Preview : 5 เหตุผลดีต่อใจ! ปูเสื่อรอ “เซียวจ้าน-หยางจื่อ” ใน “The Oath of Love”

ยังไม่ทันมีกำหนดฉายเป็นทางการ ก็มีข่าวและทีเซอร์ออกมากระตุกต่อมอยาก (ดู) เหล่าติ่งเป็นระลอก สำหรับ The Oath of Love ซีรีส์จีนโรแมนติกดราม่าที่ผสมแนวหมอและดนตรีเข้าด้วยกัน ที่ได้พระนางเบอร์ต้นๆ ของวงการอย่าง เซียวจ้าน-หยางจื่อ มารับบทนำก่อนหน้านี้เคยมีภาพโพลารอยด์ชุดที่ถ่ายภาพคู่ของ เซียวจ้าน-หยางจื่อ ในอิริยาบทใกล้ชิดตะมุตะมิสนิทสนมชนิดแฟนคลับตาลุก หลุดออกมาในโลกโซเชียล โดยภาพชุดดังกล่าวก็ไม่รู้ว่าเป็นภาพที่ใช้ในการถ่ายทำหรือถ่ายเพื่อโปรโมทละครหรือไม่แต่อย่างใด แต่ที่แน่ๆ ทำเอาชาวติ่งเผือกร้อนไปตามๆ กัน และล่าสุดมีการคอนเฟิร์มแล้วว่าซีรีส์เรื่องดังกล่าวจะได้ฉายทาง WeTV, iQiyi และ Hunan TV ที่เมืองจีนThe Oath of Love เป็นเรื่องราวของ หลินจือเซียว (หยางจื่อ) สาวสดใสผู้มองโลกในแง่ดี นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกเชลโล่ ที่ต้องทิ้งความฝันบนเส้นทางดนตรีที่เธอรัก และเลิกรากับแฟนหนุ่ม เพื่อมาคอยดูแลพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็ง ด้วยหัวใจที่เจ็บปวดเธอได้พบกับ กู้เว่ย (เซียวจ้าน) หมอเจ้าของไข้คุณพ่อของเธอ คุณหมอหนุ่มรูปหล่อแสนอบอุ่นที่ซ่อนอยู่ภายใต้บุคลิกแสนเย็นชา หากแต่เบื้องหลังเฉยชาแทน ความจริงกู้เว่ย กำลังต่อสู้กับอุปสรรคในจิตใจ เพราะความไม่กล้าเผชิญกับความสูญเสียในฐานะหมอ จนเมื่อหลินจือเซียวเดินเข้ามาในชีวิต โลกของทั้งสองเริ่มเปลี่ยนไป และก่อตัวเป็นความรู้สึกดีๆ ที่มีให้แก่กัน: ทั้งสองล้วนเป็นนักแสดงแถวหน้าของวงการที่ฟาดเรตติ้งมาเพียบ โดยเฉพาะผลงานสร้างชื่อพลุแตกกระจายอย่าง ‘ปรมาจารย์ลัทธิมาร’ (The Untamed 2019) ของ เซียวจ้าน และ รักติดหนึบของยัยปลาหมึกกับนายเย็นชา (Go Go Squid), มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง (Ashes of Love) ของ หยางจื่อ แต่นี่จะเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองจะมาเล่นประกบกันเป็นคู่รักเห็นเคมีความจิ้นในทีเซอร์แล้ว บอกเลยว่ามีฟิน แค่เจอมุกบอกรักของหมอกู้ไป ก็อยากต่อคิวสมัครเป็นคนไข้ส่วนตัวหมอกู้เลยทีเดียว“ตอนนี้ผมหัวใจเต้นแรงมาก แต่ผมตรวจร่างกายเป็นประจำ ดังนั้นความเสี่ยงโรคหัวใจตัดทิ้งได้เลย หลินจือเซียว ผมชอบคุณ”เจอไม้นี้เข้าไป โอ้ยๆๆๆๆๆ....ตายสงบศพสีชมพู: แม้เซียวจ้านและหยางจื่อจะผ่านบทบาทมามากมายสารพัดลุค แต่ครั้งนี้เราจะได้เห็นเซียวจ้านในลุคคุณหมอชุดเสื้อกาวน์มาดนิ่งเต็มตัว และด้วยคาแรคเตอร์แสนอบอุ่น งานนี้มีชูป้ายไฟใส่ #หมอกู้ แน่นอน รวมถึงหยางจื่อที่จะมาในมาดนักดนตรีสวยสดใสกับลีลาสีเชลโล่ สุดชวนฝัน ซึ่งบทสาวตีซื่อเป็นงานถนัดของเธออยูแล้ว แต่มาดนักเชลโล่ คงจะเป็นครั้งแรกในเรื่องนี้: The Oath of Love เป็นซีรีส์จีน สร้างจากนิยายดังชื่อเดียวกัน ด้วยพล็อตแนวครอบครัวเข้มข้น มีอุปสรรคใหญ่ของตัวละครหลัก คือ หลินจือเซียว ที่ต้องสู้กับความขัดแย้งและทางเลือกระหว่าง “ความกตัญญู” กับ “ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพที่ใฝ่ฝัน” ซึ่งสะท้อนถึงสังคมคนรุ่นใหม่ รวมถึงสังคมจีนยุคนี้ด้วย ที่หนุ่มสาวต่างแสวงหาความสำเร็จในสายงานที่ตัวเองรักด้วยลำแข้งของตัวเอง แต่บางครั้งชีวิตก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแถมยังเล่นกับประเด็นครอบครัวที่ทุกคนไม่ว่าชาติไหนก็เข้าถึงได้ไม่ยาก โดยเฉพาะวัฒนธรรมจีน ยึดเรื่องคติความกตัญญูเป็นเรื่องใหญ่ด้วยแล้ว บอกเลยว่า หลินจือเซียวงานเข้า!แถมได้ หยางจื่อมาขยี้ฟีลลิ่งนี้ ยิ่งต้องจับตาดู ถือเป็นบทที่โตไปอีกขั้นของงานแสดง แต่ก็เชื่อว่าเธอจะไม่ทิ้งความบ้องแบ๊วในสไตล์ที่เราตกหลุมรักมาโดยตลอด: นอกจากความงานดีย์ของพระนางและทีมนักแสดงคุณภาพแล้ว ซีรีส์เรื่องนี้ยังนำเสนอแง่มุมการฟันฝ่าอุปสรรคบนเส้นทางอาชีพของอาชีพหมอและนักดนตรีตคลาสสิค ความสำเร็จที่แลกมาด้วยน้ำตา ความกดดัน ความอดทน และความผิดหวังหลายด้าน อย่างบทของหมอกู้ ที่เบื้องหลังความเย็นชาของเขาลึกๆ แล้วเกิดจากความกลัวจะสูญเสียคนไข้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่วิชาชีพแพทย์ต้องเผชิญ ทำให้เขาไม่กล้าก้าวผ่านความรู้สึกบางอย่าง ในซีรีส์ถือว่ามีซีนอารมณ์ที่มาท้าทายความสตรองของเซียวจ้านพอสมควร จุดนี้ก็ต้องไปรอชมกัน: จุดนี้เป็นความคาดหวังของผู้ชม เพราะตัวซีรีส์มีนางเอกเป็นนักดนตรีก็น่าจะมีโมเมนต์เพลงประกอบเพราะๆ ออกมาบ้าง โดยมีข่าวแว่วว่าเรื่องนี้ได้เซียวจ้านและหยางจื่อมาร้องเพลงประกอบซีรีส์ให้ด้วย ก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ เพราะทั้งสองต่างเคยผ่านงานร้องเพลงประกอบซีรีส์ที่ตัวเองแสดงมาแล้วหลายเรื่องสำหรับเมืองไทย จะได้ชมความอบอุ่นละมุนของ The Oath of Love ผ่านแอป WeTv แน่นอน จำนวน 29 ตอน คาดว่าจะได้ฉายปี 2021 ส่วนจะเป็นช่วงไหนต้องรอติดตาม...https://wetv.vip/th/https://mydramalist.com/38807-yu-sheng-qing-duo-zhi-jiao