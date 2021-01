Review : "My Best Friend's Story" มิตรภาพคู่ซี้คู่จิ้น “หลิวซือซือ-หนีหนี่”

Review : "My Best Friend's Story 2020" มิตรภาพคู่ซี้คู่จิ้น “หลิวซือซือ-หนีหนี่”

เป็นซีรีส์จีนคุณภาพที่น่าชมอีกเรื่องหนึ่ง สำหรับสายเสพติดแนวดราม่าที่มีส่วนผสมมิตรภาพระหว่างเพื่อน ที่สำคัญงานนี้ได้ชมพลังการแสดงของ 2 ซุปตาร์เพื่อนซี้อย่างหลิวซือซือ และ หนีหนี่ มาถ่ายทอดความงดงามความผูกพันของเพื่อนสาวใน 'My Best Friend's Story 2020' หรือชื่อไทยว่า 'มิตรภาพอันงดงาม' ซึ่งกำลังฉายซับไทยทาง iQIYIMy Best Friend's Story 2020 หรือ มิตรภาพอันงดงาม เป็นเรื่องราวสุดคลาสสิกดัดแปลงมาจากภาพยนตร์เรื่อง Last Romance ของฮ่องกงที่เคยฉายเมื่อปี 1988 นำแสดงโดย 2 นางเอกสาวชื่อดังเบอร์ใหญ่ในยุคนั้นอย่าง จางมั่นอวี้และจงฉู่หง ซึ่งในตอนนั้นตัวภาพยนตร์ประสบความสำเร็จถล่มทยายจนกลายเป็นผลงานระดับตำนานไปเลยการนำมารีเมคเป็นเวอร์ชั่นซีรีส์ปี 2020 ก็ไม่ได้น้อยหน้าในอดีตเลย เพราะได้ 2 สาวตัวท็อปของวงการอย่าง หลิวซือซือ และ หนีหนี่ มารับหน้าที่นี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องเซอร์ไพร์สมาก เนื่องจากทั้งสองถือเป็นนักแสดงที่โลดแล่นอยู่ในวงการมานาน กวาดรางวัลด้านการแสดงมานับสิบจนล้นหิ้ง และแม้ทั้งสองจะมีผลงานออกมาเป็นระยะ แต่ระยะหลังๆ ก็เริ่มรับงานแสดงน้อยลงไปทุกปี แต่เรื่องนี้กลับคว้าทั้งสองสาวมาร่วมพลังสาดความปังกันแบบยกกำลังสองMy Best Friend's Story 2020 เล่าเรื่องราวของสองสาวเจียงหนานซุนและจูสัวสั่วที่เติบโตมาด้วยกันใจกลางมหานครเซี่ยงไฮ้ยุค 90 แม้ทั้งสองจะเป็นหญิงสาวที่สวยและฉลาดเฉลียว แต่ด้วยนิสัยและฐานะที่แตกต่าง ทำให้ทั้งสองมีโชคชะตาชีวิตเป็นของตัวเองเจียงหนานซุน เป็นเด็กเรียน มองโลกสวยที่เกิดมาในครอบครัวมีฐานะ ขณะที่จูสัวสั่วเป็นสาวเจนโลกกว่า ความที่มีพ่อเป็นนักเดินเรือ เธอจึงต้องอาศัยบ้านลุงกับป้า ทำให้เติบโตมาอย่างโดดเดี่ยว แม้จะเป็นคนเห็นแก่เงินไปบ้างแต่ก็เป็นคนร่าเริง จิตใจดี ด้วยความผูกพันที่มีต่อกันทำให้ทั้งคู่ผ่านเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตคอยให้กําลังใจประคับประคองช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กลายเป็นมิตรภาพแน่นแฟ้นที่ผ่านช่วงเวลาแห่งความสุขและความยากลำบากร่วมกันสำหรับนักแสดงนำที่มารับบทสองสาวนี้ เหล่าติ่งซีรีส์น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วกับหลิวซือซือที่โดนป้ายยาจากผลงานระดับหมื่นล้านวิวจากซีรีส์ ‘เจาะมิติพิชิตบัลลังก์' (ปู้ปู้จิงซิน2011Scarlet Heart), 'ลำนำทะเลทราย' (Sound of the Desert 2014) และ 'หยุนเสียนหมอหญิงวังจักรพรรดิ' (The Imperial Doctress2016)ขณะที่ หนีหนี่ถ้าไม่ใช่ FC ตัวจริงอาจไม่ค่อยคุ้นหน้าเธอเท่าไร เพราะส่วนใหญ่หนี่หนี่มาสายจอเงินฝากผลงานภาพยนตร์มานับ 10 เรื่องโดยมี สงครามนานกิงสิ้นแผ่นดินไม่สิ้นเธอ (The Flowers of War) ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดเล่นประกบพระเอกตัวพ่ออย่างคริสเตียน เบล ซึ่งเป็นผลงานที่เธอเล่นได้เกินเบอร์จนคว้ารางวัลระดับนานาชาติและกลายเป็นผลงานแจ้งเกิด นอกจากนี้หนีหนี่เป็นที่ยอมรับในฐานะนางแบบแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ และแฟชั่นไอคอนที่ขึ้นปกนิตยสารอินเตอร์มานับไม่ถ้วน โดยคอซีรีส์อาจเคยผ่านตาผลงานเธอมาบ้างจากซีรีส์ฟอร์ยักษ์ที่ฉายทาง Netflix เรื่อง หงสาประกาศิต (The Rise of Phoenixes 2018) และซีรีส์แนวเทพเซียน เฉินซีหยวน (Love and Destiny 2019)ความน่าตื่นเต้นของการโคจรมาพบกันของ 2 นางเอกสาวไม่ใช่แค่ออร่าการแสดงเท่านั้น แต่อยู่ที่ความสัมพันธ์น่ารักน่าเอ็นดูของสองเพื่อนซี้นอกจอที่เหนียวแน่นกันนานนับปี ซึ่งสร้างกระแสได้ทุกครั้งที่เห็นสองสาวออกงานร่วมกันทำเอาชาวติ่งจีนตบมือชื่นชมกดไลค์กันรัวๆ ในโลกโซเชียล ดังนั้นการมาร่วมงานกันใน My Best Friend's Story 2020 จึงไม่เพียงได้เคมีความเป็นเพื่อนที่ส่งกันล้นจอเท่านั้น แต่ยังพานเอาเหล่า FC มโนทั้งคู่กลายเป็นคู่จิ้นไปโดยปริยายกลับมาที่เนื้อเรื่องของ My Best Friend's Story 2020 กันบ้าง ด้วยความเป็นซีรีส์จึงมีการขยายรายละเอียดมากกว่าเวอร์ชั่นภาพยนตร์ แต่ก็ยังคงวนเวียนอยู่กับปมคลาสสิคของปัญหาครอบครัวและสังคมชาวจีนยุคสมัยใหม่อย่างเจียงหนานซุน ที่แม้ว่าอยู่ในครอบครัวมีการศึกษา แต่ไม่วายต้องเจอความค่อนแคะเล็กๆ จากครอบครัวที่ปลื้มหลานชายมากกว่าหลานสาว หรือพ่อที่เสพติดการเล่นหุ้นจนพยายามจับคู่ให้เธอแต่งงานกับคนที่มีฐานะกว่า เพื่อปูทางธุรกิจไม่ต่างกับปัญหาของจูสัวสั่วที่โตมาในบ้านของลุงกับป้า ถึงเป็นญาติแท้ๆ แต่ก็เลี้ยงดูเธอได้แค่ตัว ไม่ได้เลี้ยงใจของเธอมา แถมยังอึดอัดใจกับลูกพี่ลูกน้องจอมลูกแหง่ที่หลงรักเธอข้างเดียว ท้ายสุดต้องเจอจุดทนไม่ได้ จนเธอต้องมาขออาศัยอยู่กับเจียงหนานซุนโดยจูสัวสั่วถือเป็นตัวละครของผู้หญิงหัวสมัยใหม่ที่มีทะเยอทะยานต้องการมีชีวิตที่ดีกว่าด้วยลำแข้งของตัวเอง จนหลายครั้งพาตัวเองตกอยู่ในวังวนแห่งไฟบอกก่อนว่าใครมาสายเบาสมอง ข้ามเรื่องนี้ไปเลย เพราะโทนซีรีส์ค่อนข้างจริงจัง เล่าเรื่องค่อยเป็นค่อยไป มีความสมจริง สมเหตุสมผล มองโลกตามความเป็นจริงอย่างที่ควรจะเป็น ไม่เล่นใหญ่จนดูแฟนตาซีเกินเบอร์ แต่ที่สะดุดจนต้องชื่นชม คือ งานภาพและเพลงประกอบที่ให้อารมณ์แอบเซ็กซี่หรูหราผ่านช่วง 4-5 ตอนแรกไปจะรู้สึกมีส่วนร่วมกับตัวละครไปโดยไม่รู้ตัว เพราะหลายฉากหลายเหตุการณ์ก็ทำเอาคนดูอดไม่ได้ที่จะพาตัวเองไปเปรียบเทียบกับปัญหาของตัวละครนั้นๆ และพาให้คิดว่าถ้าเป็นเราจะผ่านจุดนั้นมาได้อย่างไร นั่นเพราะปมปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของตัวละครอย่างเจียงหนานซุนและจูสัวสั่วล้วนเป็นประสบการณ์สามัญที่ใครหลายคนอาจเคยเจอในชีวิตจริง ไม่ว่ามุมใดมุมหนึ่ง โดยเฉพาะคนที่มาจากครอบครัวคนจีน หรืออาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีความต้องการในชีวิตซับซ้อนและถึงตัวละครคนหนึ่งรวย คนหนึ่งจน แต่ต่างคนก็ล้วนต้องก้าวผ่านอุปสรรคของชีวิตในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และไม่ว่าพวกเธอจะแสวงหาอะไรในชีวิต ท้ายสุดไม่พ้นความสุขพื้นฐานที่สุด คือ อยากมีครอบครัวอบอุ่น ที่เข้าใจ และยอมรับพวกเธอเสน่ห์ของเรื่องที่น่าประทับใจสุด คงไม่พ้นเคมีความจิ้นความเข้ากันดีของสองนักแสดงสาวที่ส่งอารมณ์ละเอียดอ่อนของสองสาวที่คู่เคียงกัน ผู้ชมจะได้เห็นพัฒนาการความสัมพันธ์ของมิตรภาพที่ได้ร่วมแบ่งปันความสุขความทุกข์ในทุกช่วงเวลาของชีวิต เรียกว่าคนดูจะรู้สึกอิ่มเอมอบอุ่น และอดคิดบ้างไม่ได้ว่า คงดีไม่น้อยถ้าชีวิตจริงมีใครสักคนเป็นกำลังใจและอยู่ร่วมทางกับเราแบบนี้บ้าง...