Review : มิติมนุษย์ของจอมโจรในตำนาน ผ่าน Lupin 2021 ซีรีส์ลูแปงเวอร์ชั่นผิวสี

แม้จะผ่านมากว่า 1 ศตวรรษนับแต่ปรากฏตัวครั้งแรก แต่อานุภาพตัวละครที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในวรรณกรรมอมตะระดับโลกอย่าง ลูแปง (The Arrest of Arsène Lupin 1905) ก็ส่งให้ซีรีส์ดัดแปลงจากนิยายดังกล่าวอย่าง Lupin 2021 จอมโจรลูแปงติดอันดับท็อปทันทีที่ออกอากาศบน Netflixนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ปลุกจินตนาการลูแปงให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เพราะตัวละครจอมโจรสุดอัจฉริยะของฝรั่งเศสเคยถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ซีรีส์ ละครเวที แอนิเมชั่น นับครั้งไม่ถ้วน รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผลงานยุคใหม่มากมายเช่นเดียวกับการ์ตูนยอดฮิตอย่าง ยอดนักสืบจิ๋วโคนันและจอมโจรคิดแต่การกลับมาโลดแล่นบน Netflix ครั้งนี้เป็นการตีความลูแปงใหม่ในบริบทสังคมและฉากหลังของศตวรรษที่ 21 โดยฝีมือการสร้างของจอร์จเคย์และมือเขียนบท ฟรังซัวส์อูซาน ที่กล้าต่างด้วยการเล่าความเป็นลูแปงในภาพคนผิวสี ผ่านชั้นเชิงการแสดงของ โอมาร์ซี (Omar Sy) นักแสดงตลกชาวฝรั่งเศสที่เคยฝากฝีมือมาแล้วจากภาพยนตร์ฟีลกู้ด The Intouchables ด้วยใจแห่งมิตรพิชิตทุกสิ่งซีรีส์ออริจินัลเน็ตฟลิกซ์สัญชาติฝรั่งเศส Lupin 2021 เป็นเรื่องราวของ อัสซานจ็อป ชายหนุ่มลูกกำพร้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวีรกรรมของสุภาพบุรุษจอมโจรอาร์แซนลูแปงตั้งใจแก้แค้นให้พ่อที่ได้รับความอยุติธรรมจากครอบครัวชนชั้นสูงที่มีเบื้องหลังฉ้อฉลเนื้อเรื่องใน Lupin เวอร์ชั่น 2021 เริ่มต้นด้วยการล้อไปตามบทประพันธ์ดั้งเดิมของลูแปง ในภารกิจโจรกรรมสร้อยเพชรแห่งประวัติศาสตร์ของ มารี อ็องตัวแน็ตในงานประมูลของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์โดยอัสซานใช้ทักษะขั้นเทพปลอมตัวเป็นพนักงานทำความสะอาดเข้าไปสำรวจทางหนีทีไล่ และวางแผนล่อหลอกโจรกระจอกมาร่วมมือในแผนสุดแนบเนียนของเขาก่อนที่การปล้นจะพาให้อัสซานค้นพบเบาะแสพิสูจน์ความจริงให้กับพ่อของเขาที่เคยถูกครอบครัวเพลเลกรีนีอดีตเจ้านายผู้ทรงอิทธิพลใส่ร้ายอย่างไม่ยุติธรรม และถูกบีบคั้นจนฆ่าตัวตายในคุก ซึ่งการจากไปของพ่อทำให้ชีวิตวัยเด็กของอัสซานหักเห ถูกส่งเข้าสถานสงเคราะห์และมีเพียงหนังสือลูแปงที่เขาได้รับเป็นของขวัญจากพ่อ เป็นเพื่อนยามเหงาและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้อัสซานดำเนินชีวิตตามรอยตัวละครลูแปงในเวลาต่อมาตัวซีรีส์พยายามดึงเสน่ห์ที่เป็นจุดเด่นของนิยายลูแปงต้นฉบับมาสอดแทรกบนวัฒนธรรมยุคใหม่ไว้อย่างกลมกลืน ทั้งการใช้สถานที่ระดับตำนานเป็นฉากหลังการโชว์สกิลความฉลาดเหนือเมฆ ทักษะการปลอมตัวที่ทำได้น่าดูพอตัว มาดสุภาพบุรุษของลูแปงผ่านตัวละครอัสซาน ซึ่งตัวซีรีส์ทำออกมาได้กำลังดีแม้ว่ากลยุทธ์การเอาตัวรอดของลูแปงบางฉากบางตอนจะออกมาดูง่ายเกินไปหน่อยและปมปริศนาก็แอบคลี่คลายเร็วไปนิด ทำให้เดาเรื่องได้ง่ายๆแต่ถ้าดูเอาสนุกๆ ไม่คิดอะไรมาก ก็ถือว่าดูเพลินพอสมควรเพราะความสนุกไม่ได้อยู่ที่การเฉลยปริศนา แต่อยู่ที่ความลุ้นไปกับอัสซานว่าเขาจะงัดกลอุบายจอมโจรแบบไหนมาปั่นหัวศัตรูให้รอดพ้นจากสถานการณ์ไปได้ทุกครั้ง โดยมีจุดเด่นเรื่องดนตรีประกอบที่เล่นใหญ่ไฟกระพริบ มาเป็นแบ็คกราวน์กระตุกต่อมความมันส์ได้เป็นระยะ ซึ่งต้องปรบมือให้กับทีมซาวด์เลือกแต่ละเพลงมาได้ตื่นเต้นเซ็กซี่มีสไตล์มากๆสำหรับใครคาดหวังจะได้ชมฉากแอคชั่นโจรกรรมอลังการคงต้องผิดถนัด เพราะตัวซีรีส์ไม่ได้ดีไซน์ฉากใหญ่เว่อร์เบอร์แรงจนเหมือนหนัง 007 เรียกว่าพอดูนุกๆ ระดับซีรีส์พอได้ หากสิ่งที่เป็นความแปลกใหม่ในซีรีส์ Lupin 2021 คือ ความเป็นมนุษย์ในตัวของลูแปงผ่านชีวิตของอัสซาน เพราะปกติแล้วเวลาหยิบยกตัวละครลูแปงมาเล่าใหม่ มักจะติดมาดความเป็นจอมโจรเหนือมนุษย์ในชุดผ้าคลุมที่ไม่ว่าทำอะไรทุกอย่างก็เหมือนอยู่ในกำมือของเขาแล้ว เป็นลุคที่มีความแฟนตาซีเหมือนตัวการ์ตูนมากกว่าแต่ลูแปงในตัวอัสซานแม้เขาเก่งกาจมีเสน่ห์เป็นสุภาพบุรุษเหมือนกับลูแปงในนิยาย แต่ในอีกมุมอัสซานมีชีวิตครอบครัวหย่าร้างที่แม้ผู้หญิงที่เขารักจะไม่ได้เป็นภรรยาของเขาแล้ว แต่ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน อีกทั้งเป็นพ่อของลูกวัยรุ่นที่เขาทำหน้าที่บกพร่องไปบ้าง แต่ก็เป็นที่รักของลูกชายแถมยังมีความคิดแก้แค้นคนที่เคยป้ายสีพ่อของเขาอีกด้วยนั่นทำให้เราได้เห็นภาพความเป็นคนเดินดินของลูแปงไม่ได้เป๊ะเว่อร์ไปซะทุกอย่าง เขามีมุมความอ่อนแอของเด็กที่สูญเสียพ่ออันเป็นที่รัก ถูกรังแกจากเพื่อนร่วมชั้นมุมความอบอุ่นในฐานะคนเป็นพ่อ เป็นคู่รัก และสามี แบบที่ชีวิตผู้ชายคนหนึ่งควรจะเป็น การบาลานซ์น้ำหนักชีวิตสองด้านนี้ ต้องยกเครดิตให้กับลีลาการแสดงของ โอมาร์ซี (Omar Sy) ที่ส่งบทบาทสองมิติไว้ได้อย่างมีเสน่ห์ลงตัวน่าเสียดายว่าตัวซีรีส์ปล่อยออกมาเพียง 5 Ep ทำให้ดูจบแบบครึ่งๆ กลางๆ ให้อารมณ์คนดูค้างเติ่งไว้แบบนั้น ทำเอาอดไม่ได้ที่จะมโนต่อว่า Ep ต่อไปอัสซานจะทำอย่างไร เมื่อชีวิตจอมโจรของเขากำลังคุกคามชีวิตครอบครัวซะแล้ว...Netflixwww.imdb.com/title/tt2531336/mediaviewer/rm3700664577/www.buzzfeed.com/jenniferabidor/lupin-netflix-reasons-to-watch