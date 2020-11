Review : “จอมคนเหนือชนชั้น” มาเฟียขี้งก​ X ดีไซเนอร์หน้าเลือด

รีวิว : “จอมคนเหนือชนชั้น” มาเฟียขี้งก ​X ดีไซเนอร์หน้าเลือด บนฉากซีรีส์จีนย้อนยุค













นี่คือซีรีส์อารมณ์มาเฟียขี้งก​Xดีไซเนอร์หน้าเลือดชัดๆ สำหรับ จอมคนเหนือชนชั้น (Jiu Liu Overlord2020) ซีรีส์ย้อนยุคแนวคอเมดี้ ที่คัดนักแสดงสวยหล่อคุ้นหน้ากันดีตั้งแต่ ไป๋ลู่ นางเอกที่มีผลงานออกมาให้ฟินรัวๆ ทั้ง ‘เจาเหยาจอมมารโลกต้องจำ’ (ZHAO YAO) และล่าสุดเพิ่งสร้างกระแสคู่จิ้นอินสนั่นโซเชียลชนิดน้ำตาลยังจืดไปหมาดๆ จากเรื่อง ‘ครึ่งทางรัก’ (Love is Sweet) ครั้งนี้มาประกบกับ ไล่อี้ พระเอกที่หายหน้าไปนาน นักแสดงหนุ่มหน้าสวยที่แจ้งเกิดจากบทศิษย์พี่ใหญ่เตี๋ยเฟิงแห่งซีรีส์ระดับตำนาน ‘สามชาติสามภพป่าท้อสิบหลี่’ผสมโรงด้วยพระรองงานดีย์ที่แอบเทใจให้ อย่าง ฟางอี้หลุน นักแสดงที่เคยรับบทพระเอก ‘ลิขิตแห่งจันทรา’ (The Love by Hypnotic) มาแล้วเรื่องราวมีฉากหลังเป็นปลายราชวงศ์ถัง เมื่อ หลี่ชิงหลิว (ไล่อี้) นายใหญ่และช่างตัดเสื้อเจ้าของร้านแพรพรรณที่มีชื่อเสียงเลื่องลือในหมู่ชนชั้นสูงต้องหัวร้อนเพราะดิ้นทองวัตถุดิบสำคัญในการตัดเย็บเสื้อผ้าชุดพิเศษสำหรับส่งออกเปอร์เซีย ถูกขโมยไปอย่างมีเงื่อนงำ เบาะแสชี้มาที่ หลงอ้าวอี้ (ไป๋ลู่) หัวหน้าประมุขพรรคมังกรไผ่ตัวแทนชนชั้นล่างจนเกิดเป็นความเข้าใจผิด ก่อนหันหน้ามาจับมือสืบคดีร่วมกัน จนต่างคนต่างเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างชนชั้นของอีกฝ่ายระหว่างการสืบคดีแสนชุลมุน ทำให้เผลอทำร้าย องค์ชายหลี่เจา (ฟางอี้หลุน) โดยไม่ตั้งใจ แต่กลับกลายเป็นองค์ชายหลี่เจามีใจให้หลงอ้าวอี้เรื่องราวจึงอลหม่านเข้าไปอีก ไหนจะต้องตามหาดิ้นทองที่หายไป ไหนจะต้องกู้ชื่อเสียงของพรรค ไหนต้องเจอความรักต่างชนชั้นแบบเราสองสามสี่คน เอ๊ะ! ยังไงไปลุ้นกันต่อWeTvเรื่องย่อฟังดูธรรมดา แต่ด้วยการเดินเรื่องที่ค่อนข้างเร็ว เข้าใจง่าย มีการสร้างเนื้อเรื่องแนวสืบสวนเล็กๆ ชวนให้น่าติดตามและอินไปกับเรื่องราวได้ไม่ยาก แต่ทีเด็ดขั้นสุดอยู่ที่เคมีความแสบแซ่บของพระนางสมคู่ฟาดคู่เหวี่ยง ต่อปากต่อคำ​กันได้มันหยด เพราะต่างคนต่างเคี่ยวและเค็มแบบไม่มีใครยอมลงให้ใคร แถมได้การดีไซน์คาแร็กเตอร์ตัวละครที่ต่างกันสุดขั้วประมาณคุณชายไฮโซ VS นักเลงโลโซ แต่จำใจต้องมาร่วมเส้นทางกัน ยิ่งส่งให้เนื้อเรื่องอลวนขึ้นไปอีกเพราะขณะหลี่ชิงหลิว เป็นคุณชายสายเป๊ะ หล่อรวยเนี้ยบ เพอร์เฟค แถมมีสกิลเย็บปักถักร้อย ทอผ้าขั้นเทพ ยืนหนึ่งการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นที่หนึ่งของเมือง (แหม...เหมือนอาชีพดีไซเนอร์ยุคสมัยนี้เลยทีเดียว) จนสาวๆ ทั้งเมืองต่างคลั่งไคล้เขาราวไอดอลก็ไม่ปาน แต่พระเอกของเรากลับเป็นพวกหล่อหน้านิ่ง หยิ่งยโส อีโก้รับประทาน ไม่แลหญิงใด ที่สำคัญเคี่ยวลากดิน สิ่งใดทำแล้วไม่ได้เงิน ไม่มีผลประโยชน์ เขาไม่สนใจส่วนหลงอ้าวอี้ ผู้เป็นประมุขชนชั้นล่าง ตำแหน่งคล้ายกับพรรคกระยาจกสาขา ก็คิดดูแล้วกันจะซกมกขนาดไหน คุณสมบัติกุลสตรีนั่นคือไม่มี! บุคลิกยังกากเกรียนยียวนเป็นที่หนึ่ง เรียกว่าห้าวเป้ง ดิบเถื่อน ใจนักเลง สมเป็นหัวหน้าใหญ่คุมพลพรรคประจำเมือง แต่ความเป็นคนจริงใจ มีน้ำใจ รักความยุติธรรม เห็นแก่ส่วนรวม ทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือพรรคและชนชั้นล่าง แถมฉลาดแสนกลปนกะล่อน ทำให้นางรอดจากอันตรายมาได้หลายครั้ง และได้ใจลูกน้องไปเต็มๆนี่แค่เกริ่นคาแร็กเตอร์ตัวละครเท่านั้น ก็เตรียมรอขำกันได้เลย แต่ความสนุกไม่ได้อยู่แค่นี้ ยังมีให้แคะกันต่อ โดยเราสรุปมาให้แล้ว...-สำหรับติ่ง FC ของ ไล่อี้ ไป๋ลู่ และฟางอี้หลุน ต้องตามมาดอมกันต่อในเรื่องนี้ เป็นอีกเรื่องที่ดีไซน์คาแร็กเตอร์นักแสดง เสื้อผ้าหน้าผม ช่วยเสริมจุดเด่นนักแสดงสวยหล่อกว่าทุกเรื่องที่ผ่านมา รวมถึงบทบาทการแสดงของไล่อี้ และไป๋ลู่ที่ต่างจากเรื่องก่อนๆ-ระหว่างดูบอกเลย ‘อยากสิงร่างนางเอก’ เพราะพระเอกพระรองเร่งทำคะแนนกับนางเอกรัวๆ งัดกลเม็ดจีบสาวกันมาสารพัด พระเอกมาแนวหล่อออร่าจีบหญิงไม่เป็นแต่เน้นสายเปย์จัดหนัก ขณะที่พระรองมาแนวหล่อละมุนเอาใจเก่งลูกเล่นแพรวพราว งานนี้ใครเชียร์ทีมไหนไปลุ้นกันเอง #ทีมพระเอก #ทีมพระรอง-ชวนติดตามสไตล์สืบสวน มีปล่อยฮาได้ทุกตอนทั้งคู่หลักคู่รอง จังหวะขำเหมือนดูซิทคอม เอาเป็นว่าตบมุกกันตั้งแต่ชื่อพระนาง เพราะหลงอ้าวอี้ เหมาะเป็นชื่อผู้ชายมากกว่าผู้หญิง กลับกันหลี่ชิงหลิว ก็เหมาะเป็นชื่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย-บทนักแสดงสมบท แม้จะไม่ได้มีบทบาทสำคัญ แต่ทักษะการเป็นมือชง คือ มาเต็ม เรียกรอยยิ้มเสียงหัวเราะได้ตลอด-ตัวละครฉลาดทันเกม ชิงไหวชิงพริบแก้เกมในเชิงการค้าซึ่งเป็นอุปสรรคหลักของเรื่อง โดยเรื่องนี้ผู้ชมจะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันระหว่างชนชั้นของคนในยุคสมัยนั้น การค้าขายที่ต้องอาศัยความร่วมมือของคนทุกชนชั้น โดยเฉพาะธุรกิจการทอผ้าและเสื้อผ้า ซึ่งเป็นอาชีพของตัวละครหลัก ถือเป็นอีกสีสันที่ไม่ได้มีให้เห็นบ่อยนักในซีรีส์จีนย้อนยุค-ตัวซีรีส์มีการมิกซ์กิมมิคซีรีส์แนวสากล มาใส่ไว้บนฉากซีรีส์ย้อนยุคได้อย่างสนุกสนานลงตัว เช่นคาแร็กเตอร์พระนางที่ต่างกันฟ้ากับเหว ให้อารมณ์เหมือนมาเฟียขี้งกปะทะดีไซเนอร์หน้าเลือด, เทคนิคซื้อใจคนงานปักผ้าของพระเอก ที่ให้คนงานฝากเงินกับร้านและมีเงินปันผล-ดอกเบี้ยไม่ต่างจากฝากเงินกองทุนหรือสหกรณ์ยุคปัจจุบัน หรือพระเอกเป็นโรคเข้าใกล้ผู้หญิงไม่ได้ จะมีอาการหน้ามืดเป็นลมhttps://wetv.vip/th/https://mydramalist.com/33972-jiu-liu-overlord/photos