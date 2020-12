Preview : ฝังตัวนอนดู 2 ซีรีส์ฟีลกู๊ดป่วนๆ จาก 2 มุมโลกรับ “คริสต์มาส”

เทศกาลคริสต์มาสคือช่วงเวลาแห่งความสุขที่คนทั่วโลกรอคอย แต่ขณะเดียวกันก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งความคาดหวังของผู้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคาดหวังใช้ช่วงเวลาร่วมกับครอบครัวที่นานๆ จะเจอกันสักครั้งดำเนินไปอย่างราบรื่นที่สุดเช่นเดียวกันกับสองหญิงสาวจากมินิซีรีส์สองชุดที่ทาง Netflix เอาออกมาฉายเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส เธอทั้งสองทั้งมีความคาดหวังของตัวเองและถูกคาดหวังจากคนอื่นสิ้นปีนี้ถ้าไม่มีแผนไปร่อนที่ไหน ก็ซุกผ้าห่มนอนอยู่บ้าน พักสมองดูซีรีส์เบาๆ แบบไม่คิดเยอะกันได้ แต่ต้องไม่พลาด 2 เรื่องนี้ฉาย : 18 ธันวาคมเรื่องราวของ Johanne หญิงสาววัย 30 ใน Home for Christmas ซีรีส์นอร์เวย์ชุดแรกที่ได้สตรีมมิงทาง Netflix หลังประสบความสำเร็จอย่างดีจากซีซั่นแรกที่ออกฉายช่วงคริสต์มาสปีที่แล้ว ปีนี้กลับมาสานต่อชีวิตโสดๆ ของนางพยาบาลที่รับบทโดย Ida Elise Broch หลังถูกกดดันข้ามปีด้วยความคาดหวังจากเพื่อนฝูงและครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งบ้านในช่วงคริสต์มาส กับคำถามสุดเผือก เพราะในวัย 30+ เธอเริ่มเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการมีหลัวสมบูรณ์แบบแล้วในซีซั่นแรกของ Home for Christmas ด้วยความเหนื่อยหน่ายกับคำถามไม่รู้จบในสถานะความโสดจากผู้เป็นแม่ Johanne จึงโพล่งออกมาเพื่อตัดรำคาญกลางโต๊ะอาหารกับสมาชิกครอบครัวว่าเธอ “มีคนรักแล้ว” ได้ยินเพียงเท่านี้ ทุกคนต่างดีใจจนเนื้อเต้น แต่ Johanne รู้ตัวดีว่าเธอยังไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเลย ไม่รู้จะไปหาได้จากที่ไหน ที่สำคัญตัวเธอเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆ แล้วอยากจะมีผู้ชายมาอยู่ข้างกายกับเขาบ้างหรือเปล่าแต่ The Show Must Go On เมื่อหลุดปากออกไปอย่างนั้นแล้ว ภารกิจหาใครสักคนจึงได้เริ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายว่าต้องควงกลับไปร่วมมื้อดินเนอร์วันคริสต์มาสกับครอบครัวให้ได้ ด้วยแรงยุจากเพื่อนสนิท Johanne เลยใช้แอปหาคู่และลองออกเดทกับคนที่เธอคิดว่าน่าสนใจมากหน้าหลายตาใครที่ยังจำกันได้ ซีซั่นแรกจบลงในฉากที่ Johanne เปิดประตูหน้าบ้านออกมาพบใครคนหนึ่งด้วยสีหน้าและรอยยิ้มชวนให้ผู้ชมได้ลุ้น จนเกิดเป็นคำถามใครคือคนๆ นั้นหนอ แต่รวมๆ แล้วเรื่องราวของ Home For Christmas ก็ยังไม่ได้เน้นที่ประเด็นของ Johanne กับการพยายามไขว่คว้าหารักแท้ แต่กลับถ่ายทอดถึงความรักระหว่างเพื่อนฝูงครอบครัวที่มีให้กับเธอ ตรงตามคอนเซ็ปต์คริสต์มาสที่อบอุ่นเป๊ะๆ มีมิตรภาพหลากหลายแบบน่าประทับใจ แต่ก็ยังใส่ประเด็นหนักๆ เข้ามาให้ดูสมจริงยิ่งขึ้นสู่คริสต์มาสปีนี้ ผู้กำกับ Per-Olav Sørensenไม่ทำให้ผู้ชมต้องรอคอยและลุ้นนานกับชายหนุ่มผู้ทำให้ Johanne ยิ้มออกในตอนจบของซีซั่นแรก แม้เธอจะยังคงไล่ล่าหาผู้ที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบทุกอย่างเพื่อพาไปอวดพ่อแม่ให้ทันช่วงคริสต์มาส แต่ปัญหาคือเธอมีเวลาเหลือเพียงแค่ 24 วันเท่านั้น การค้นหารักแท้นี้ดำเนินไปในท่ามกลางความสนุกสนาน เจือด้วยความรู้สึกสะเทือนใจในบางฉาก และฉากสุดท้ายที่เล่นกับอารมณ์ผู้ชมได้อย่างน่าตื่นเต้นสุดๆ กับคำเฉลยที่รอคอยกันมานานถึงหนึ่งปีเต็ม Home for Christmas ซีซั่น 2 เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ขบขัน เนื้อเรื่องมีการหักมุมเกินจะคาดเดาได้ และยังมีบางช่วงบางตอนที่ท่วมท้นไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกกับสถานการณ์ที่ต้องลุ้นว่านางพยาบาลสาวคนนี้จะลงเอยกับใครกันแน่ฉาย : 16 ธันวาคมซีรีส์อีกชุดที่จะสร้างความบันเทิงและอารมณ์ฟีลกู๊ดให้กับผู้ชมได้ไม่แพ้กัน How To Ruin Christmas: The Wedding มินิซีรีส์จากแอฟริกาใต้ที่นำเสนอเรื่องราวอลเวงในครอบครัวผิวสีกับช่วงเทศกาลคริสต์มาสได้อย่างน่าสนใจหลังจากไม่ได้กลับบ้านมานานปี หญิงสาวคนหนึ่งก็กลับบ้านเพื่อใช้เวลาในช่วงคริสต์มาสร่วมกับครอบครัว และจะชุลมุนแค่ไหนถ้าช่วงเวลาที่คาดหวังว่าจะเต็มไปด้วยความสุขกลับเต็มไปด้วยความอลหม่านเพราะเธอเกือบทำให้พิธีแต่งงานของน้องสาวที่จะจัดในช่วงเดียวกับการเฉลิมฉลองนี้ต้องพังลงกับมือ นี่ย่อมต้องเป็นคริสต์มาสที่จดจำไปตลอดกาล และเป็นพล็อตหลักของ How To Ruin Christmas: The WeddingHow To Ruin Christmas: The Wedding เป็นมินิซีรีส์แนวโรแมนติก-คอเมดี้สามตอนจบจากแอฟริกาใต้ที่เต็มไปด้วยมุขตลกตลอดทั้งเรื่อง ผลงานการสร้างของพี่น้อง Ramaphakela ที่ได้ชื่อว่าเป็น Game-Changer ของอุตสาหกรรมบันเทิงแอฟริกาใต้ โดดเด่นด้วยการนำเสนอความฮาที่ครอบครัวทั่วโลกไม่ว่าเชื้อชาติไหนก็รู้สึกอินตามไปได้กับเนื้อหาที่ไม่ไกลตัว โดยเฉพาะคนโสดทั่วโลกที่ต่างเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับตัวละครมากสีสันไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งเรื่องราวเริ่มต้นด้วยการมาถึงของ Tumi Sello (BusisiweLurayi) พี่สาวจอมขบถผู้รักอิสระเหนือสิ่งอื่นใดของว่าที่เจ้าสาว Beauty Sello (Thando Thabethe) Tumi เดินทางจากเคปทาวน์กลับมาโยฮันเนสเบิร์กเพื่อร่วมพิธีแต่งงานของน้องสาว เธอเป็นแกะดำของครอบครัวและถูกมองมาโดยตลอดว่าเป็นสาวโสดเจ้าปัญหาที่สุดของดราม่ามาบังเกิดในคืนก่อนพิธีแต่งงาน เมื่อครอบครัวพบตัว Tumi ข้างสระน้ำในสภาพเปลือย รอบตัวเธอกระจัดกระจายด้วยขวดไวน์เสื้อผ้า และถุงยางอนามัยใช้แล้ว ขณะที่ Themba Twala (MotlatsiMafatshe) พี่ชายของเจ้าบ่าวอีกหนึ่งต้นตอของดราม่าก็หายไปอย่างลึกลับ ทำให้บรรยากาศครอบครัวที่มาคุอยู่แล้วยิ่งลุกเป็นไฟเมื่อคุณแม่เจ้าสาวตัดสินใจยกเลิกพิธีแต่งงานทั้งหมด Tumi จึงต้องออกตามหาตัว Themba Twala ให้เจอเพื่อให้พิธีแต่งงานดำเนินไปได้ตามกำหนดเดิมฝ่ายบ้านเจ้าบ่าวสุดหล่อ Sbu Twala (Sandile Mahlangu) ก็ชุลมุนชุลเกในอีกแบบเพราะครอบครัวเลเวลระดับซูเปอร์ริชเลยโชว์สกิลสายเปย์กับการจัดพิธีแต่งงานที่จองทั้งโรงแรมโฟร์ซีซันส์ เพื่อจัดงานแต่งทั้งแบบสากลและตามประเพณีดั้งเดิม แถมด้วยกองทัพตากล้องอีกนับสิบเพื่อคอยเก็บภาพงานแต่งระดับชาตินี้ ความสนุกสนานยังดำเนินต่อไปเมื่อว่าที่เจ้าสาวได้เผยความลับของครอบครัวให้ผู้เป็นพี่สาวได้รับทราบ ส่วนเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร จะลงเอยอย่างไร ติดตามชมกันได้ในซีรีส์ชุดนี้ตลอดทั้งเรื่องดำเนินไปแบบดูง่าย ดูสนุก แต่ล้วนเผยให้เห็นถึงความไม่ปกติของครอบครัว นับตั้งแต่ดรามาเรื่องการแต่งงาน การดื่มจนเมามาย ไปจนถึงคุณป้าจอมตัดสิน ญาติพี่น้องจอมอิจฉา และความลับของครอบครัวที่ต้องปกป้องยิ่งชีพ ซีรีส์ชุดนี้ได้นักแสดงมากฝีมือระดับเฮฟวีเวทของแอฟริกาใต้หลายคนมาร่วมงาน ทั้งหมดสามารถถ่ายทอดบทบาทออกมาได้อย่างไร้ที่ติจนทำให้ผู้ชมหัวเราะได้ทั้งน้ำตาความน่าสนใจอีกประการของซีรีส์ชุดนี้ คือการถ่ายทำกันในช่วงล็อคดาวน์ นักแสดงและทีมงานทั้งหมดจึงต้องใช้เวลาอยู่ร่วมกันนานหลายสัปดาห์ในโรงแรมที่ใช้ถ่ายทำเรียกว่าเป็นซีรีส์คริสต์มาสฟีลกู๊ดแนวจิ๊กๆ คันๆ ไม่ได้หวานแหววถึงขั้นเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดี แต่ยังคงมอบความรู้สึกดีๆ 