Review : 5 เหตุผลต้องดูซีรีส์จีนย้อนยุคแนวแบดบอย “ภพรักภพพราก”

5 เหตุผลขอให้ดู “ภพรักภพพราก” ซีรีส์จีนโบราณแนวย้อนเวลาสไตล์แบดบอยสายเปย์

โดย Softlens

เป็นซีรีส์ที่ไม่ได้มีกระแสเท่าไร แต่พอออกอากาศก็ติดท็อปเท็นหมวดซีรีส์ใน Wetv Thailand ตั้งแต่สัปดาห์แรก (ที่เมืองไทยออกฉายวันแรกพร้อมจีน เมื่อ 23 พ.ย.) สำหรับซีรีส์จีนย้อนยุคโรแมนติกดราม่าสงคราม เรื่อง ‘ภพรักภพพราก’ (Twisted Fate of love 2020) ที่ได้พระเอกหล่อสายดาร์ก อย่าง จินฮั่น ประกบคู่ ซุนอี๋ นักแสดงสาวที่ห่างหายจากแนวย้อนยุคไปนานหลายปี ซึ่งแฟนชาวไทยอาจเคยผ่านตาเธอมาบ้างจาก ลำนำหัวใจในสายหมอก (Siege in Fog 2018) ทาง MonoMax และกลับมาส่งความสดใสในเรื่องนี้สำหรับ ‘ภพรักภพพราก’ เป็นแนวแฟนตาซีผสมประวัติศาสตร์ จากการที่ตัวละครหลักย้อนอดีตมาเพื่อหยุดยั้งการเกิดสงครามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในช่วงเวลาไม่กี่ปี โดยมี ตงเยว่ (ซุนอี๋) แม่ทัพหญิงที่ได้มนตร์วิเศษทำให้ร่างกายเป็นอมตะ สามารถรักษาตัวเองได้เพียงการถูกน้ำและต้องย้อนเวลามาถึงสามครั้งพร้อมขลุ่ยหยกวิเศษที่ซ่อนปริศนาบางอย่าง เพื่อช่วยสกัดแผนร้ายของสงครามที่มีลู่หย่วนถงเป็นผู้ก่อการกลับมาทุกครั้งตงเยว่จะได้สานสัมพันธ์ความรักความเกลียดชังกับ เฝิงซี (จินฮั่น) หากแต่การกลับมาแต่ละครั้งของตงเยว่เพื่อแก้ไขลิขิตฟ้า ล้วนมีราคาต้องจ่ายอย่างแสนสาหัส โดยระหว่างการกลับมานอกจากเฝิงซีแล้ว ยังได้รู้จักและรับความช่วยเหลือจาก ผังอวี้ (ถานเจี้ยนซื่อ) องค์ชายสามที่เคยเป็นเพื่อนซี้กับเฝิงซี แต่กลับต้องกลายเป็นศัตรู เพราะอุดมการณ์ต่างกัน และดันหลงรักตงเยว่ผู้หญิงคนเดียวกันการย้อนอดีตแต่ละครั้ง ตงเยว่จะค่อยๆ ค้นพบความจริงบางอย่างว่า แท้จริงแล้วสิ่งที่นางต้องการปกป้องมากที่สุด ไม่ใช่แค่การหยุดสงคราม หากเป็นการแก้ไขชะตาระหว่างตัวนางเองและเฝิงซี ชายผู้เป็นที่รักอีกด้วยจากนี้จะเป็นการชี้เป้าจุดเด่น ทำไมต้องตามไปดูซีรีส์เรื่องนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู แต่เราจะปรานีโดยไม่สปอยส์เนื้อเรื่องกัน1.การหวนกลับมารับบทพระเอกอีกครั้งของจินฮั่น : ก่อนนี้จินฮั่นเคยรับบทพระเอกมาแล้ว หนึ่งในนั้น คือ ซีรีส์ดังเรื่อง ห้วงเวลาแห่งรัก (Our Glamorous Time) ที่ประกบคู่กับนางเอกหมื่นล้านวิวอย่าง จ้าวลี่อิง แต่ส่วนใหญ่เหล่าติ่งจะคุ้นเคยจินฮั่นจนกลายเป็นหลัวมโนจากบทตัวร้ายสายดาร์กมากกว่า เพราะเป็นตัวละครที่เขารับบทบ่อยที่สุด ไม่ว่าจะจากซีรีส์เรื่อง ลํานํากระเรียนทอง (Royal Nirvana 2018), วีรสตรีนักสู้ กู้แผ่นดิน (The Princess Weiyoung) และฉู่เฉียว จอมใจจารชน (The Princess Agents) สำหรับคอไหนที่ชอบพระเอกแนวแบดบอยโหดเลวดี มาดเจ้าเล่ห์ แต่เปย์นางเอกรัวๆ ต้องโดนเรื่องนี้เลย2.งานพ่อแง่แม่งอนสายดุก็มี : เนื่องจากแกนเรื่องเกี่ยวกับราชสำนัก ดังนั้นพระนางของเราจึงเป็นพวกฉลาดทันคน (แต่พระเอกจะออกแนวเจ้าเล่ห์ ฉลาดแกมโกงมากกว่า) ไม่มีใครยอมใคร แถมช่วงแรกของซีรีส์ เฝิงซีตั้งท่าเหมือนเลือกอยู่คนละฝ่ายกับตงเยว่ ทำให้ต่อหน้าเฝิงซีจะทำเป็นใส่ร้าย เฆี่ยน วางแผนตลบหลัง ใช้ตงเยว่เป็นเครื่องมือ (พระเอกแบบไหนเนี่ย) พอลับหลังแอบช่วยตงเยว่อยู่ตลอดเว แต่นั่นก็ทำให้เฝิงซีและตงเยว่เป็นลิ้นกันฟัน แกล้งเอาคืนกันไปมา ซึ่งทั้งคู่มีเคมีเล่นได้น่าหยิกน่าหมั่นไส้พอตัว3.งานรักสามเส้าก็มา : เรื่องนี้นอกจากได้นางเอกหน้าสวยอย่างซุนอี๋ มาอวดรอยยิ้มให้หนุ่มๆ ใจบางแล้ว สำหรับสาวๆ รับรองว่ามีอารมณ์อยากสิงร่างตงเยว่ชัวร์ เพราะไหนต้องรับมือกับความแกล้งของพระเอกสายแบดเฝิงซี ไหนจะใจละลายกับความอบอุ่นของพระรองหล่อละมุนองค์ชายสาม (ถานเจี้ยนซื่อ) จนแฟนๆ บางคนถึงขั้นเชียร์ให้นางเอกเลือกพระรองไปเลย งานนี้มีชูป้ายไฟ ใคร # ทีมไหนไปลุ้นต่อในซีรีส์4.เรื่องราวเข้มข้น ดำเนินเรื่องฉับไว : สำหรับพล็อตย้อนอดีตในซีรีส์จีนพีเรียด ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ แต่ความสนุกอยู่ที่ย้อนเวลาในยุคเดียวกัน บวกกับผูกเนื้อหาชวนติดตาม ไม่ให้เดาได้ง่ายๆ แต่ไม่ซับซ้อน การเดินเรื่องรวดเร็ว ใส่ปมบริบทรายล้อมไม่เหมือนใคร ทำให้ซีรีส์ดูสนุกดูเพลินชนิดลืมตัวไปเลย เช่น นางเอกใช้ทักษะรู้อดีตมาสมัครเข้าสำนักโหราศาสตร์เพื่อพิชิตภารกิจ อีกทั้งมีผสมสูตรสำเร็จสไตล์ ‘สามชาติสามภพป่าท้อสิบหลี่’ อย่างการให้ย้อนอดีต 3 ครั้ง เหมือนเริ่มต้นความสัมพันธ์ตัวละครทั้งเรื่องถึง 3 ครั้ง ทำให้คนดูลุ้นไปพร้อมนางเอกว่าจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่? จะปรับความเข้าใจกับพระเอกได้ไหม?5.ส่วนผสมลงตัวของบทโรแมนติก ดราม่า สงคราม การย้อนเวลา โดนใจสายสวย : ถึงเป็นแนวแฟนตาซีย้อนอดีต ก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวเทพเซียนจัดๆ ฉะนั้นใครหวังจะดูท่านเทพลอยไปมาบนสวรรค์ ข้ามเรื่องนี้ไปได้เลย แต่โทนซีรีส์จะเทน้ำหนักไปกับการซ้อนแผนและความจิ้นของพระนาง-พระรองมากกว่า ที่ใครทำคะแนนได้ดีกว่า ถึงเป็นมุกเลิฟซีนแบบเดิมๆ ก็ทำเอาฟินกันทั่วหน้ารวมถึงการเล่นประเด็นย้อนเวลาที่ไม่ได้เล่าจนดูยากเกินไป มีการใช้งาน CG เข้ามาช่วยเพิ่มสีสันบ้างประปราย แต่ดีไซน์มาแปลกตาจนได้คำชมจากผู้ชมอยู่ไม่น้อย โดยรวมถือเป็นซีรีส์ภาพสวยเตะตาเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวด้วยชื่อไทยที่ทำเอาหลายคนไม่กล้ากดดู เพราะกลัวใจจะจบแบบโศกนาฏกรรม จุดนี้ต้องไปลุ้นตัวโก่งกันเอง แต่ด้วยพระนางงานดีย์ ภาพรวมชนะเลิศ ก็อยากให้ลองเข้าไปชมกัน เรื่องนี้เบาๆ แค่ 43 ตอน และอยู่ระหว่างออนแอร์ ทางแอป Wetvwetv.vip/thmydramalist.com/38637-twisted-fate-of-love