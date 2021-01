ยอมรับแล้ว!! “ซนเยจิน-ฮยอนบิน” ซุ่มคบกันมา 8 เดือน

นอกจากนี้ VAST Entertainment และ MSteam Entertainment ต้นสังกัดของสองฝ่ายซึ่งออกมาแจงในเบื้องแรกที่มีข่าวเผยออกมาว่า ขอตรวจสอบข้อมูลก่อน จนกระทั่งในเวลา 13.00 น. ตามเกาหลีใต้ของวันนี้ (1 ม.ค.) ทั้ง VAST และ MSteam ก็ออกมาคอนเฟิร์มว่า ทั้งคู่กำลังคบหากันอยู่จริง โดยได้พัฒนาความสัมพันธ์ หลังจบจากร่วมงานกันในซีรีส์ Crash Landing On You“ฮยอนบิน และ ซนเยจิน เคยร่วมงานด้านการแสดงกันมาหลายครั้ง ตั้งแต่ผลงานซีรีส์ (Crash Landing On You) จบลง พวกเขาก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์ ซึ่งขณะนี้พวกเขาคบหากันด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกัน ขอให้ทุกท่านมองดูสัมพันธ์ของพวกเขาอย่างอบอุ่นและให้การสนับสนุนพวกเขาด้วย”นับเป็นครั้งที่ 4 ที่ Dispatch ได้เปิดเผยภาพข่าวยืนยันการคบหากันของทั้งคู่ แต่ 3 ครั้งที่ผ่านมา ผู้เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายต่างปฏิเสธมาโดยตลอด#เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์cr : naver.me/FfMctIik