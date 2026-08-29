Kintone โต 140% ชี้ช่องว่าง AI ในองค์กร ดันธุรกิจปรับกระบวนการทำงาน

คินโทน ประเทศไทย (Kintone Thailand) ชูฐานลูกค้าขยายตัว 140% ปี 2569 ยกช่องว่างระหว่างพนักงานที่ใช้ AI เร็ว กับองค์กรที่ปรับตัวตามไม่ทัน เป็นปัจจัยขับเคลื่อนความต้องการใช้แพลตฟอร์มของบริษัท กางแผนจัดงาน Kintone Day Bangkok 2026 เป็นเวทีให้ SME เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และทีม IT มาคุยกันแก้ปัญหากระบวนการทำงานจริง
นายน้ำยา วายุภาพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Kintone Thailand กล่าวว่าการเติบโตของ Kintone ในปัจจุบันเกิดขึ้นจากช่องว่างระหว่างธุรกิจที่มีบุคลากรพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน แต่ยังไม่มีกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรสามารถลงมือทำได้จริง โดยบริษัทไทย 70% แห่งยังคงจัดให้ AI เป็นเรื่องของฝ่ายไอที
"บริษัทไทย 7 ใน 10 แห่งยังคงจัดให้ AI เป็นเรื่องของฝ่ายไอที สำหรับธุรกิจ SMEs ย่อมหมายถึงการฝากความรับผิดชอบไว้กับพนักงานเพียงคนเดียว ซึ่งต้องดูแลระบบเครือข่ายและแก้ปัญหาการใช้งานแล็ปท็อปอยู่แล้ว ขณะที่คนซึ่งเข้าใจดีที่สุดว่าเหตุใดกระบวนการอนุมัติจึงต้องใช้เวลาถึง 5 วัน กลับไม่เคยถูกเชิญเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุย"
Kintone เผยว่าไทยมีอัตราการเติบโตของการใช้ AI สูงเป็นอันดับ 2 ของโลกที่ 36.4% ต่อปี เทียบกับค่าเฉลี่ยโลกที่ 17.8% เป็นรองแค่เกาหลีใต้ ขณะที่รายงาน Work Trend Index 2026 ของ Microsoft พบว่าพนักงานไทย 32% จัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ AI ขั้นสูง สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึงสองเท่า และ 51% มองว่าผู้บริหารสื่อสารทิศทาง AI ได้ชัดเจน ซึ่งค่าเฉลี่ยโลกอยู่ที่ 26% เท่านั้น
นอกจากนี้ ผลสำรวจ Thailand Digital Transformation Survey 2026 ของ Deloitte เผยว่า องค์กรไทยเกือบ 70% ยังผลักภาระเรื่อง AI ให้เป็นหน้าที่หลักของฝ่ายไอที แทนที่จะให้ฝ่ายธุรกิจเป็นเจ้าภาพ ผลคือ 81% ขององค์กรยังติดหล่มอยู่ในขั้นทดลอง แม้อัตราการนำไปใช้จริงจะขยับขึ้นเป็น 61% แต่มีเพียง 19% เท่านั้นที่ขยายผลใช้งานได้ทั่วทั้งองค์กร และส่วนใหญ่ฝึกอบรมพนักงานด้าน AI ได้ไม่ถึง 30% ของบุคลากรทั้งหมด
ในอีกด้าน ธุรกิจ SMEs ที่คิดเป็น 99.5% ของธุรกิจทั้งประเทศ จ้างงาน 68.8% ของแรงงานไทย และสร้างมูลค่าเศรษฐกิจถึง 6.3 ล้านล้านบาท (35.2% ของ GDP) ในปี 2566 แต่กลับมีคะแนน Digital Maturity Index ของ ETDA เพียง 2.45 จากเต็ม 4.00 ส่วนใหญ่ยังอยู่ในกลุ่ม Digital Followers ที่ใช้ดิจิทัลแค่สื่อสารกับขายหน้าร้าน ยังไม่ได้นำมาปรับกระบวนการทำงานจริง ซ้ำยังเจอด่านหินเรื่องเงินทุนจาก สสว. และความไม่มั่นใจเรื่องผลตอบแทนการลงทุนตามที่ ETDA ระบุ
สำหรับ Kintone Thailand บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าได้ 140% นับตั้งแต่ Cybozu ประกาศว่าไทยเป็นตลาดศักยภาพสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อมีนาคม 2569 สอดคล้องกับผลประกอบการบริษัทแม่ Cybozu ที่รายงานยอดขายครึ่งปีแรก 2569 รวม 20,780 ล้านเยน เติบโต 16.1% ปัจจุบัน Kintone เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหญ่ที่สุด ยอดขายพุ่ง 19.1% แตะ 12,243 ล้านเยน
โยชิฮิสะ อาโอโนะ ซีอีโอ Cybozu มองว่าประเทศไทยมีแรงงานที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนี้สูงเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับหลายประเทศที่ได้พบเห็น เชื่อว่าหากโครงสร้างในองค์กรได้รับการวางระบบอย่างเหมาะสม ประเทศไทยจะสามารถก้าวไปได้ไกลกว่านี้อย่างมาก
ล่าสุด บริษัทเตรียมจัดงาน Kintone Day Bangkok 2026 ในวันที่ 11 กันยายน 2569 เป็นปีที่ 2 ของ Kintone Days Global 2026 งานนี้ออกแบบให้เจ้าของธุรกิจ SME ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และทีม IT ได้นั่งคุยกันแบบเวิร์กช็อป มุ่งแก้ปัญหากระบวนการทำงานจริงในบริบทไทย.