Review : “Bridgerton” เรื่องอื้อฉาวดงผู้ดี ซีรีส์โรแมนติกยุครีเจนซี่ เซ็กซี่ ละมุนใจ

หากคุณชอบซีรีส์รักแนว 'Gossip Girl' และหนังรักโรแมนติกเรื่อง 'Pride and Prejudice' ไม่ควรพลาดซีรีส์ 8 ตอนของเน็ตฟลิกซ์ ที่ฉายรอบปฐมทัศน์เมื่อวันคริสต์มาสปี 2020 ที่ผ่านมา พร้อมเสียงชื่นชมในทางบวกจากนักวิจารณ์และคอซีรีส์ทั่วโลก โดยเฉพาะพระเอกสุดฮอต Rege-Jean Page (รับบทเป็น Simon Basset) ที่จัดว่าหล่อแซ่บทั้งหน้าตาและบอดี้ แม้เรื่องราวจะไม่ถึงกับดราม่าเข้มข้นแต่ก็ไม่เบาโหวงจนเกินไป ทั้งยังน่าลุ้นจนคุณสามารถดูจบ 8 ตอนในชั่วข้ามคืนได้เลย กระซิบดังๆ ว่าฉากอีโรติกระหว่างพระนางพลังแดมเมจรุนแรงมากเว่อร์!'Bridgerton' เป็นผลงานของโปรดิวเซอร์ชื่อดังชาวอเมริกัน 'Chris Van Dusen' ดัดแปลงจากนิยายขายดีในต้นศตวรรษที่ 19 ของนักเขียนนิยายรักอิงประวัติศาสตร์ชาวอเมริกัน 'Julia Quinn' ว่าด้วยเรื่องราวความรักแสนจะโรแมนติกแห่งยุครีเจนซี่ของ 'ดาฟนี่ บริดเจอร์ตัน' ลูกสาวคนโตจากพี่น้องแปดคนในตระกูลที่มีลูกชาย 4 คนและลูกสาว4 คน ที่ต่างมีความรัก ความฝัน สอดแทรกความสัมพันธ์อันอบอุ่นของครอบครัวสุดฮอตแห่งกรุงลอนดอนเรื่องราวเริ่มต้นในคฤหาสน์หรูของตระกูลบริดเจอร์ตันเมื่อดาฟนี่ (รับบทโดย Phoebe Dynevor) ได้เข้าเฝ้าฯ พระราชินีแห่งอังกฤษ (รับบทโดย Golda Rosheuvel) เช่นเดียวกับหญิงสาวรุ่นราวเดียวกันจากตระกูลอื่นๆ ในกรุงลอนดอนก่อนจะเข้าร่วมพิธีเดบูตองต์ (Debutante)หรืองานเต้นรำเปิดตัวสาวงามวัยแรกรุ่นที่ผ่านการอบรมกิริยามารยาทและความงามเลิศเพื่อประกาศตัวสู่ชนชั้นสูงตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวยุโรปขณะเดียวกันพวกแม่ๆ ต่างก็แข่งขันกันสุดฤทธิ์เพื่อจะหาคู่หมั้นสูงศักดิ์ให้ลูกสาวเพราะยุคนั้นลูกสาวบ้านไหนขายออกเร็วจะเป็นหน้าเป็นตาแก่วงศ์ตระกูลทำให้ความกดดันทั้งหลายตกอยู่กับดาฟนี่ ในฐานะลูกสาวคนโตที่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่น้องๆซึ่งดาฟนี่ก็ไม่ใช่แค่กุลสตรีผู้เพียบพร้อม หากแต่เธอยังมาพร้อมสติปัญญาและวาจาชาญฉลาดดาฟนี่ได้รับคำชมจากควีนชาล็อตต์ถึงความงามไร้ที่ติดุจเพชรยอดมงกุฎ ทว่าประกายระยิบระยับของเธอกลับส่องแสงได้ไม่นานก็ต้องอับแสงลงด้วยเหตุบางประการ ทำให้ชื่อเสียงมัวหมองและไม่มีหนุ่มๆ มารุมขอแต่งงานนอกจากหนุ่มสายหื่นที่เธอเกลียดสุดๆ หนำซ้ำยังโดนสาวปริศนา 'มารีน่า ธอมป์สัน' (รับบทโดยRuby Barker) จากตระกูลเพื่อนบ้าน ขโมยซีนอีกต่างหาก จริงๆ แล้วตระกูลนี้มีลูกสาว 3 คน ที่ถูกแม่จับแต่งตัวด้วยชุดฉูดฉาดต่างจากผู้ดีอังกฤษในยุครีเจนซี่ที่ได้อิทธิพลทางแฟชั่นจากกรีกโรมัน ทำให้3 สาวพี่น้องไม่มีสุภาพบุรุษตระกูลใดแวะเวียนมาสู่ขอ ตรงข้ามกับมารีน่า-ญาติสาวที่หลบมาพึ่งใบบุญด้วยเหตุผลลับ แต่กลับคว้าใจหนุ่มๆ ค่อนลอนดอนไปครองจนหัวกระไดคฤหาสน์ไม่แห้งและแน่นด้วยช่อดอกไม้แต่แล้วดาฟนี่ก็ได้กอบกู้ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลอีกครั้ง เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากดยุคสุดฮอต 'ไซม่อน' เพื่อนสนิทของพี่ชาย ที่ความหล่อและชาติตระกูลทำเอาสาวๆ ใจบางทั้งลอนดอนและต่างแย่งชิงความสนใจจากเขา ซึ่งก็ต้องผ่านการสกรีนจากเลดี้ Danbury ที่มีศักดิ์เป็นป้าของดยุคเสียก่อน แต่ดยุคหนุ่มผู้มีปมซับซ้อนในชีวิตก็ไม่อยากแต่งงาน จึงทำข้อตกลงลับกับดาฟนี่เพื่อให้เธอมีคนมาสู่ขอส่วนเขาก็จะจากลอนดอนไปเงียบๆ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทว่ารักจกตากลับกลายเป็นรักจริงจังจนยากจะถอนตัว แต่ใช่ว่าดยุคหนุ่มจะไม่มีคู่แข่ง เมื่อต้องเจอคู่ปรับระดับเจ้าชายรูปงามที่ควีนพยายามจับคู่กับดาฟนี่ ความรักปลอมๆจึงทำให้ลุ้นกันจนจบเรื่องว่า สุดท้ายจะกลายเป็นรักที่สมหวังแบบ happy ever after หรือไม่?อีกหนึ่งความสนุกของซีรีส์มาจากข่าวก๊อสซิปรายวันของเลดี้ Whistledown สาวสังคมชั้นสูงที่รู้ไปซะทุกเรื่องแบบอินไซด์ให้อารมณ์เหมือน Gossip Girl เวอร์ชั่นผู้ดีอังกฤษ รวมถึงเรื่องราวความรักระหว่างพี่ชายคนโตแห่งตระกูลบริดเจอร์ตันกับนักร้องโอเปร่าสุดเร่าร้อนพี่ชายคนรองกับโลกอีกใบในวังวนเซ็กซ์หมู่ ศิลปะ และรักต่างชนชั้น น้องสาวคนรองที่แสวงหาความเท่าเทียมกันทางเพศ และตามสืบตัวจริงของเลดี้วิสเทิลดาวน์ร่วมกับเพื่อนสนิทจากตระกูลเพื่อนบ้านที่ตกหลุมรักพี่ชายคนที่สามโดยเฉพาะฉากอีโรติกสุดเร่าร้อนระดับเรต20+Bridgerton เป็นซีรีส์รักแนวโรแมนติก-ดราม่า ส่งท้ายปลายปีที่คอซีรีส์สาย ฝ. หรือคนชอบซีรีส์รักไม่ควรพลาดรับรองว่าดูเพลินจนคุณอาจจะเผลอยิ้มหรือหน้าแดงในบางซีนอีกหนึ่งความดีงามของเรื่องนี้ต้องยกให้ฉากและคอสตูมสุดอลังการชวนฝันทั้งยังสะท้อนความรักความอบอุ่นของครอบครัวค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณีความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ และชีวิตที่หรูหราฟู่ฟ่าในยุคอาณานิคมหรือยุครีเจนซี่ได้อย่างน่าสนใจ