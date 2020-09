Scoop : จิ้นคู่ใหม่ “พัค-พัค” ใน “Record of Youth”

ได้พักก่อนเข้ากรมแค่วีคเดียวจริงๆ สำหรับหนุ่มพระเอกโอปป้าสายละมุนขวัญใจสาวไทยอันดับต้นๆ ที่เพิ่งจะพักงานในวงการบันเทิงเกาหลียาวๆ ไปเป็นทหารรับใช้ชาติเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แต่เจ้าตัวก็ยังฟิตถ่ายทำซีรีส์เรื่องจนหยดสุดท้าย ชนิดที่ถ่ายทำเสร็จหมาดๆ เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ก่อนโบกมือบ๊ายบายเข้ากรมทหาร 31 ส.ค. และซีรีส์เตรียมจ่อออนแอร์ในวันที่ 7 กันยายนนี้แล้วเคเบิลทีวีช่อง tvN วางผังการฉายของซีรีส์เรื่องนี้ได้ปั๊วะปังมาก เพราะด้วยกระแสของแฟนๆ ที่ยังคงอาลัยอาวรณ์ว่าจะไม่ได้เห็นหน้าหล่อใสของพัคโบกอมไปอีกนานร่วม 2 ปี จากการไปทำหน้าที่ทหารนั้น เชื่อว่าจะเป็นแรงผลักดันให้ซีรีส์ Record of Youth ออกสตาร์ทได้สวยไม่น้อย แถมซีรีส์เรื่องนี้ ยังเป็นการคัมแบ็กกลับมาเล่นซีรีส์เต็มตัวอีกครั้งในรอบเกือบ 2 ปีของพัคโกบอมอีกด้วย เพราะหลังจากจบซีรีส์เรื่อง Encounter เมื่อปี 2018 หนุ่มพัคโบกอม หรือ “กอมมี่” ของแฟนๆ ก็ห่างหายไปถ่ายทำงานแสดงภาพยนตร์แทนหลายเรื่อง ก่อนจะโผล่หน้ามาให้เห็นแว้บๆ จากการมาร่วมเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์ Itaewon Class เมื่อช่วงต้นปีนี้ยังได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากจากการเลือกนางเอกใหม่สำหรับวงการจอแก้วเกาหลีอย่างดาวรุ่งจากหนังออสการ์ Parasite มาประกบคู่กับซุป’ตาร์สายอบอุ่นอย่างกอมมี่ เพราะสำหรับสายซีรีส์แล้ว พัคโซดัมมีผลงานแสดงจากเรื่อง Cinderella with Four Knights ตั้งแต่ปี 2016 ก่อนจะไปโด่งดังจากบทสาวหมวยหน้าเก๋จอมต้มตุ๋นเมื่อปี 2019 อีกทั้งซีรีส์เรื่องนี้ยังเปิดโอกาสให้อีกหนึ่งนายแบบ-นักแสดงหน้าใหม่มารับบทเด่นประกบโบกอมอีกหนึ่งคน คือหนุ่มนายแบบและนักแสดง ที่เคยมีผลงานเล็กๆ น้อยๆ จากการร่วมแสดงในสองซีรีส์ Dear My Friends กับ Search: WWW และก้าวมารับบทแสดงนำในเรื่องนี้เป็นครั้งแรก ในบทเพื่อนสนิทของพระเอกซีรีส์ Record of Youth เป็นซีรีส์แนวอบอุ่นหัวใจ ปลุกไฟสร้างแรงใจในการไขว่คว้าหาความสำเร็จ ถ่ายทอดเรื่องราวการไล่ตามความฝันเพื่อแจ้งเกิดในวงการบันเทิงให้สำเร็จของสองหนุ่มนายแบบและหนึ่งสาวเมคอัพ อาร์ทติส ไปพร้อมๆ กับการก่อตัวความรักที่เป็นกำลังใจให้กันและกันตลอด “เส้นทางแห่งดาว” นี้9 ปีของการเดินทางสู่การเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ได้รับการยอมรับไปทั่วทั้งเกาหลีและในหลายๆ ประเทศทั่วโลกของโบกอม กับการรับเล่นบทบาทที่มีบุคลิกสดใสและอบอุ่นใกล้เคียงกับชีวิตจริง หากแต่ต่างกันตรงการรับบทเป็นนั้น โบกอมต้องสะท้อนให้เห็นถึง การต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคมากมายระหว่างทางของการพยายามเปลี่ยนผ่านบทบาทจากรันเวย์นายแบบไฮแฟชั่น เรียนรู้ที่จะเฟ้นหาความมั่นใจในตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง ไปพร้อมๆ กับเพื่อนสนิทนายแบบผู้เพียบพร้อมทั้งรูปสมบัติและคุณสมบัติ สองเพื่อนซี้มาจากพื้นเพครอบครัวที่ต่างชนชั้นกัน หากแต่ทั้งคู่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การพิสูจน์ตัวเองให้แจ้งเกิดเป็นที่ยอมรับในแวดวงการแสดงของเกาหลีให้ได้ด้วยฝีมือการแสดงของตัวเองเท่านั้นแม้จะเติบโตมาด้วยกัน แต่ทั้งซาฮเยจุนและวอนแฮฮโยก็มาจากการเลี้ยงดูของแม่และครอบครัวที่มีแนวคิดแตกต่างกัน ซึ่งบทบาทการแสดงของนักแสดงรุ่นใหญ่ ที่รับบทเป็นสมาชิกในครอบครัวของทั้งคู่น่าจะเป็นอีกหนึ่งสีสันสำคัญที่น่าจะส่งให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นอีกซีรีส์คุณภาพที่ให้แง่คิดดีๆ ฝากไว้ในใจแก่ผู้ชมได้อีกหนึ่งเรื่องในขณะที่นางเอก พัคโซดัม รับบทเป็นสาวน้อยบุคลิกร่าเริงแต่มีหัวใจอันแสนโดดเดี่ยว เธอฝันอยากเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพ เธอมีโอกาสได้แต่งหน้าให้ซาฮเยจุนและวอนแฮฮโยในการเดินแบบเวทีแฟชั่นชั้นนำ ไปพร้อมๆ กับการรับหน้าที่เป็นกองเชียร์เบอร์หนึ่งของซาฮเยจุน อันจองฮากลายเป็น “ติ่ง” ที่หลงใหลได้ปลื้มและตกหลุมรักนายแบบหนุ่มหล่อ ก่อนที่ฝันของเธอจะเป็นจริง เมื่อพระเอกก็เริ่มต้นแปรเปลี่ยนความรู้สึกจากมิตรภาพของเพื่อนที่รู้จักกันในสายอาชีพ มาสู่การคบหาดูใจในที่สุดเรียกว่า เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่แท้ทรูอีกหนึ่งเรื่อง หลายต่อหลายฉากในเรื่องนี้ รับรองว่าจะทำให้สายติ่งจิกหมอนกรีดร้องแบบเข้าใจความรู้สึกของอันจองฮา แบบสุดๆ แถมต้องอิจฉาที่ได้อินเลิฟกับหนุ่มในฝัน เคมีของทั้งคู่ก็ดีมากจนอาจจะเกิดกระแสคู่จิ้นคู่ใหม่ “พัค-พัค” ขึ้นก็เป็นได้ ไหนจะความหล่อเท่ความสูงทะลุ 180 ซม.ของพระรองอย่างวอนแฮฮโยก็โดดเด้งเข้าตาซะเหลือเกิน สาวๆ ที่ดูเรื่องนี้ ต้องมีกรีดร้อง ฟินกันตลอดเรื่องนอกจากฝีมือของนักแสดงแล้ว เชื่อว่าด้วยฝีมือการกับการแสดงของผู้กำกับมือดีแห่งช่อง tvN อย่างอันกิลโฮ เจ้าของผลงานคุณภาพมากมาย เช่น Stranger และ Memories of the Alhambra แท็กทีมกับผลงานการเขียนบทโดย ฮามยองฮี ผู้เขียนบท Doctors และ Temperature of Love นั้น เชื่อแน่ว่า ใครดูเรื่องนี้ต้องได้ทั้งความสนุกและอิ่มเอมใจกลับไปแน่นอน ติดตามชม Record of Youth ได้ทุกวันจันทร์-อังคาร ทางช่อง tvN และ Netflix