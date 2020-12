Scoop : ดูให้ครบหยุดยาวข้ามปี! กับ 10 ซีรีส์สายเกายอดนิยมปี 2563

Scoop : ตามเก็บ 10 ซีรีส์สายเกายอดนิยมแห่งปี หยุดยาวข้ามปีพี่ต้องดูให้ครบ!

ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2021 กันแล้ว หลายคนคงเตรียมโปรแกรมเที่ยวรับลมหนาวให้ฟินช่วงหยุดยาว แพลนจุดเช็คอินช่วงเคาท์ดาวน์ ตระเวนถ่ายรูปต้นคริสต์มาสและไฟสวยๆ ส่วนคนที่ยังไม่มีโปรแกรมเด็ดโดนใจ และไม่รู้จะไปเคาท์ดาวน์ที่ไหนดี เราชวนมาฟินกันยาวๆ ตามเก็บ 10 ซีรีส์ยอดนิยมแห่งปี 2020 มัดรวมมาให้ฟินกันครบทุกรสชาติ ทั้งสยองขวัญ ดราม่า แฟนตาซี โรแมนติก คอเมดี้ และซีรีส์สร้างแรงบันดาลใจ รับรองหยุดยาวข้ามปีคุณต้องสนุกจนไม่อยากลุกจากที่นอนเลยล่ะ!หนึ่งในซีรีส์สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ ที่ปลุกกระแส ‘ซุปเต้าหู้อ่อน สูตรหัวหน้าพัค’ ให้ฮอตฮิตติดเทรนด์โซเชียลฯ เช่นเดียวกับ ‘ผมทรงเกาลัด’ (แม้พัคซอจุนจะไม่แนะนำให้ตัดผมทรงนี้ เพราะต้องเล็มทุก 4 วัน)Itaewon Class : ธุรกิจปิดเกมแค้น เรื่องราวการต่อสู้กับความอยุติธรรมของ พัคแซรอย (รับบทโดย พัคซอจุน) หนุ่มชีวิตติดลบ ทั้งเรียนไม่จบ ม.ปลาย พ่อถูกฆ่าตาย ฝันสลายเพราะติดคุก ก่อนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารย่านอิแทวอน และต้องฟาดฟันในโลกของธุรกิจที่ไม่ได้สวยงามเหมือนฉากหน้า โดยมี โชอีซอ (รับบทโดย คิมดามี) หญิงสาวไอคิวสูง ผู้มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร้านและกองหนุนคนสำคัญ หัวหน้าพัคจึงมุ่งมั่นสานฝันของพ่อพร้อมกับล้างแค้นในเวลาเดียวกัน ส่วนธุรกิจจะ ‘รุ่ง’ หรือ ‘ร่วง’ ตามไปลุ้นกันต่อทาง Netflixซีรีส์สุดแซ่บฟาดเรตติ้งถล่มทลายตั้งแต่ตอนแรกที่ออนแอร์ แม้จะรีเมคจากซีรีส์อังกฤษเรื่อง ‘Doctor Foster’ แต่บอกเลยเวอร์ชั่นเกาหลีเผ็ชพริกสิบเม็ดเชียวล่ะ เปิดฉากด้วยชีวิตคู่ที่แสนจะสมบูรณ์แบบจนใครๆ ต้องอิจฉาของคุณหมอจีซอนดู (รับบทโดย คิมฮีแอ) แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัววัย 40 ปี กับ อิแทโอ (รับบทโดย พัคแฮจุน) ผู้กำกับภาพยนตร์ ที่ฝันอยากประสบความสำเร็จและสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยเงินสนับสนุนของภรรยา แต่เขากลับเผลอใจไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคุณหนูวัย 20 ที่ทั้งน่ารัก สดใส แต่ไร้สำนึกผิดชอบชั่วดี ชีจะเอาซะอย่าง ใครแคร์! แถมคนรอบตัวก็รวมหัวกันปิดบังคุณหมออีกต่างหากเรื่องราวชิงรักหักสวาทชิงไหวชิงพริบจึงเริ่มต้นขึ้น แม้ซีรีส์จะเล่าเรื่องราวแสนคลาสสิคอย่าง ‘เมียหลวง’ vs ‘เมียน้อย’ ถึงอย่างนั้นก็ใช่จะตบตีกรีดร้องกันให้วุ่นวาย แต่เป็นการต่อสู้ด้วย ‘สมอง’ และ ‘ความสตรอง’ จนแทบจะยอมใจในความเป็นนางพญาของคิมฮีแอ แม้เธอจะเว้นวรรคจากการแสดงมา 4 ปี แต่บทนี้แม่ฟาดมากจริง ๆ บอกเลยเนื้อเรื่องงานละเอียดมาก ติดตามชมได้ที่ VIUใครเป็นสาวกซอมบี้และซีรีส์ชิงไหวชิงพริบ Kingdom ซีซั่น 2 ตอบโจทย์มาก ๆ ผลงานการกำกับซีรีส์เรื่องแรกของ คิมซองฮุน (A hard Day และ Tunnel) จับมือกับคนเขียนบทมือรางวัล คิมอึนฮี จากซีรีส์ Signal ที่เรียกเรตติ้งถล่มทลายตั้งแต่ต้นปี 2020 เพราะเป็นซีรีส์ที่มีแฟนคลับทั่วโลกเฝ้ารอมากมายเปิดศึกด้วยการแย่งชิงบัลลังก์ระหว่างองค์รัชทายาท อีชาง (รับบทโดย จูจีฮุน) กับความเจ้าเล่ห์ของ โจฮักจู (รับบทโดย รยูซึงรยง) ขุนนางผู้อยู่เบื้องหลังกษัตริย์ซอมบี้ และหมอยาหญิง ซอบี (รับบทโดย แพดูนา) ผู้พยายามไขความลับของซอมบี้แห่งยุคโซซอน ทั้งยังเชื่อมโยงกับการเมืองได้อย่างลึกซึ้ง ดูสนุก ลุ้นแถบทุกฉาก โดยเฉพาะฉากหนีซอมบี้คลั่งสไตล์เกาหลีที่หลายคนถึงกับลุ้นเอาใจช่วยองค์รัชทายาทกันจนลืมหายใจ หยุดยาวนี้รับชมยาว ๆ 2 ซีซั่นได้ทาง Netflixใครที่ชอบซีรีส์แนวเมโลดราม่า ลึกลับ ระทึกขวัญ และจิตหลอนไม่ควรพลาด Flower of Evil ซีรีส์ว่าด้วยชีวิตอันลึกลับซับซ้อนของ แบคฮีซอง (รับบทโดย อีจุนกี) สามีที่อบอุ่นของ ชาจีวอน (รับบทโดย มูนแชวอน) นักสืบมือหนึ่งแผนกคดีอาชญกรรมรุนแรง ทั้งคู่แต่งงานกันมา 14 ปี และมีลูกสาวสุดน่ารักด้วยกันหนึ่งคน ระหว่างที่ชาจีวอนกำลังต้องตามสืบคดีฆาตกรรมต่อเนื่องอยู่นั้น เธอก็ค้นพบเงื่อนงำบางอย่างที่เชื่อมโยงกับอดีตของสามี ก่อนจะพบว่า แบคฮีซองได้เปลี่ยนชื่อและอัตลักษณ์เพื่อหนีจากอดีตที่โหดร้ายของตัวเอง ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะลงเอยเช่นไร ที่เหลือก็ไปลุ้นกันต่อที่ VIUหนึ่งในซีรีส์ยอดนิยมติดอันดับ Top 10 ของ Netflix นานหลายสัปดาห์ ‘It’s Okay to not be Okay เรื่องหัวใจไม่ไหวอย่าฝืน’ นำเสนอปัญหาจิตเภทและการเยียวยาในมุมมองใหม่ บางครั้งชีวิตที่ไม่ปกติเหมือนคนทั่วไป อาจสะท้อนความลึกซึ้งและงดงามไม่แพ้กันเรื่องราวของ มุนคังแท (รับบทโดย คิมซูฮย็อน) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนแห่งโรงพยาบาลจิตเวช ที่ใช้ชีวิตร่วมกับ มุนทังแซ (รับบทโดย โอจองเซ) พี่ชายที่เป็นออทิสติกสเปรกตรัม (Autism Spectrum Disorder หรือ ASD) ทั้งสองได้พบกับ โกมุนยอง (รับบทโดย ซอเยจี) นักเขียนนิยายเด็กสายดาร์กชื่อดัง ที่มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมและโรคหยิบฉวย (Kleptomania) ทั้งยังสอดแทรกเรื่องราวจากโลกของนิทานผสมผสานกับการเล่าเรื่องได้อย่างน่าติดตาม และช่วยให้ผู้ชมเข้าถึงโลกของพวกเขาได้อย่างละเมียดละไมในเวลาเดียวกัน ตามเก็บซีรีส์เรื่องนี้ได้ที่ Netflixต้อนรับการกลับมาของสามีแห่งชาติ ‘อีมินโฮ’ หลังเก็บตัวในกรมทหารนาน 3 ปี เขาก็กลับมาทวงบัลลังก์ ‘The King: Eternal Monarch จอมราชัน บัลลังก์อมตะ’ ให้สาวๆ ใจบางไปตามกัน ซีรีส์แนวโรแมนติก-แฟนตาซีนำเสนอทฤษฎีโลกคู่ขนานและการเดินทางข้ามมิติของ อีกน (รับบทโดย อีมินโฮ) กษัตริย์หนุ่มหล่อผู้อาศัยอยู่ในจักรวรรดิเกาหลี ที่ค้นพบประตูทะลุมิติโดยบังเอิญ และออกตามล่า อีริม (รับบทโดย ลีจุงจิน) อาแท้ๆ ผู้ปลิดชีพกษัตริย์องค์ก่อน (พ่อของอีกน) อีกนได้พบกับนักสืบสาว จองแทอึล (รับบทโดย คิมโกอึน) ที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี และตกหลุมรักเธอจนหมดใจ ทั้งสองร่วมมือกันตามจับกบฎอีริม หยุดยั้งการฆาตกรรม พร้อมกับพยายามปิดประตูเชื่อมมิติ และปกป้องชีวิตของผู้คนรอบตัว ลุ้นเอาใจช่วยคู่รักแสนโรแมนติกได้ทาง Netflixอีกหนึ่งซีรีส์รีเมคชื่อดังจาก ‘17 Again’ ของอเมริกา ที่ทำออกมาได้ดีไม่แพ้เวอร์ชั่นเดิม ทั้งยังเพิ่มเติมด้วยการผสมผสานวัฒนธรรมเกาหลีไว้อย่างกลมกล่อม ซีรีส์แนวโรแมนติก คอเมดี้ ผสมกลิ่นอายดราม่ากรุบกริบว่าด้วย ฮงแดยอง (รับบทโดย ยูนซังฮยอน) อดีตนักบาส ฯ สุดฮอตของโรงเรียน ที่ชีวิตในวัย 37 ปีไม่ได้สวยหรูเหมือนดั่งวันวาน เมื่อเขาทั้งตกงาน เบื่อหน่ายชีวิต และแยกทางกับภรรยาที่มีลูกแฝดชาย-หญิงด้วยกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม แต่แล้วก็เกิดเรื่องเหลือเชื่อทำให้เขาได้โอกาสกลับไปใช้ชีวิตวัย 18 ปีอีกครั้ง เขาจึงต้องใช้ชีวิตในชื่อใหม่ในชื่อ โกอูยอง ทั้งยังเรียนในโรงเรียนเดียวกับลูกฝาแฝดอีกด้วย ซีรีส์สะท้อนปัญหาวัยรุ่นและชวนให้ครุ่นคิดว่า ถ้าเราสามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้ คุณจะตัดสินใจเหมือนเดิมหรือเขียนเส้นทางชีวิตใหม่กันแน่? ค้นหาคำตอบไปพร้อมกับฮงแดยองได้ที่ VIUปลื้มปริ่มให้การกลับมาของหลัวแห่งชาติ ‘อีดงอุก’ ที่ทำเอาสาว ๆ ละลายไปกับลุคใหม่ในผมสีแดงเพลิง และความหล่อบาดใจในซีรีส์แนวโรแมนติก-แฟนตาซี ว่าด้วยตำนานจิ้งจอกเก้าหางและเทพเจ้าแห่งขุนเขา อียอน (รับบทโดย อีดงอุก) ผู้ตกหลุมรัก นัมจีอา (รับบทโดย โจโบอา) โปรดิวเซอร์สาวรายการลี้ลับเหนือธรรมชาติ เพราะอดีตชาติทั้งคู่ต่างก็รักและผูกพันกันมาก อียอนรอคอยเธอมาแสนนานกว่า 600 ปี และตามหากันจนเจอ ก่อนที่ทั้งคู่จะตกหลุมรักกันอีกครั้ง แต่ก็ต้องรับมือกับ อีรัง (รับบทโดย คิมบ็อม) น้องชายจิ้งจอกเก้าหางของอียอน ที่มีอดีตแค้นฝังหุ่นกับพี่ชาย ไหนจะต้องร่วมต่อสู้กับคู่ปรับตลอดกาลอย่าง ‘อีมูกิ’ (ที่งานดีไม่แพ้อียอน) ทั้งยังสอดแทรกภูติผีปีศาจและตำนานท้องถิ่นของเกาหลีไว้อย่างสนุกสนาน ตามไปลุ้นเอาใจช่วยทั้งคู่กันได้แล้วที่ VIUซีรีส์มาแรงส่งท้ายปลายปี เพราะทุกตอนที่ออกอากาศติด Top 10 ทาง Netflix และได้เรตติ้งดีไม่มีตก Start-Up สะท้อนความฝันของคนยุคใหม่ที่ต่างก็อยากจะประสบความสำเร็จใน Sand Box หรือ Silicon Valley ของเกาหลี ทั้งยังตีแผ่วงการสตาร์ทอัพได้อย่างเจ็บ ๆ คัน ๆ Start-Up ว่าด้วยเรื่องราวความฝัน มิตรภาพ ความรัก และความสัมพันธ์อันซับซ้อนของหนุ่มสาว 4 คนที่ผู้ชมจะค่อยๆ เห็นพัฒนาการของแต่ละตัวละคร ควบคู่กับการวิ่งไล่ตามความฝัน การแข่งขัน ความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองความคิดดี ๆ ที่อาจจะนำมาปรับใช้กับชีวิตจริงของเราได้ด้วย คลิกเข้าไปชมกันได้เลยที่ Netflixเอาใจคอซีรีส์ที่ชอบเรื่องราวในโรงพยาบาล โดยเฉพาะปีนี้ที่เหล่าคุณหมอและพยาบาลต้องการกำลังใจในการต่อสู้กับโควิด-19 มากๆ จึงทำให้ผู้ชมอินกับเนื้อหาในซีรีส์ได้อย่างลึกซึ้ง เรื่องราวการทำงานของศัลยแพทย์มือดี 5 คน ที่เรียนจบจากที่เดียวกันและทำงานในโรงพยาบาลเดียวกัน ซึ่งแต่ละคนต่างก็มีความเชี่ยวชาญในการรักษากันคนละด้าน ความที่พวกเขาคบกันมานานเกือบ 20 ปี เราจึงได้เห็นมิตรภาพ ความสัมพันธ์ และการอุทิศตนเพื่อรักษาคนไข้อย่างเต็มที่ เพราะทุกนาทีของคุณหมอต่างก็ต่อสู้เพื่อลมหายใจของใครสักคนเสมอ เป็นซีรีส์แนวดราม่าที่นำเสนออย่างเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน แต่เรียกน้ำตาซึมเบา ๆ ได้เลยล่ะ ส่งกำลังใจไปช่วยคุณหมอได้เลยที่ Netflix