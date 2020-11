Scoop : เปิดวาร์ป 7 ซีรีส์ปังปุริเย่ของ “ถังเยียน" นางเอก “จอมนางพิชิตบัลลังก์”

คู่วุ่นชุลมุนรัก (Perfect Couple 2014)

กำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะสำหรับ ‘จอมนางพิชิตบัลลังก์’ (The Legend of Xiao Chuo 2020) ซีรีส์จีนอิงประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์ ไม่เพียงฉากอลังการงานสร้าง แต่ยังได้ "ถังเยียน" หรือ ทิฟฟานี่ ถัง มารับบท ‘เซียวเยี่ยนเยี่ยน’ นางพญาแห่งอาณาจักรต้าเหลียว ที่ถือเป็นการกลับมารับบทนำสมศักดิ์ศรีตัวแม่เบอร์ต้นๆ ของวงการ หลังไปทำหน้าที่ศรีภรรยาให้กับคู่จิ้นที่กลายเป็นคู่จริงกับ ‘หลัวจิ้น’แม้ใครไม่ได้เป็นแฟนเบอร์หนึ่งของเธอ ก็คงต้องเคยผ่านตาผลงานของเธอมาบ้าง เพราะถังเยียนเป็นนักแสดงที่ผ่านงานมามากมาย ภาพยนตร์เกือบ 10 เรื่อง ซีรีส์กว่า 20 เรื่อง ตั้งแต่บทเศร้าเคล้าน้ำตา บทรักกุ๊กกิ๊ก ไปจนถึงแนวแอ็กชั่นแฟนตาซี และแนวพีเรียดย้อนยุคในชุดโบราณ เธอก็สวยฟาดทำเอาเหล่าติ่งใจบางไปตามๆ กัน หลายเรื่องก็เคยเข้ามาฉายในเมืองไทยแต่ในลิสต์ซีรีส์ยาวเหยียด เราจะขอย้อนรอยไปชม 7 บทบาทสุดเป๊ะปังระดับมาสเตอร์พีซ ที่ถ้าคิดจะเป็นติ่งของเธอแล้ว ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเปิดเรื่องแรกด้วยซีรีส์แฟนตาซีระดับขึ้นหิ้ง ถึงเก่าไปหน่อย แต่ไม่พูดคงไม่ได้ เพราะนี่คือซีรีส์ที่ถังเยียนได้บทนำเรื่องแรก ถือเป็นผลงานเปิดโอกาสให้เธอ ‘โชว์ของ’ และส่งให้เธอได้เป็นนางเอกเต็มตัวนับแต่นั้น แถมยังเป็นใบเบิกทางของนักแสดงแถวหน้าอีกหลายคน เท่านั้นไม่พอ ซีรีส์เรื่องนี้ยังสร้างความผูกพันให้เหล่านักแสดงกลายเป็นแก๊งเพื่อนซี้เหนียวแน่นจนถึงทุกวันนี้ ที่ตอนนี้แต่ละคนขึ้นแท่นตัวท็อปของวงการไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น หูเกอ, ฮั่วเจี้ยนหัว, หยางมี่, หลิวซือซือ โดยถังเยียน เล่นประกบฮั่วเจี้ยนหัวเป็นซีรีส์ต่อยอดความดังจากเซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค 3 จับนักแสดงหลักที่เคยสร้างชื่อจากซีรีส์เรื่องนั้นโคจรมาพบกันอย่าง หูเกอ, หลิวซือซือ, ถังเยียน มาเล่นร่วมกับนักแสดงรุ่นน้องอย่าง กู่ลี่นาจา และ หลินเกิงซิน มารับบทในซีรีส์แนวแฟนตาซีฟอร์มใกล้เคียงกัน แถมยังดึงหลี่กั๋วลี่ ผู้กำกับชื่อดังคนเดียวกันมาคุมงานนี้อีกด้วยฤทธิ์กระบี่เซียนหยวนดัดแปลงมาจากเกมอาร์พีจี นำเรื่องราวประวัติศาสตร์และตำนานจีนโบราณมาผสมผสานกับโลกแห่งจินตนาการ เล่าเรื่องอวี่เหวินทั่ว และ เฉินจิ้งโฉว องค์ชายจากต่างราชวงศ์ที่ล่มสลาย (ยุคราชวงศ์เหนือใต้) ที่ออกตามหาของวิเศษ เพื่อกอบกู้อาณาจักรของตัวเองคืนจากราชวงศ์สุยระหว่างการผจญภัยทำให้กลายเป็นพี่น้องร่วมทุกข์สุขกัน และได้รู้จักกับสามสาว ท่าป๋าอวี้เอ่อ องค์หญิงรองเผ่าท่าป๋าแห่งเซียนเป่ย, อวี๋เสี่ยวเสวี่ย และ ตู๋กูหนิงเคอ องค์หญิงแห่งราชวงศ์สุยกลายเป็นรักสามเส้าและรักต้องห้าม แต่ด้วยภาระหน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองทำให้พวกเขาแปรเปลี่ยนมิตรภาพกลายเป็นศัตรูซีรีส์ย้อนยุคแนวโรแมนติกคอเมดี้ ที่นำคู่จิ้น (ในตอนนั้น) อย่าง ถังเยียน VS ฮั่วเจี้ยนหัว มาเล่นคู่กันอีกครั้ง ไม่เพียงสร้างจากนิยายของ ถงหัว นักเขียนตัวแม่ของวงการเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องแรกที่ ฮั่วเจี้ยนหัว มานั่งนั่งแท่นโปรดิวเซอร์เองด้วย เรียกว่าเอาเพื่อนซี้มาเล่นเป็นนางเอกคู่กัน (ว่างั้นเถอะ)พล็อตหลักอยู่ที่วิวาห์จอมปลอมสลับเจ้าสาวเพื่อสวมรอยเข้าไปสืบความลับในตระกูลพระเอกแต่ท้ายสุดกลายเป็นรักแท้ โดยถังเยียน รับบทหญิงสาวจิตใจดีชอบช่วยเหลือ และฉลาดปนกะล่อนได้น่ารักน่าเอ็นดู แถมฉากกุ๊กกิ๊กเคมีเข้าพระนางก็น่ารักชวนมโนจนอมยิ้มไปตลอดทั้งเรื่องผลงานอีกเรื่องที่ส่งให้ถังเยียนก้าวกระโดดขึ้นไปอีกบนเส้นทางในวงการบันเทิงจีน กับย้อนรอยรัก (My Sunshine2015) ซีรีส์สากลโรแมนติกดราม่าเต็มขั้น ดัดแปลงมาจากนวนิยาย Silent Separation ของกู้ม่านนักเขียนชื่อดังชาวจีน แถมยังได้มาคู่กับพระเอกสายเข้มเบอร์ใหญ่อย่าง จงฮั่นเหลียงเนื้อเรื่องว่าด้วยอดีตคนรักสมัยเรียนมหาวิทยาลัย ที่เข้าใจผิดจนพลัดพรากจากกันไปไกล เจ็ดปีต่อมาได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งโดยบังเอิญ แม้ทั้งคู่ต่างยังคงโหยหากันและกัน หากแต่อุปสรรคและความเข้าใจผิดมากมายจึงยากจะหวนคืน แต่บททดสอบกลับทำให้ทั้งคู่เข้าใจกันและกันมากขึ้นแม้พล็อตไม่ได้แปลกใหม่แนวรักแรกยากจะลืม แต่ต้องยอมรับว่าไดอะล็อกดี เคมีถึงเนื้อเรื่องเศร้าซึ้งตรึงใจผสมโรงด้วยลีลาเลิฟซีนสุดละมุนละไมสลับดุดัน ชนิดว่าคนดูเขินหูแดงผ้าห่มม้วน ความสำเร็จจากตัวซีรีส์ยังทำให้เกิดฉบับรีเมคเป็นภาพยนตร์มาแล้ว แต่ก็ไม่ฟินอินเท่าฉบับซีรีส์ต้องบอกว่าช่วงปี 2015 ถือเป็นปีทองของถังเยียน เธอมีผลงานซีรีส์ออกมารัวๆ ถึง 7 เรื่อง (เอาเวลาไหนไปนอนเนี่ย?) กะรัตรัก (Diamond Lover 2015) ถือเป็นซีรีส์สากลแนวโรแมนติกคอเมดี้ที่จุดพลุให้ถังเยียนเป็นที่รู้จักในระดับอินเตอร์ เพราะได้ซุป’ตาร์ชื่อดังชาวเกาหลีอย่าง ‘เรน’ มารับบทนำในซีรีส์ครั้งแรก โดยซีรีส์เรื่องนี้กวาดเรตติ้งถล่มทลายทุก Ep. ในจีน เมื่อครั้งฉายเรียลไทม์โดยมี หลัวจิ้น และ ตี๋ลี่เร่อปา มาเป็นคู่รองตัวซีรีส์เล่าเรื่องหมี่เหม่ยลี่สาวร่างยักษ์ที่ตกหลุมรักเซียวเลี่ยง เจ้านายของตัวเองผู้เป็นซีอีโอบริษัทเครื่องประดับเพชรแต่เป็นคนเคร่งขรึม เย็นชา เข้มงวดจริงจัง ทั้งที่ลึกๆ แล้วเขาเป็นคนอบอุ่นโดยหลังหมี่เหม่ยลี่ประสบอุบัติเหตุจนต้องศัลยกรรม กลายร่างเป็นคนสวยทำให้โชคชะตาเปลี่ยนไปตั้งแต่นั้นมาถึงซีรีส์ที่ทำให้ติ่งจีนชาวไทยรู้จักเธอมากที่สุด กับ วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน (The Princess Weiyoung 2016) ซีรีส์จีนพีเรียดแนวโรแมนติกหักเหลี่ยมกับการโคจรมาคู่กับ หลัวจิ้น อีกครั้ง!ด้วยฉากตระการตา บทเข้มข้น และการเดินเรื่องฉับไว ประกอบกับข่าวความเป็นคู่จริงของพระนาง ที่เหล่า FC ลุ้นกันสุดใจขาดดิ้น แถมได้แวนเนส F4 มารับงานซีรีส์พีเรียดเป็นครั้งแรก จึงส่งให้ซีรีส์เรื่องนี้กลายเป็นที่กล่าวขวัญถึงในเมืองจีนเรื่องราวเล่าถึง เฝิงซินเอ๋อร์องค์หญิงราชวงศ์เป่ยเหลียงที่ล่มสลายมีชีวิตพลิกผันเพราะถูกขุนพลสกุลชื่อหยุนแห่งราชวงศ์เป่ยเว่ย ใส่ร้ายบิดาของเธอซึ่งเป็นตัวประกันให้ราชวงศ์เป่ยเว่ย ภายในคืนเดียวขุนพลชื่อหยุนฆ่าล้างราชวงศ์เป่ยเหลียงหมดทั้งตระกูล แต่ซินเอ๋อร์รอดมาได้และสวมรอยเป็น หลี่เว่ยยาง ลูกสาวเสนาบดีเป่ยเว่ยหมายแก้แค้นให้ราชวงศ์ และได้มาพบรัก ทั่วป๋าจวิ้น หลายชายฮ่องเต้เป่ยเว่ยปิดท้ายที่ซีรีส์สากลแนวโรแมนติกดราม่าชนิดบ่อน้ำตาแตก The Way We Were (2018) หรือ Endless Way ที่กระแสดีตั้งแต่ออนแอร์ Ep. แรก เพราะได้ ถังเยียน-หลัวจิ้น คู่รักซุป’ตาร์ เจ้าของฉายา ‘คู่รักหวานแหววที่สุดแห่งวงการบันเทิงจีน’ มารับบทพระนางของเรื่องด้วย (จริงๆ คู่นี้เล่นด้วยกันหลายเรื่อง สงสัยผู้จัด-ผู้กำกับชงให้)เรื่องของสองหนุ่มสาวที่มีครอบครัวต่างกัน แต่พรหมลิขิตทำให้ทั้งคู่มารักกัน เซียวชิงลูกสาวอัยการผู้ซื่อตรงที่อยากให้พ่อภูมิใจจึงยึดมั่นในความถูกต้องและมุ่งมั่นจะประสบความสำเร็จด้วยตัวเอง ขณะที่ชูเช่อเกิดมาในครอบครัวแตกแยก ประกอบกับครอบครัวทำธุรกิจไม่ค่อยขาวสะอาดนัก ทำให้ชูเช่อเป็นชายหนุ่มที่โดดเดี่ยวและเก็บตัว จนได้มาพบกับเซียวชิงผู้มองโลกในแง่ดี เชื่อมั่นในตัวเอง ชีวิตของเขาจึงเปลี่ยนแปลงไปแม้โทนของซีรีส์จะดราม่าซับน้ำตาบีบคั้นหัวใจ แต่ชีวิตจริงของเขาและเธอบอกเลยว่าหวานน้ำตาลจืด เพราะซีรีส์เรื่องนี้ออกฉายกลางปี แต่ปลายปีนั้นทั้งคู่เข้าพิธีวิวาห์ที่โรแมนติกที่สุดของวงการhttps://mydramalist.com/people/2092-tang-tiffany