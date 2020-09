Scoop : 6 ซีรีส์ของ “ถานซงอวิ้น” นางเอกสายแบ๊ว!

Scoop : 6 ซีรีส์สุดคิวท์ต้องดู ถ้าคุณหลงรัก “ถานซงอวิ้น” นางเอกสายแบ๊วจาก ‘ถักทอรักที่ปลายฝัน’

เรียกว่าโดนตกกันทั่วหน้า สำหรับใครที่เผลอกดเข้าไปดูซีรีส์จีน ‘ถักทอรักที่ปลายฟ้า’(Go Ahead) โดยเฉพาะเมื่อโดนออร่าหน้าเด็กของ "ถานซงอวิ้น" นางเอกผู้มารับบทน้องนุชสุดท้องในลุคชุดมัธยมทั้งที่ตัวจริงเธออายุ 30! แล้ว แต่ความงานดีย์ที่ทำเอาถอนตัวไม่ได้ กดไลก์กันรัวๆ คือ ลีลาการแสดงและบทที่ส่งบุคลิกเธอขั้นสุด กับคาแร็กเตอร์สาวน้อยจอมแก่นสดใสร่าเริงที่ไม่ว่าใครได้เจอไม้นี้ของเธอเป็นต้องมูฟออนไม่ได้ แม้ว่าตัวซีรีส์จะจบไปแล้ว แต่คนไม่จบ!เพื่อเป็นการแก้อาการไม่ต่อไม่ได้ เรามีผลงานของสาวหน้าแบ๊วที่สวมบทไม้ตายแนวๆ นี้มาช่วยบรรเทาอาการวนลูป เพราะปีสองปีนี้ถือเป็นปีปังปุริเย่ของถานซงอวิ้น มีผลงานซีรีส์ออกมาอย่างต่อเนื่องให้ FC ได้ตามไปติดหนึบแบบไม่มีขาดระยะเลยทีเดียวถ้าใครยังหลงลุคถานซงอวิ้นในชุดนักเรียน ต้องเรื่องนี้เลย ซีรีส์ที่เธอมารับบทนำเรื่องแรก เปิดโอกาสให้เธอได้ปล่อยของ ฉายแววการแสดง ความน่ารักน่าเอ็นได้เต็มที่ ซึ่งจากซีรีส์เรื่องนี้ทำให้เธอได้รับการยอมรับและก้าวกระโดดในความนิยมจนคว้ารางวัล Best Prospect ในงาน iQiyi All-Star Carnivalหลังจากนั้นก็ขึ้นแท่นนางเอกมาโดยตลอดWith You 2016เป็นซีรีส์แนวมิตรภาพวัยรุ่น ว่าด้วยเรื่องของเกิงเกิง นักเรียนสายบ๊วยที่กำลังสติแตกกับการบ้านและการสอบที่ตัวเองรู้สึกว่ายากเย็น แต่เหมือนสายฟ้าฟาด จู่ๆเธอก็มีแม่และน้องชายคนใหม่โดยไม่ทันตั้งตัว จนเมื่อเข้าโรงเรียนมัธยมได้มาพบกับหยูหวาย เด็กเรียนประจำห้องที่ต่อมากลายมาเป็นมิตรภาพตลอด 3 ปี อยู่เคียงข้างกันจนสำเร็จการศึกษา ช่วยเป็นกำลังใจให้ผ่านวิกฤตต่างๆ มาได้อย่างราบรื่น หลังจากเรียนจบต่างคนต่างแยกย้ายกันไป และได้พบกันอีกครั้งบนสถานการณ์ความรักที่เธอต้องเลือกซีรีส์แนวกีฬามิตรภาพระหว่างเพื่อน ที่มีอีกชื่อหนึ่งว่า "ลุ้นรักนักว่ายน้ำหัวใจฟรุ้งฟริ้ง" เคยมาฉายในบ้านเราทางช่อง9 MCOT เรื่องราวของ‘หยุ่นตั๋ว’ นักข่าวสาวฝึกหัด ที่มารับหน้าที่สัมภาษณ์นักกีฬาว่ายน้ำ ทั้งที่เธอมีความหลังไม่ดีเกี่ยวกับน้ำเพราะวัยเด็กเคยจมน้ำมาก่อน ท้ายสุดการมาทำข่าวครั้งนี้เธอก็พลัดตกสระน้ำ ทำให้ได้พบกับ ‘ถังอี้ไป๋’ นักว่ายน้ำหนุ่ม ผู้เป็นความหวังของเพื่อนร่วมทีม และโค้ชในการแข่งขันว่ายน้ำระดับมหาวิทยาลัย ผู้มีอดีตถูกกล่าวหาว่าใช้ยาเมื่อหลายปีก่อน ต่อมาทั้งสองกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน หยุ่นตั๋วสนับสนุนให้ถังอี้ไป๋พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาและให้เขากลับมาฟื้นความรุ่งโรจน์เส้นทางนักกีฬาว่ายน้ำอีกครั้งเรื่องนี้บอกเลยว่า นอกจากจะได้ชื่นชมความสดใสยิ้มโลกสวยของถานซงอวิ้นแล้ว ยังได้น้ำลายหกกับหนุ่มนักกีฬางานดีย์ กล้ามสวยเป็นของแถมอีกด้วยซีรีส์โรแมนติกคอเมดี้แนวถนัดของถานซงอวิ้น ด้วยเนื้อเรื่องชวนป่วนสุดฟินบวกบทแสนทะเล้นยียวนของถานซงอวิ้น ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ฮอตขนาดมีภาคสองตามมาติดๆ ในปีเดียวกัน กับเรื่องราวของกู้เฉิงเจ๋อ ประธานหนุ่มกลุ่มห้างสรรพสินค้าตระกูลกู้ และเป็นลูกบุญธรรมของคุณนายกู้ ทั้งที่ลึกๆ คุณนายกู้อยากให้ลูกชายแท้ๆ‘กู้จิ่นอวิ่น’ มาคุมธุรกิจของครอบครัวมากกว่า แต่กู้จิ่นอวิ่นกลับไม่เคยสนใจธุรกิจทางบ้านเลย จนวันหนึ่งกู้เฉิงเจ๋อได้บังเอิญมารู้จักกับ หลี่เยี่ยนซู (ถานซงอวิ้น) ดีไซเนอร์สาวที่อดีตเคยมีความสัมพันธ์กับกู้จิ่นอวิ่นมาก่อน เรื่องราวชุลมุนขึ้นไปอีกเมื่อหลี่เยี่ยนซู เป็นสาวเจ้าเล่ห์เหมือนจิ้งจอกน้อย และดันต้องเข้ามาในชีวิตประธานแต่ความใกล้ชิดปนความรั่วนางเอกของเรา กลายมาเป็น‘ปิ๊ง’ กันได้อ่านพล็อตแล้วเหมือนเป็นแนวหักเหลี่ยมเฉือนคมธุรกิจ แต่บอกเลยผิดถนัด เพราะด้วยคาแร็กเตอร์ตัวละครและความน่าเอ็นดูของพระนางเลยทำเอาทั้งเรื่องฮาดราม่าไปพร้อมๆ กันซีรีส์เรื่องนี้หาชมได้บน We TVเชื่อว่าใครเป็น FC ถานซงอวิ้นต้องเคยโดนเรื่องนี้ป้ายยามาแล้ว หรืออาจจะโดนมาก่อนหลงใน‘ถักทอรักที่ปลายฟ้า’องครักษ์เสื้อแพร (Under The Power) ถือเป็นซีรีส์ม้ามืดที่มีเรตติ้งแรงในจีนครึ่งแรกปี 2563 ที่ไม่เพียงส่งให้เหล่าติ่งเพ้อถึงใต้เท้าลู่พระเอกของเรื่อง แต่ยังเป็นซีรีส์สปริงบอร์ดของถานซงอวิ้นส่งให้เธอขึ้นชาร์จนางเอกทรงอิทธิพลเทียบชั้นนางเอกตัวท็อปของวงการ หลังจากอยู่ในวงการและฝากผลงานมาหลายเรื่องไม่พูดเยอะ เล่าสั้นๆ สำหรับมครที่ยังไม่เคยชม เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ปลายสมัยราชวงศ์หมิงเมื่อองครักษ์ลู่อี้ รับหน้าที่มาตรวจสอบการทุจริตในหยางโจว ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากหยวนจินเซี่ย (ถานซงอวิ้น) มือปราบสาวจอมจุ้น ที่ทำให้ทั้งสองพาเข้าไปพัวพันกับคดีที่ใหญ่ยิ่งกว่าหาชมได้บน We TVออริจินัลซีรีส์ของอ้ายฉีอี้ ที่ออกมาไล่หลังจากองครักษ์เสื้อแพรเรื่องราวเกิดขึ้นช่วงยุคสาธารณรัฐ เมื่อนักศึกษาหนุ่มผู้รักชาติ 'ฮวาหมิน' ได้รับวัตถุโบราณและรอยประทับตราประหลาดที่ต้นคอ วัตถุปริศนาทั้งสองพาให้เขาไปพบสาวน้อยจากพรรคหยินหยาง 'กั่วเต้าเหริน' และเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวชาวยุทธที่เขาไม่เคยพบ กลายเป็นการผจญภัยเพื่อต่อต้านกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังความชั่วร้ายและคิดร้ายต่อประเทศชาติพล็อตเรื่องแม้เป็นแนวย้อนยุครักชาติแอบซีเรียส แต่การดำเนินเรื่องค่อนข้างน่าติดตาม และหยอดมุกฮารวมถึงความรั่วความน่ารักของถานซงอวิ้นให้ได้ใจละลายแทบทุกฉากที่ปรากฏตัวเลยทีเดียว (มีน้ำจิ้มฮาๆ มาให้ได้ชมกัน)นอกจากผลงานที่ผ่านมาแล้ว ถานซงอวิ้นยังมีผลงานใหม่รอจ่อฉายอีกเพียบ สมเป็นขาขึ้นของเธอจริงๆ แค่ปีนี้ปีเดียวก็มีผลงานซีรีส์ถึง 3 เรื่อง โดยเรื่องล่าสุดคาดว่าน่าจะมีแผนฉายปีนี้ และเป็นอีกเรื่องที่ FC ไม่ควรพลาด กับ Dear Mayang Street ซีรีส์แนวครอบครัวโรแมนติกที่จะพาย้อนไปในกวางโจวปี 1980 เล่าขาน 6 ครอบครัวที่อาศัยอยู่บนถนนเดียวกัน และทุกตัวละครต่างมาผูกพันกัน รวมถึงรักสามเส้าที่ยากจะตัดสินใจแฟนๆ ซีรีส์ถักทอรักที่ปลายฝันน่าจะโดนใจ เพราะเนื้อเรื่องใกล้เคียงกัน เพียงแต่มีกลิ่นอายอบอุ่นและโรแมนติกมากกว่า ตอนนี้ก็แค่ปูเสื่อรอระบุเวลาฉายหลายเรื่องถึงเป็นซีรีส์เก่า แต่การันตีความหนุกหนานตะมุตะมิสไตล์ถานซงอวิ้น ดูไปเพิลนๆ ระหว่างรอผลงานใหม่ของถานซงอวิ้นในปีหน้าที่ยังคงพาเหรดมาอีกเพียบ ตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วมีผลงานซีรีส์ถึง 3 เรื่อง อย่าง You Are My Youth, Jin Xin Si Yu,Who Listens in Timeแต่ละเรื่องประกอบคู่ผู้งานดีย์ทั้งนั้น ที่จะมาสร้างความมโนให้ได้อินกันต่อไม่น่าเกินรอ