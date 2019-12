นับถอยหลัง อี จงฮยอน & อี จองชิน เฟิร์ส แฟนมีตติ้ง

หลังจากปล่อยให้น้องเล็ก "อี จองชิน" (LEE JUNG SHIN) ทำแต้มเรียกเสียงกรี๊ดไปล่วงหน้าจากคลิปวีดิโอที่ส่งตรงมาให้เหล่าบอยซ์ชาวไทย (Boiceชื่อแฟนคลับของ CNBLUE) คราวนี้มาถึงคิวอีกหนึ่งเจ้าภาพร่วมของงาน"2018 อี จงฮยอน&อี จองชิน เฟิร์ส แฟนมีตติ้ง "J VS J" อิน แบงคอก" (2018 LEE JONG HYUN & LEE JUNG SHIN 1st FANMEETING "J VS J" IN BANGKOK)อย่าง "อี จงฮยอน" (LEE JONG HYUN) พี่รองจากวงดนตรีคุณภาพ ซีเอ็นบลู (CNBLUE)กันบ้างก็ไม่ยอมให้ผู้เป็นน้องโกยแต้มเรียกเรตติ้งแต่เพียงผู้เดียวรีบส่งคลิปวีดิโอมากระชากหัวใจของแฟนๆคืนด้วยคำออดอ้อนและรอยยิ้มละมุนให้แฟนๆใจละลายไปตามๆกัน"สวัสดีครับ! ผม อีจงฮยอน จาก CNBLUE ครับงานแฟนมีตติ้ง 'J VS J' ที่กรุงเทพฯ ของจองชินและผมใกล้จะมาถึงแล้วนะครับ ผมเฝ้ารอที่จะใช้ช่วงเวลาที่สนุกสนานร่วมกันกับแฟนๆ ชาวไทยนะครับ ผมหวังว่าแฟนๆทุกคนจะสนับสนุนพวกเรานะครับ แล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ ผมจะรอแฟนๆ ทุกคน ที่ บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว นะครับ... แล้วเจอกันนะครับ!"สำหรับใครที่ยังรู้จัก "อี จงฮยอน" (LEE JONG HYUN)ไม่มากนัก บอกเลยว่าชายหนุ่มคนนี้ไม่ได้มีดีแค่เสียงร้องเพลงที่นุ่มหวานและความสามารถด้านดนตรีอย่างโดดเด่นสมดีกรีตำแหน่งร้องนำและเล่นกีต้าร์ของวงซีเอ็นบลูCNBLUE) เท่านั้น แต่ จงฮยอน ยังสมบูรณ์แบบทั้งรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาราวรูปสลัก ใช้ชีวิตติดดินเรียบง่ายในวันธรรมดา แต่กลับเปล่งประกายฉายออร่าเมื่อจับกีต้าร์คู่ใจ นี่แหละคือเสน่ห์ของผู้ชายวัย 28 ปี ซึ่งแฟนๆต่างชื่นชมผ่านแฮชแท็ก#LeeJongHyun_HBDในวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่ออวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ "เทพบุตรเดินดิน" ของเหล่าบอยซ์ดูท่าศึกนี้ช่างยิ่งใหญ่นัก เพราะ "จงฮยอน" ก็น่ารัก ฟาก "จองชิน" ก็น่าหลง มีดีทั้งคู่จนไม่รู้จะปันใจให้ใคร แต่ถ้าเลือกไม่ได้ บอกเลยว่างานนี้ต้องขอสอง! ในเมื่อ ผู้จัด "อะชิ แอคทิเวชั่น" (A CHI ACTIVATION) และต้นสังกัด "เอฟเอ็นซี เอนเตอร์เทนเมนต์" (FNC ENTERTAINMENT) เคลียร์คิวทั้งสองหนุ่มให้มาเจอ บอยซ์ชาวไทยอย่างพร้อมเพรียงกันแบบนี้ จึงไม่อยากให้พลาด เพราะโอกาสเจอชายหนุ่มในฝันแบบแพ็คคู่ แถมได้จับมือระยะประชิดด้วยสิทธิพิเศษ "ออลไฮทัช" ทุกคน-ทุกที่นั่ง-ทุกราคา แบบนี้ไม่ได้มีขึ้นง่ายๆ!! เตรียมนับถอยหลังแล้วมาเจอกันให้ได้ใน "2018 อี จงฮยอน&อี จองชิน เฟิร์ส แฟนมีตติ้ง "J VS J" อิน แบงคอก" (2018 LEE JONG HYUN & LEE JUNG SHIN 1st FANMEETING "J VS J" IN BANGKOK) วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 นี้ ณ บีซีซี ฮอลล์เซ็นทรัล ลาดพร้าว (ประตูเปิดเวลา16.00น.การแสดงเริ่ม17.00น.)ย้ำอีกครั้ง!!ใครยังไม่มีบัตรรีบจัดด่วนเพราะบัตรเหลือน้อยเต็มทีทาง https://ticket.achi.co.th บัตรราคา 5,000 / 3,500 / 2,000 บาท