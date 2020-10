Scoop : “The School Nurse Files” ซีรีส์ที่มีมากกว่าเรื่องปราบผี

Scoop : “The School Nurse Files” ภารกิจเพี้ยน ให้มุมคิดมากกว่าเรื่องปราบผี

ฮอตเบอร์แรงจริงๆ สำหรับพระเอก “นัมจูฮยอก” ที่มีผลงานออนแอร์ติดกันทีเดียวสองเรื่อง จาก ซีรีส์แนวแฟนตาซี The School Nurse Files ออริจินัลซีรีส์ 6 ตอนจบของ Netflix ที่เพิ่งฉายไปเมื่อปลายกันยายนที่ผ่านมา ตามด้วยผลงานเรื่องใหม่ Start-Up ที่เตรียมจะออนแอร์ทางช่อง tvN ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เช่นกันเรียกว่า กำลังเป็นนักแสดงที่อยู่ในช่วงขาขึ้นสุดๆ อีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงแดนกิมจิที่แท้ทรู เพราะด้วยวัยเพียง 26 ปี แต่นัมจูฮยอก กวาดรางวัลทางการแสดงมาได้ไม่น้อย โดยเฉพาะบทบาทอันโดดเด่นจากผลงานภาพยนตร์เรื่องแรก แนวสงครามประวัติศาสตร์ เรื่อง The Great Battle เมื่อเดือนกันยายนปี 2018 ที่ทำให้หนุ่มคนนี้ฉายแววปังแบบสุดๆ เพราะเดินสายขึ้นรับรางวัล นักแสดงหน้าใหม่ชายยอดเยี่ยมจากทุกเวทีประกวดภาพยนตร์ของเกาหลี 3 เวทีรวดสังเกตได้ว่าพระเอกหนุ่มนัมจูฮยอกเป็นอีกคนที่เลือกเฟ้นบทที่รับเล่นได้หลากหลายและมีกิมมิกแปลกใหม่เพื่อท้าทายฝีมือของตัวเองอยู่เสมอ อย่างในซีรีส์เรื่อง The School Nurse Files นั้นหากดูผิวเผินอาจจะมองว่าเป็นซีรีส์ชวนกันปราบผีที่น่าจะออกแนวการ์ตูนๆ ต๊องๆหากแต่ลึกลงไปแล้ว แก่นเนื้อหาของซีรีส์เรื่องนี้ กลับแฝงแง่คิดสะท้อนสภาพสังคมของโรงเรียนในเกาหลีไว้มากมาย โดยสะท้อนผ่านความไม่สมบูรณ์ของคาแร็กเตอร์พระเอก-นางเอกในเรื่อง พระเอกที่ไม่ได้เพอร์เฟกต์เหมือนซีรีส์เรื่องอื่นๆ เป็นเพียงครูสอนภาษาจีน วิชาที่ไม่ได้รับความนิยมมากนักในโรงเรียนมัธยมเกาหลี พระเอกมักแต่งตัวด้วยชุดหลวมโคร่งเพื่อซ่อนจุดบกพร่องในการมีขาซ้ายเสียของตัวเองเอาไว้อยู่เสมอ แถมยังเป็นหนุ่มที่มีพลังเหนือโลกที่สามารถถ่ายทอดพลังวิเศษนี้ให้แก่นางเอก ครูสอนพยาบาลผู้มีญาณพิเศษ มองเห็นวิญญาณได้ นำไปใช้เติมเลเวลในการต่อสู้ ปราบเจ้าสัตว์ประหลาดเจลลี่ให้หมดไปจากโรงเรียนได้ด้วยดาบของเล่นและกระสุนของปืนบีบีกัน!ซีรีส์เรื่องนี้สร้างมาจากนวนิยายขายดีชื่อ School Nurse Ahn Eun-young ของนักเขียน ชอง เซรัง ที่ออกมาเมื่อปี 2015 ก่อนจะเข้าตา Netflix ได้รับการนำมาดัดแปลงสู่จอแก้วเกาหลีอย่างเป็นทางการในปีนี้ในชื่อ The School Nurse Files : ครูพยาบาลแปลก ปีศาจป่วน ซึ่งอำนวยการผลิตโดย Oh! Boy Project บริษัทในเครือ KeyEast ของซูเปอร์สตาร์เกาหลี ป๋าเบยองจุนว่ากันว่า ทาง Netflix วางตัวนางเอกเป็น “จองยูมิ” นักแสดงสาววัย 37 ปี ตั้งแต่ตอนประกาศว่าจะสร้างซีรีส์เรื่องนี้เมื่อกลางปี 2019 ก่อนจะคัดเลือกพระเอกน้องใหม่ไฟแรง นัมจูฮยอก มาแท็กทีมได้ในที่สุด และได้ผู้กำกับหญิงเก่งของเกาหลีอย่าง อีคยองมิ ที่เคยโชว์ฝีมือกำกับออริจินัลซีรีส์เรื่อง Persona ให้กับ Netflix มาแล้วเมื่อปีก่อน มารับหน้าที่ทั้งกำกับการแสดงและดัดแปลงบทให้แก่ซีรีส์ร่วมกับนักเขียนนวนิยายต้นฉบับNetflix บอกถึงเนื้อหาของซีรีส์เรื่องนี้ไว้ว่าเป็นเรื่องราวของ “ครูพยาบาลสาวผู้มีพรสวรรค์พิเศษกวัดแกว่งดาบเรืองแสงฝ่ามุมมืดของโรงเรียนมัธยมปลายเพื่อปกป้องนักเรียนจากปีศาจที่มีเธอเท่านั้นมองเห็น”หากแต่ความเป็นจริงแล้ว “ฮีโร่”ในเรื่องนี้ คือ คู่ดูโอพระนางที่ต้องจับมือต่อสู้กับปีศาจในคราบของ “เจลลี่” ตัวร้ายที่แฝงเข้ามาสร้างเรื่องราวปั่นป่วนมากมายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนมัธยมที่เธอและเขาประจำการอยู่ ซึ่งเจ้าปีศาจเจลลี่ที่ว่านี้ แท้จริงแล้วก่อตัวมาจาก เศษซากของแรงปรารถนาที่ตกค้างอยู่ภายในผู้คน จะว่าไปแล้ว เปรียบเสมือนการหยิบยกเอา เจลลี่ มาเป็นตัวแทนของซากตกตะกอนสำหรับแรงปรารถนาในชีวิตที่เราก้าวข้ามมันไปไม่ได้ โดยเลือกให้นักแสดงนำในเรื่องที่มีบุคลิกของการเป็นคนแปลกแยกในสังคมที่โรงเรียนมาเป็นตัวแทนต่อสู้กับสิ่งนี้พระเอก ฮงอึนพโย ที่มีดีกรีเป็นถึงหลานผู้ก่อตั้งโรงเรียนที่ตัวเองสอนอยู่ หากแต่เขากลับเลือกที่จะปลีกตัวออกมาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว เพราะเคยประสบอุบัติเหตุที่ทำให้ต้องกลายเป็นคนขาพิการไปหนึ่งข้างหลังจากเขาได้รู้จักกับเพื่อนร่วมงาน ผู้เป็นครูพยาบาล คุณครูที่แทบไม่ได้รับความสำคัญใดๆ ในโรงเรียน และพบว่าเธอและเขามีพลังพิเศษบางอย่างที่ไม่ธรรมดาเหมือนกัน จากคนที่ไม่เคยมีใครเคียงข้าง ทั้งคู่กลับกลายเป็นคู่ที่ต้องมี กันและกัน เสมอ เพื่อผนึกกำลังปฏิบัติภารกิจต่อสู้กับเหล่าเจลลี่ร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินของโรงเรียน เพื่อปกป้องนักเรียนให้ปลอดภัยส่วนนางเอก อันอึนยอง กลายเป็นคนที่แทบไม่มีเพื่อนคบตั้งแต่สมัยเรียน สืบเนื่องมาจากความสามารถพิเศษที่เธอไม่อยากได้ เธอจะได้รับความสนใจจากผู้คนก็ต่อเมื่อ มีคนดวงตกต้องการความช่วยเหลือ อยากให้เธอช่วยตรวจสอบดูให้ว่า พวกเขามีวิญญาณร้ายติดตามมาหรือเปล่าเท่านั้นการเป็น “คนมองเห็นผี” ทำให้อันอึนยองเติบโตมาอย่างยากลำบาก เธอเคยมีเพื่อนที่ดีกับเธอในสมัยเรียนคนหนึ่ง ชื่อ คังซัน เขาไม่รังเกียจในการเป็นคนมองเห็นผีของอันอึนยอง แต่กลับให้แรงบันดาลใจให้เธอใช้ชีวิตในวัยเด็กเติบโตมาได้อย่างไม่เจ็บปวดเกินไปนักว่า“จงเป็นคนที่มีชีวิตอยู่อย่างเป็นที่รักของผู้อื่นแทนที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความมืดมิดและอับเฉา เธอควรจะเปลี่ยนความสามารถที่เธอมีให้กลายเป็นเรื่องราวอันน่าผจญภัยแทนซะสิ”ถึงแม้ภาพที่ฉาบไว้ของซีรีส์ The School Nurse Files จะแทบดูเหมือนซีรีส์การ์ตูนหลุดโลกแฟนตาซีจ๋าเรื่องหนึ่ง หากแต่กลับแอบซ่อนความโรแมนติกที่น่ารักของหนึ่งหนุ่ม หนึ่งสาว ที่ถูกมองว่าเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบในสายตาสังคมภายนอก แต่เมื่อมาอยู่เคียงข้างกัน ทั้งคู่ต่างเติมเต็มกันและกันได้อย่างสมบูรณ์แบบภายใต้การทำภารกิจเพี้ยนๆ เพราะบางทีแค่รู้ว่า ทุกครั้งที่หันไปข้างๆ แล้วยังมีคนพร้อม จับมือ สู้ไปด้วยกันโดยไม่กังขาในตัวตนของเรา ก็ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มีแง่คิดงดงามพอที่จะประทับใจผู้ชมที่มองเห็นแก่นสาระที่ซีรีส์เรื่องนี้มอบให้นอกเหนือไปจากความแฟนตาซีสำหรับใครที่ติดใจฝีมือการแสดงของพระนางต่างวัยคู่นี้ มาช่วยกันลุ้นว่า Netflix จะทำภาคต่อออกมาไหม เพราะดูแววแล้ว เรตติ้งตอนออกฉายของซีรีส์ ไปได้ดีถึงขั้นติดท็อป 10 ของซีรีส์ยอดนิยมของ Netflix ในช่วงนั้นเลยทีเดียว