“Mother เรียกฉันว่าแม่” เข้าชิง 7 รางวัลใหญ่ระดับเอเชีย!

เพิ่งจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยได้ไม่นาน กับรางวัล ‘National Winner’ จากเวทีการประกาศรางวัลคอนเท้นต์ระดับเอเชีย Asian Academy Creative Awards 2020 ถึง 3 สาขา ล่าสุด LINE TV Original Series ‘Mother เรียกฉันว่า...แม่’ ก็สร้างปรากฏการณ์เหนือความคาดหมายอีกครั้ง เมื่อได้รับการเสนอขื่อเข้าชิงรางวัลระดับเอเชีย Asian Television Awards 2020 ครั้งที่ 25 อีกหนึ่งเวที โดยเข้าชิงถึง 7 สาขาด้วยกัน ซึ่งเป็นซีรีส์ไทยที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงเยอะที่สุดในการประกวดครั้งนี้ และเป็นซีรีส์ไทยเรื่องเดียวที่ได้เข้าชิงรางวัลในสาขา ‘Best Drama Series’ ที่นับเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในสาขาประเภทละคร และซีรีส์ เทียบชั้นซีรีส์เกาหลีที่ได้เข้าชิงเช่นกัน อย่าง Itaewon Class และ The World of The Married ถือเป็นการการันตีคุณภาพ และยกระดับซีรีส์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างแท้จริงโดยทั้ง 7 รางวัลประกอบไปด้วย รางวัล ‘Best Drama Series’ รางวัล ‘Best Adaptation of An Existing Format’ รางวัล ‘Best Direction (Fiction) รางวัล ‘Best Screenwriting’ รางวัล ‘Best Digital Fiction Programme / Series’ รางวัล ‘Best Actress In A Leading Role - แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์’ และรางวัล ‘Best Leading Female Performance - Digital - น้องมากิ-มาชิดา สุทธิกุลพานิช’ ซึ่งในรายของน้องมากิ วัย 8 ขวบ ถือเป็นนักแสดงเด็กเพียงคนเดียวที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้งานประกาศรางวัลด้านโทรทัศน์สุดยิ่งใหญ่ระดับเอเชีย Asian Television Awards เป็นงานประกาศรางวัลที่รวบรวมผลงานบันเทิงจากทั่วทั้งเอเชียตลอดปีที่ผ่านมา เพื่อคัดเลือก และมอบรางวัลสำหรับผลงานยอดเยี่ยมที่สุด ทั้งด้านละคร ซีรีส์ (ทั้งโทรทัศน์และแพล็ตฟอร์มออนไลน์) รายการบันเทิง ข่าว สารคดี และแอนิเมชัน โดยมอบรางวัลให้ทั้งคนเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจากหลากหลายประเทศทั่วทั้งทวีปเอเชีย โดยครั้งนี้การประกาศผลรางวัลจะมีขึ้น ในวันที่ 15-16 มกราคม 2564 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา งานนี้ แพนเค้ก-เขมนิจ แอบกระซิบ “ฝากผู้ชมติดตามและเป็นกำลังให้ LINE TV Original Series ‘Mother เรียกฉันว่า...แม่’ คว้ารางวัลกลับมาให้สำเร็จด้วยนะคะ”