ดาราเดลี่ จับมือพันธมิตรแถลงข่าว daradaily Awards7”

เอาใจแฟนคลับสาย K-POP ให้ได้ฟิน แถมได้ใกล้ชิดศิลปินระดับ V.I.P. ด้วยการเปิดพื้นที่ช็อปใหญ่(BEAUTY24) สาขาสยามสแควร์ ให้การต้อนรับทัพศิลปินเกาหลี นำโดย เกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตวงสมทบด้วยหนุ่มๆ สุดฮิปวงและบอยแบนด์สุดคิวท์วงที่บินตรงจากกรุงโซลมาเยือนเมืองไทยเพื่อร่วมแถลงข่าวสุด เอ็กคูลซีฟงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยที่จัดขึ้นในค่ำคืนวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงละคร เคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วันด้วยความพิเศษที่ผู้บริหาร(ดาราเดลี่) อยากให้สาวก K-Pop ที่มาเฝ้ารอเกาะติดบรรยากาศการแถลงข่าวตั้งแต่เช้าได้ใกล้ชิดศิลปินระดับ V.I.P. จึงได้เชื่อมต่อสัญญาณภาพผ่านจอ LED พร้อมเคลียร์คิวจัดการแถลงข่าวออกเป็น 3 รอบเต็มอิ่มจุใจสมการรอคอย พร้อมกันในงานนี้ยังได้รับความสนใจจากกองทัพสื่อบันเทิงมาร่วมทำข่าวจำนวนมากเปิดเวทีแถลงข่าวด้วยพิธีกรสาวกล่าวต้อนรับ พร้อมเชิญให้ผู้บริหารหญิงคนเก่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด ผู้ผลิตสื่อบันเทิงชั้นนำของเมืองไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ การพลิกโฉมครั้งสำคัญกับการจัดงานประกาศรางวัลเพื่อสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการบันเทิงด้วยการทุ่มงบเนรมิตให้เป็นงานประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่ ยกมาตรฐานเวทีการประกาศผลรางวัลสู่ระดับเอเซีย ภายใต้ conceptAll Stars Extravaganza :ที่มีดาราและเซเลปคนดังระดับแถวหน้าของเมืองไทย และระดับเอเชียให้เกียรติมาร่วมเดินพรมแดงที่ยาวที่สุดของเมืองไทยทั้งยังประกาศตัวเป็นสื่อบันเทิงที่ก้าวล้ำทันสมัย ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ความคมชัดและความละเอียดเป็นเวทีแรกของเมืองไทย!!! ผ่านโซเชียลมีเดียพร้อมกันทุกแพลตฟอร์ม ทางที่ตั้งแต่เวลาพร้อมติดตามบรรยากาศพรมแดง ได้ที่และของดาราเดลี่ ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีผู้ติดตามไม่เพียงแต่นำความแปลกใหม่สู่วงการบันเทิงไทย ยังเชื่อมโยงเพิ่มสายสัมพันธ์ด้วยการมอบรางวัลสู่ระดับเอเชีย โดยมอบรางวัลให้กับศิลปินเอเชียจากประเทศเกาหลีที่มีผลงานโดดเด่น อย่าง เกิร์ลกรุ๊ปวงกับรางวัลThe Next Rising Star of Asia Award, บอยแบนด์วงกับรางวัล The Best Performace Award และวงกับรางวัล The Best Newcomer Award