดีต่อชาติประเทศ และ สืออี๋ ว่าที่พระชายาองค์รัชทายาทที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิด ความสนิทสนมของทั้งสองตระกูล ทำให้โจวเซิงเฉินและสืออี๋ได้ใกล้ชิด และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผ่านช่วงเวลายากลำบาก อีกทั้งช่วยกันสืบราชการลับเพื่อนำทัพต่อต้านผู้รุกราน ทำให้เกิดความรู้สึกลึกซึ้งต่อกัน แต่น่าเสียดายที่ความสัมพันธ์ของ 'เขา' และ 'เธอ' มีหน้าที่เข้ามาเป็นอุปสรรคระดับแม่ทัพและว่าที่พระชายามาเอง มีหรือเสื้อผ้าหน้าผมจะธรรมดา แต่เกริ่นเรื่องมาแค่นี้ คงพอเดาได้ว่าจะบีบคั้นเคล้าน้ำตาขนาดไหน ยิ่งได้ผู้กำกับทีมเดียวกับซีรีส์ขึ้นหิ้งอย่าง ตำนานรักเหนือภพ (Journey of flower 2015) และ สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ (Eternal Love 2017) การันตีได้ถึงความงานดีย์เจ้มจ้น ขยี้อารมณ์คนดูโดยเรื่องนี้เป็นของ iQIYI มีแผนฉาย 30 ตอน แต่ยังไม่มีคอนเฟิร์มว่าจะนำเข้ามาแปลไทยในบ้านเราหรือเปล่า? แต่ถ้าทนไม่ไหวจะไปสปอยตัวเองกันก่อนได้ เพราะ 'ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม' มีนิยายแปลไทยแล้ว โดยสำนักพิมพ์อรุณส่วน ถานซงอวิ้น นางเอกหน้าแบ๊วที่เอาคนดูอยู่หมัดกับบทแนวแก่นเซี้ยวสดใสร่าเริง แต่มาคราวนี้เธอพลิกบทบาทสุดตัวเป็น 'คุณหนูสิบเอ็ด' กับบทสะใภ้สู้คนที่ต้องใช้ความเมตตาและความบริสุทธิ์เอาชนะความไว้วางใจของครอบครัวสามี ในซีรีส์ฟอร์มยักษ์แนวโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์เรื่อง Jin Xin Si Yu (ตอนนี้ยังไม่มีชื่อไทยอย่างเป็นทางการ) ที่จะมาประกบคู่พระเอกเบอร์ใหญ่สายเข้มของวงการอย่าง จงฮั่นเหลียง จาก จอมนางคู่บัลลังก์ (General and I 2017)ดูเหมือนว่าถานซงอวิ้นจะถูกโฉลกกับซีรีส์โบราณยุคหมิง เพราะใน Jin Xin Si Yu ก็เป็นเรื่องราวยุคเดียวกับ 'องครักษ์เสื้อแพร' แต่เนื้อเรื่องมากันคนละทรง โดย Jin Xin Si Yu เล่าความรักการคลุมถุงชนระหว่างแม่ทัพสวีลิ่งอี๋ (จงฮั่นเหลียง) และคุณหนูสิบเอ็ดลูกสาวสนมต่ำศักดิ์ที่จำใจต้องแต่งงานเพื่อกอบกู้ตระกูล ทั้งที่ครอบครัวของสวีลิ่งอี๋มีอคติในตัวคุณหนูสิบเอ็ด แต่ด้วยความจริงใจมองโลกในแง่ดี และตั้งใจใช้ปัญญาเฉียบแหลมสนับสนุนสวีลิ่งอี๋ ฝ่าวิกฤตการเมืองต่างๆ ในที่สุดคุณหนูสิบเอ็ดก็เอาชนะใจตระกูลสวีลิ่งอี๋ได้เฮ้ย...นี่มันพล็อต 'สะใภ้ไร้ศักดินาเวอร์ชั่นแม่ทัพหมิง' ชัดๆเรื่องนี้คงถูกใจแฟนๆ ถานซงอวิ้น ที่จะได้เห็นเธอเฉิดฉายในลุคชุดโบราณจัดเต็มยิ่งกว่าที่เคย แต่สาย FC ถานซงอวิ้นต่างรู้กันดีว่าน้องถานเป็นนักแสดงที่ถนัดมาทางสายลูกอ้อนแนวแก่นแก้วซุกซน การมารับบทคุณหนูผู้สง่างามแนวสู้ชีวิต แถมยังต้องเข้าบทหวานแหววชนสายเท่-ดุดันอย่างจงฮั่นเหลียง ที่ได้ชื่อเรื่องตีบทดราม่าแตกกระจุยด้วยแล้ว คงทำเอาหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าถานซงอวิ้นจะงัดอานุภาพความแบ๊วท่าไหน มาป่วนแม่ทัพให้ใจละลายกัน...ขณะนี้ทีเซอร์อย่างเป็นทางการยังไม่มา แต่เก็บเบื้องหลังมาให้ส่องดูเคมีความจิ้นของทั้งคู่มาฝากJin Xin Si Yuได้ทีมดัดแปลงบทประพันธ์มือดี ทีมเดียวกับซีรีส์เรื่องชายาไร้ใจ (Princess Silver 2019) และองค์หญิงเว่ยหยาง วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน (The Princess Wei yung 2016) รวมถึงผู้กำกับจาก เล่ห์รักวังต้องห้าม (Story of Yanxi Palace 2018) ซีรีส์แห่งปี 2018 ที่กวาดเรตติ้งถล่มทลายที่จีนมาแล้ว มานั่งแท่นคุมงานเองเรียกว่าได้ดีกรีทีมงานสกิลเทพระดับนี้ แถมความยาวปาไป 50 ตอน บอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ มีให้ลุ้นชวนติดหนึบตามสไตล์ทีมนี้แน่นอนอีกทั้งมีข่าวดีเหล่าแฟนๆ ไม่ต้องดำน้ำให้เหนื่อย เพราะ WeTv Thailand คอนเฟิร์มแล้วว่ามีซับไทย มาชัวร์