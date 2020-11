Scoop : อัปเดตซีรีส์ 8 นักแสดง “ชาวป่าท้อ” ฟินปีนี้หลงยันปีหน้า 2021

Scoop : งานติ่งที่แท้ทรู...อัปเดตซีรีส์นักแสดง ‘สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่’ ฟินปีนี้หลงยันปีหน้า 2021

สำหรับชาวติ่งซีรีส์จีนรุ่นใหม่ บอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักซีรีส์จีนระดับตำนานอย่าง ‘สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่’ เจ้าของสถิติกว่า 5 หมื่นล้านวิว ด้วยเนื้อเรื่องสนุกครบรสระดับมหากาพย์กับงานสร้างที่กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการซีรีส์จีน ที่ไม่ว่าใครได้ดูเป็นต้อง ‘หลง’ ผลพลอยได้ที่ตามมา คือ ความดังพลุแตกของนักแสดง ‘ทุกคน’ ในเรื่อง แม้แต่บทเล็กๆ ก็มีฐานแฟนพุ่งกระฉูดครั้งนี้เลยขอเอาใจชาวป่าท้อ อัปเดตซีรีส์เหล่านักแสดงในเรื่องกันซะหน่อย โดยเฉพาะปีหน้าที่ต่างถอยซีรีส์ออกมารัวๆ ล้วนแต่น่าจับตา เรียกว่ามีผลงานแน่นเกือบครบแทบทุกคน ไม่ให้ชาวป่าท้อรอเก้อเลยทีเดียวเริ่มที่ตัวแม่นางเอกซุปตาร์ฆ่าไม่ตายอย่าง หยางมี่ เจ้าของบท “ไป๋เฉี่ยน ราชินีจิ้งจอกแห่งชิงชิว” จาก ‘สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่’ ที่ปีนี้มีผลงานต่อเนื่อง ทั้งบทรับเชิญและบทหลัก โดยเฉพาะเรื่อง Thank You, Doctor (2020) ซีรีส์แนวการแพทย์ประกบไป๋อวี่ ที่เลื่อนฉายเพราะพิษโควิด-19 แต่พล็อตเข้ากระแสฝุดๆ กับเรื่องราวการทำงานของสองแพทย์แผนกฉุกเฉินที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อการรักษาผู้ป่วยแต่ผลงานที่ควรค่าแก่การรอคอย และถูกจับตาตั้งแต่เปิดกล้อง คงไม่พ้นเรื่อง Novoland Pearl Eclipse ประกบคู่ เฉินเหว่ยถิง ในซีรีส์ย้อนยุคโรแมนติกแฟนตาซี (แนวถนัดสไตล์แม่เอง) ว่าด้วยเรื่องราวของอาณาจักรจิ่วโจว ที่พยายามตามหาไข่มุกวิเศษ จนเกิดเป็นการสังหารหมู่ขึ้นที่หมู่บ้านชาวประมง ‘เย่ไห่ซือ’ (หยางมี่)​ เด็กสาวที่รอดชีวิตจากหมู่บ้านชาวประมงแต่ต้องสูญเสียพ่อแม่ไป โชคชะตาให้มาพบกับ ‘ฟางจู’ (เฉินเหว่ยถิง) แม่ทัพใหญ่แห่งต้าเจิง ไห่ซื่อต้องปลอมตัวเป็นชายและกลายเป็นเด็กรับใช้ของฟางจู ร่วมฝันฝ่าอุปสรรค์ต่างๆ ไปด้วยกัน จนเกิดเป็นความผูกพันส่วนอีกเรื่องเป็นซีรีส์สากล SHE&HER PERFECT HUSBAND ที่มาประกบกับไอดอลสุดปังอย่าง สวีข่าย กับเรื่องราวของทนายความสาว (หยางมี่) ผู้มุ่งมั่นในอาชีพแต่พ่อแม่ดันอยากให้แต่งงาน ส่วนสวีข่าย ก็ถูกแม่บังคับให้แต่งงานเช่นกัน ทั้งคู่จึงตัดสินใจจดทะเบียนกันแบบหลอกๆ เพื่อผ่านเหตุการณ์นี้ไป และกลายมาเป็นการเริ่มต้นของการตกหลุมรักกันจริงๆ (เอ...นี่มันพล็อตละครไทยชัดๆ)ทั้งสองเรื่องนี้ปักหมุดรอชมได้ปีหน้า ทาง WeTVถัดมาคงเป็นใครไม่ได้นอกจากหลัวของเรา จ้าวโหย่วถิง ผู้รับบทพระเอก “เยี่ยหัว รัชทายาทเผ่าสวรรค์” ซึ่งเป็นนักแสดงที่พิถีพิถันในการเลือกบท แต่ละปีมีผลงานออกมาให้เหล่าติ่งได้ยลน้อยนิด อย่างปีนี้ก็มี The Ordinary Glory (2020) ซีรีส์สากลแนวดราม่า เรื่องราวมนุษย์ออฟฟิศของผู้จัดการที่โดนดองตำแหน่งงาน และต้องมาเจอกับพนักงานใหม่ไฟแรงที่พยายามพิสูจน์ฝีมือตัวเอง ซึ่งเรื่องนี้ฉายจบไปแล้วกับความยาว 41 ตอนส่วนปีหน้าจ้าวโหย่วถิง จะมีซีรีส์น้ำดีออกมาอีกเรื่อง The Ideal City (2021) ประชันบทกับนางเอกหมื่นล้านวิวอย่าง ซุนลี่ ซีรีส์สากลว่าด้วยเรื่องราวชีวิตการทำงานของวิศวกรในบริษัทสถาปัตยกรรม ซึ่งกว่าจะได้ดูก็ปลายปี 2021 ทาง IQIYI ระหว่างรอก็ดูงานเก่ากับภาพยนตร์แนวย้อนยุค Qing Ya Ji (2020) ของเฮียแกไปพลางๆ ก่อนละกันพระนางคู่หนึ่งไปแล้ว ก็ต้องต่อด้วยพระรอง ‘สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่’ บ้าง อย่าง เกาเหว่ยกวง ในบท “ตงหัวตี้จวิน มหาเทพผมขาว” หล่อใจละลาย ปีที่ผ่านมามีซีรีส์ถึง 4-5 เรื่อง ไม่ว่าจะเป็น สามชาติสามภพ ลิขิตเหนือเขนย (Eternal Love of Dream), Miss S, คนขุดสุสาน ตอน อุโมงค์ปริศนาแห่งเขามังกร (Candle in the Tomb: The Lost Caverns) และที่กำลังจะออนแอร์ปลายปีนี้ คือ Drawing Sword 3 (2020) ซีรีส์ทหารแนวแอ็คชั่นดราม่าสุดเข้มข้น มหากาพย์สงครามและความรักของกองทหารที่ต้องต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่น เรื่องนี้จะได้เห็นเกาเหว่ยกวงในชุดเครื่องแบบทหารหล่อเข้ม ร่วมด้วยทีมนักแสดงหลัวแห่งชาติอีกเพียบส่วนในปี 2021 เฮียเการับซีรีส์ยาวๆ อีก 3 เรื่อง แต่ที่ไม่ควรพลาดต้อง Sword Snow Stride ซีรีส์ย้อนยุคแนวต่อสู้ที่จะได้เห็นเกาเหว่ยกวง มาในลุคชุดนักรบบทหลังม้า กับการผจญภัยต่อสู้เพื่อบัลลังก์ของรัชทายาทแห่งเป่ยเหลียง ความยาว 50 ตอน ฉายทาง WeTVพูดถึงมหาเทพไปแล้ว ก็ต้องต่อด้วย “ไป๋เฟิ่งจิ่ว จิ้งจอกแดงเก้าหางแห่งชิงชิว” บทบาทที่ส่งให้ตี๋ลี่เร่อปา ขึ้นแท่นนางเอกแถวหน้าดังไกลถึงต่างแดน โดยปีที่ผ่านมา จิ้งจอกน้อยมีผลงานซีรีส์เพียง 2 เรื่อง ออกแบบรักฉบับพิเศษ (Love Designer) และ สามชาติสามภพลิขิตเหนือเขนย (Eternal Love of Dream) แต่ก็ทำเอาเหล่า FC ตายศพสงบสีชมพูไปเยอะพอสมควรและในปี 2021 ตี๋ลี่เร่อปามารับหน้าที่เจ๊ดัน จูงนักแสดงรุ่นน้องอย่างอู๋เหล่ย จ้าวลู่ซือ ร่วมด้วยหลิวอวี่หนิง ฟางอี้หลุน มาประชันกันในซีรีส์ฟอร์มใหญ่ Chang Ge Xing ยาว 50 ตอน ซีรีส์ย้อนยุคแนวแอ็กชั่น เรื่องราวของหลี่ฉางเกอ องค์หญิงแห่งต้าถังผู้ซึ่งครอบครัวถูกกองทัพหลี่ซื่อหมินสังหาร นางหนีไปทางทิศตะวันตกสู่เมืองจั่ว เพื่อรวบรวมกองกำลังกลับมาล้างแค้น แต่กลับถูกรุกรานโดยกองกำลังของอาณาจักรมหาข่านเตอร์ค หรือทู่เจี๋ย เหตุการณ์พาให้นางกลายเป็นกุนซือแห่งกองทัพอาสือน่าซุน ท้ายสุดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามทาง WeTVส่วนอีกเรื่องที่ได้รับการจับตามองตั้งแต่แคสนักแสดง คือ You Are My Glory ที่จะเป็นการพบกันของ หยางหยาง และ ตี๋ลี่เร่อปา ซีรีส์แนวเกมส์ผสมโรแมนติกคอเมดี้ กับพล็อตแสนฮาของ เฉียวจิงจิง (ตี๋ลี่เรอปา) นางเอกสุดเพอร์เฟคผู้เป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์เกมยี่ห้อหนึ่ง ทั้งที่เธอเล่นเกมส์ได้ห่วยสุด และเพราะกลัวความแตก เธอต้องมาขอร้องให้ อวี๋ถู (หยางหยาง) วิศวกรอวกาศ ผู้ชายที่จิงจิงเคยสารภาพรักเมื่อสิบปีก่อน มาเป็นโค้ชสอนเล่นเกมส์ ความรักของเขาและเธอจะเป็นอย่างไร ไปลุ้นกันปีหน้าข้ามมาฝั่งเผ่าปีศาจกันบ้าง กับ “หลี่จิ้ง ราชาเผ่าปีศาจผู้ระทมทุกข์” นำแสดงโดย จางปินปิน กับปี 2020 มีซีรีส์เพียงเรื่องเดียว คือ Storm Eye ซีรีส์แนวแอคชั่นสืบสวน ประกบคู่กับหยางมี่ (เจ้าของค่ายต้นสังกัดของจางปินปินนั่นเอง) ความยาวเบาๆ 46 ตอน ในภารกิจพิเศษของหม่าช่าง (จางปิงปิง) เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงที่มีรหัสว่า Strom Eye กำลังสืบคดีเกี่ยวข้องกับองค์การโจรกรรมข้ามชาติ ภารกิจนี้พาให้ได้เจอกับ อันจิ้ง (หยางมี่) เพื่อนวัยเด็กที่เป็นหัวหน้าหน่วยฯ ภารกิจนี้ ความใกล้ชิดทำให้ก่อตัวเป็นความรัก สำหรับแฟนๆ ป่าท้อต้องตามไปดูเรื่องนี้กันได้ เพราะได้นักแสดงที่คุ้นหน้ากันดีจากป่าท้อสิบหลี่มาร่วมแสดง ในบทสุดเข้มข้นและไม่รู้ว่าเพราะปีนี้มีซีรีส์น้อยหรือเปล่า? ปีหน้าจางปินปินเลยเตรียมมาฟาดผลงานออกมาให้ชมครบรสทั้งแนวสากลและย้อนยุค อาทิ Be Together, Eight Strange Cases of the Republic, Song of the Moon และ Rattan โดยเฉพาะสองเรื่องหลังเป็นแนวแฟนตาซีที่น่าจะโดนใจคอป่าท้อ ซึ่งเพิ่งเปิดกล้องและเพิ่งแคสนักแสดงกันไป โดย Song of the Moon (2021) เป็นซีรีส์โบราณแนวโรแมนติก ส่วน Rattan จะพาย้อนไปปี 1946 ในเมืองเซี่ยงไฮ้กับเรื่องราวลูกครึ่งปีศาจที่ใช้เลือดชุบชีวิต ราวกับผีดูดเลือดจบจากราชาเผ่าปีศาจแล้ว ก็ต้องเอ่ยถึง “เสวียนหนี่ว์ ราชินีเผ่าปีศาจ” รับบทโดย จู้ซวี่ตาน ที่แจ้งเกิดจาก ‘สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่’ แล้ว ก็ไปดังต่อในบท “จิ้วจีเยียก” ในดาบมังกรหยก 2019 โดยในปีหน้านี้เธอจะเป็นอีกคนที่มีซีรีส์ออกมาหลายเรื่องมาก โดย Miss The Dragon คือหนึ่งในนั้นที่ต้องปักหมุดชม เพราะเป็นการประกบกับ 'ดีแลน หวัง' หรือ 'เต้าหมิงซื่อ' จากซีรีส์ F4 เวอร์ชั่นจีนปี 2018เรื่องนี้งานติ่งต้องมา เพราะทีมงานดีไซน์ดีแลนหวังออกมาแนวเทพผมขาว (เหมือนมหาเทพตงหัว)พล็อตกลิ่นป่าท้อเล็กๆ ว่าด้วยเรื่องราวความรักหญิงสาวกับเทพมังกร เมื่อซึ่งหญิงสาวได้ช่วยเทพมังกรไว้ จนเกิดเป็นความรักข้ามฐานะ กลายเป็นความผูกพันกันถึงสามชาติสามภพ เรื่องนี้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วได้ฉาย WeTVส่วนอีกเรื่องที่น่าติดตามไม่แพ้กัน กับ Cute Programmer (2021) ซีรีส์สากลแนวเบาสมอง เรื่องราวความรักชุลมุนของโปรแกรมเมอร์อัจฉริยะ ดัดแปลงมาจากเว็บตูนยอดนิยมอีกคนหนึ่งของทีมนักแสดงป่อท้อ ที่พอผ่านเรื่องนี้ไปแล้ว ก็ได้รับการโปรโมทเป็นพระเอกหลายเรื่องติดๆ กัน สำหรับ อวี้เหมิงหลง กับบท “ไป๋เจิน พี่ชายหน้าสวยผู้แสนดีของไป๋เฉี่ยน” จาก ‘สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่’ ปีที่ผ่านมาปล่อยซีรีส์ออกมาติดๆ กัน ทั้งตำนานนางพญางูขาว The Legend of White Snake (2019), คู่ชิดสองปฏิปักษ์ (The Love Lasts Two Minds)ล่าสุดที่เพิ่งจบไปหมาดๆ ใน The Moon Brightens For You จันทราแห่งฤดูหนาว ซีรีส์แนวยุทธภพโรแมนติกคอมเมดี้ ประกบคู่ สิงเฟย นางเอกสาวจากซีรีส์สุดฮอต ‘อุ่นไอในใจเธอ’ เรื่องราวของจ้านชิงหง ลูกสาวรองประมุขแห่งยุทธจักร ที่ถูกเลี้ยงดูตัดขาดจากเรื่องในยุทธภพตั้งแต่เด็ก แต่ทว่าวันหนึ่งนางได้รับมอบหมายจากบิดาให้ลงเขาไปเข้าร่วมงานชุมนุมใหญ่ยุทธจักร ทำให้เธอได้พบกับมิตรภาพและชายหนุ่มที่ต่อมาร่วมต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อผดุงความยุติธรรมสำหรับปีหน้าอวี้เหมิงหลงจะมีผลงานมินิซีรีส์แนวชีวิตเรื่อง To Be With You (2021) ซึ่งเพิ่งแคสนักแสดงกันไป โดยทุกเรื่องของเขาติดตามได้ทาง IQIYIปิดท้ายที่ ไล่อี้ นักแสดงหนุ่มที่แจ้งเกิดจากบท “เตี๋ยเฟิงศิษย์พี่ใหญ่” หลังจากจบภารกิจป่าท้อเขาฝากผลงานออกมาหลากหลายเรื่องทั้งถ่ายแบบ ซีรีส์แนวย้อนยุคและสากล และหายหน้าไปเป็นปี ก่อนกลับมาอีกครั้งในบทพระเอก เรื่อง จอมคนเหนือชนชั้น (Jiu Liu Overlord 2020) ซีรีส์ย้อนยุคแนวสืบสวนคอมเมดี้ คู่กับ ไป๋ลู่ นางเอกจากเรื่อง เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ และครึ่งทางรัก (Love Is Sweet) โดยซีรีส์ยังอยู่ในระห่างออนแอร์ทาง WeTvเอาเป็นว่าปีหน้างานอายครีมต้องพร้อม เพราะแต่ละเรื่องควรค่าแก่การรอคอย ระหว่างนี้เรื่องไหนยังอยู่ระหว่างออนแอร์ก็ไปตามส่อง เตรียมปักหมุดรอค่อยๆ ทยอยดูกันไป รับรอบชีวิตไม่มีว่างตลอดทั้งปีwetv facebook