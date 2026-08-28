vivo เพิ่มทางเลือกเรือธง X300 Pro ส่งรุ่น 256GB ลงตลาด เข้าถึงได้ในยุคชิปแพง

vivo สานต่อความสำเร็จของสมาร์ทโฟนเรือธง นำ vivo X300 Pro รุ่นความจุใหม่ RAM 12GB + ROM 256GB มาทำตลาดอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่มองหาสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมในงบประมาณที่เข้าถึงง่ายขึ้น ท่ามกลางภาวะต้นทุนชิ้นส่วนหน่วยความจุในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยยังคงอัดแน่นด้วยสเปกกล้องระดับท็อปเพื่อตอบโจทย์ทั้งสายทำงาน ครีเอเตอร์ และผู้ใช้งานทั่วไป
จุดเด่นสำคัญของ vivo X300 Pro ยังคงอยู่ที่ระบบถ่ายภาพระดับมืออาชีพ ด้วยการติดตั้งกล้องเทเลโฟโต้ ZEISS APO เซนเซอร์ขนาดใหญ่ความละเอียดสูงถึง 200MP ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการซูมระยะไกล การถ่ายภาพพอร์ตเทรตบุคคล และการเก็บภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตได้อย่างคมชัด ผ่านการผสานประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์และอัลกอริทึมซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพขั้นสูง มอบสีสันที่สมจริงและรายละเอียดที่ครบถ้วนในทุกสภาพแสง
นอกจากนี้ ตัวเครื่องยังรองรับการทำงานร่วมกับอุปกรณ์เสริมอย่างเลนส์ vivo ZEISS Telephoto Extender ทั้ง Gen 1 และ Gen 2 ที่ให้ระยะซูมเทียบเท่า 200 มม. โดยเฉพาะในรุ่น Gen 2 ที่ได้รับการปรับปรุงขนาดให้กะทัดรัดและมีน้ำหนักเบาลง เพิ่มความคล่องตัวในการพกพาสำหรับสายถ่ายภาพระยะไกลที่ต้องการขยายขีดจำกัดการใช้งานให้เทียบชั้นกล้องโปร
vivo X300 Pro รุ่นความจุ 12GB + 256GB เปิดราคาจำหน่ายในประเทศไทยที่ 36,999 บาท โดยมีให้เลือก 2 เฉดสี ได้แก่ สีน้ำตาลทะเลทราย (Dune Brown) และสีดำ (Phantom Black) วางจำหน่ายแล้ววันนี้ผ่าน vivo Brand Shop ทุกสาขา ตัวแทนจำหน่ายชั้นนำ และช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศ
พร้อมกันนี้ vivo ยังมอบข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อเครื่องระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 30 กันยายน 2569 ประกอบด้วยบริการ vivo Care รับประกันตัวเครื่องนาน 2 ปี พร้อมประกันหน้าจอแตก 2 ปี (จำนวน 1 ครั้ง) มูลค่า 10,999 บาท รวมถึงแคมเปญ Trade-in รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 8,000 บาท เมื่อนำสมาร์ทโฟนเครื่องเก่ามาแลกซื้อเครื่องใหม่