Review : 5 เรื่องจริงสุดอินในซีรีส์ “The Queen's Gambit : เกมกระดานแห่งชีวิต”

2.‘ฮีธ เลดเจอร์’ เคยเป็นว่าที่ผู้กำกับฯ และนักแสดงนำในภาพยนตร์ The Queen’s Gambit





เมื่อราชินีแห่งเกมกระดานหมากรุก ลุกขึ้นมาทวงบัลลังก์ 10 อันดับสูงสุดในไทยของ Netflix ติดต่อกันนานนับเดือน สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้มินิซีรีส์ ‘The Queen’s Gambit : เกมกระดานแห่งชีวิต’ โด่งดังเป็นพลุแตกในชั่วข้ามคืน เช่นเดียวกับชื่อเสียงของ อันยา เทย์เลอร์-จอย (ผู้รับบทเบธ ฮาร์มอน) ที่ได้รับเสียงชื่นชมถล่มทลายจากนักวิจารณ์ ซีรีส์ที่มีเพียง 7 ตอน ไม่เพียงสะท้อนความเป็นสตรีนิยมในยุคสมัยที่หมากรุกถูกจำกัดให้เป็นเกมของสุภาพบุรุษ หากแต่ยังสะท้อนความเป็นมนุษย์ที่มีทั้งรัก โลภ โกรธ และหลงได้อย่างลุ่มลึก ต่อให้คุณจะเล่นหมากรุกไม่เป็นก็ไม่ต้องกลัวจะดูซีรีส์ไม่รู้เรื่อง เพราะซีรีส์เรื่องนี้มีดีมากกว่าการชิงไหวชิงพริบบนกระดานอีกเพียบ‘เกมกระดานแห่งชีวิต’ ว่าด้วยชีวิตของเด็กหญิงวัย 9 ขวบที่สูญเสียแม่จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทำให้เธอต้องอาศัยบ้านเด็กกำพร้าและได้รู้จักกับโลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบ ศาสนา และยากล่อมประสาท วันหนึ่งระหว่างที่เบธลงไปเคาะแปรงลบกระดานชั้นใต้ดิน ก็บังเอิญพบกับภารโรงผู้หลงใหลในหมากรุก ก่อนที่เขาจะเป็นครูหมากรุกคนแรกของเธอ และผลักดันก้าวสู่วงการหมากรุกในยุค 50-60’s ที่หมากรุกยังเป็นเกมสำหรับผู้ชายเมื่อชีวิตจริงไม่สวยงามเหมือนในฝัน โลกทั้งใบของเบธจึงอยู่บนกระดาน 64 ช่องที่เธอควบคุมให้เป็นไปตามต้องการได้ แต่ด้วยขาดความอบอุ่นจากครอบครัวและการสูญเสียแม่บุญธรรมไปอย่างไม่คาดคิด ชีวิตที่รุ่งโรจน์ของเบธจึงเต็มไปด้วยความท้าทายในแบบ coming of age ทั้งการแข่งขันที่ดุเดือด การเอาชนะความคิดของผู้คนและการเอาชนะใจของตัวเอง จุดอ่อนในชีวิต จนถึงการติดยาเสพติดและแอลกอฮอล์ขั้นรุนแรง ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้น่าติดตามในทุกฉาก เพื่อลุ้นเอาใจช่วยให้เธอฝ่าฟันอุปสรรคจนซีนสุดท้ายเลยล่ะแม้หลายคนจะอินจัดกับตัวละคร ‘เบธ ฮาร์มอน’ (Beth Harmon) ถึงขนาดที่ไม่อาจละสายตาจากการแสดงของน้องจอยได้เลย แต่น่าเสียดายที่ตัวละครนี้ไม่มีตัวตนในโลกแห่งความจริงแต่ประการใด อย่างไรก็ดีเซียนหมากรุกนาม Dylan Loeb McClain บอกว่า ตัวละครนี้มีความใกล้เคียงกับตำนานเซียนหมากรุกที่เก่งที่สุดตลอดกาล Bobby Fischer ชาวอเมริกันเชื้อสายยิว-เยอรมนี ผู้อุทิศตัวให้การเล่นหมากรุกจนได้เป็นแกรนด์มาสเตอร์ที่ที่อายุน้อยที่สุดในโลก โดยเกมที่ฟิชชอร์ชนะโดนัล เบิร์น (Donald Byrne) และคว้าแชมป์ U.S. Championship ในปี 1956 เขามีอายุเพียง 13 ปี (ในซีรีส์เบธคว้าแชมป์ตอนอายุ 16 ปี) เกมนั้นได้รับการขนานนามเป็น ‘Game of the Century’ ก่อนที่เขาจะโค่นอดีตแชมป์โลกชาวโซเวียตอย่าง ‘โบริส สปัสสกี’ ส่งผลให้เขาเป็นชาวอเมริกันเพียงคนเดียวที่เป็นแชมป์หมากรุกสากล ส่วนในซีรีส์เบธก็มุ่งมั่นจะโค่นแชมป์หมากรุกของโลกชาวโซเวียตเช่นกันน่าเสียดายที่ ‘ฮีธ เลดเจอร์’ นักแสดงชื่อดังชาวออสเตรเลีย ต้องมาจบชีวิตในปี 2008 ด้วยวัยเพียง 28 ปี เพราะในปีเดียวกันฮีธเตรียมตัวขึ้นแท่นเป็นผู้กำกับฯ และนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องนี้ร่วมกับนักแสดงหญิงมากฝีมือ ‘เอลเลน เพจ’ (Ellen Page) ทว่า อลัน สก๊อตต์ นักเขียนบทภาพยนตร์ตัดสินใจส่งสคริปต์ให้เพจได้อ่านในอีก 16 ปีให้หลังการจากไปของฮีธ และกล่าวยกย่องว่า “ฮีธเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ถ้าเขายังมีชีวิตเราคงจะสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ราวปลายปี 2008” ในที่สุดอลันก็สานต่อความฝันของฮีธ โดยดัดแปลงนิยายลงใน Netflix และเป็นผู้อำนวยการสร้างฯ อีกด้วยแน่นอนว่า ตำแหน่งควีนย่อมเป็นของ ‘อันยา เทย์เลอร์-จอย’ นักแสดงสาวลูกครึ่งอเมริกัน-อาร์เจนติน่า-อังกฤษ วัย 24 ปี หลังแจ้งเกิดจาก The Witch, Split, Emma บทบาทของเบธได้ฉีกภาพลักษณ์เด็กน้อยตากลมให้สวยสะกดจนยากจะละสายตาในซีรีส์ เช่นเดียวกับนักแสดงเด็กที่คุ้นหน้าคุ้นตา ‘โธมัส โบรดี้-แซงสเตอร์’ นักแสดงหนุ่มชาวอังกฤษวัย 30 ปี ที่ขโมยซีนด้วยความหล่อใสจาก The Maze Runner, Game of Thrones, Nowhere Boy ก็พลิกมาสวมบท เบนนี่ วัตส์ (Benny Watts) เซียนหมากรุกมือหนึ่งของอเมริกา ผู้สอนเทคนิคการเล่นหมากรุกขั้นเทพให้กับเบธจนถึงเรื่องบนเตียง และ ‘แฮร์รี่ เมลลิ่ง’ นักแสดงชาวอังกฤษวัย 31 ปี ผู้รับบทดัดลีย์ เดอร์สลีย์ มักเกิ้ลจอมเอาแต่ใจจาก Harry Potter ที่มาเรียกเสียงฮือฮาในซีรีส์เรื่องนี้เช่นกันในซีรีส์เรื่องนี้ ผู้ชมจะเห็นพัฒนาการในการแต่งกายของน้องจอยจากวัยเด็กที่แต่งตัวปอนๆ ล้าสมัย ยูนิฟอร์มบ้านเด็กกำพร้า (เอี๊ยมสีน้ำตาลกับคาร์ดิแกนสีเขียวตุ่น) จนถึงวันที่เบธกลายเป็นซุป’ตาร์แห่งวงการแฟชั่นยุค 60’s ซึ่งเกิดจากการค้นคว้าวิจัยของทีมดีไซเนอร์นำโดย ‘การ์เบรียล บินเดอร์’ (Gabriele Binder) ที่ทำการบ้านอย่างหนักเพื่อให้เสื้อผ้าของทีมนักแสดงสมจริงที่สุด โดยเฉพาะเบธในวัยสาวที่ทั้งสวยและสง่างามในสไตล์แฟชั่นชั้นสูง ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากกูติริเย่ชื่อดังแห่งยุค 60 อย่าง André Courrèges นำมามิกซ์กับสไตล์ของดาราดังแห่งยุคอย่าง Jean Seberg และ Edie Sedgwick ส่งผลให้คาแร็กเตอร์ของเบธดูเป็นคนฉลาดและน่าค้นหาแม้มินิซีรีส์เรื่องนี้จะมีกำหนดออนแอร์พร้อมกันทั่วโลกเพียง 7 ตอนเท่านั้น แต่กลับสร้างกระแสร้อนแรงให้คนทั่วโลกในชั่วข้ามคืน ทั้งยังสร้างสถิติใหม่ในการค้นหาชุดกระดานหมากรุก (Chess Sets) ผ่านเว็บไซต์ eBay ที่เพิ่มขึ้นถึงกว่า 273% ภายในเวลาเพียง 10 วันที่ฉายรอบปฐมทัศน์ หรือเฉลี่ยทุก 6 วินาทีจะมีคนค้นหาชุดหมากรุกจากอิทธิพลของซีรีส์ พร้อมกับเสียงชื่นชมของเซียนหมากรุกตัวจริงอย่าง Lucy Mangan ที่บอกว่า “แม้ซีรีส์จะนำเสนอเพียงเสี้ยวเล็กๆ ของการเล่นหมากรุกในโลกแห่งความจริง แต่มันก็สนุกและน่าติดตามจนกระตุ้นให้คนที่ไม่เคยรู้จักหมากรุก 