เบลนเดต้าเปิดตัว Apollo AI ให้ธุรกิจเป็นเจ้าของข้อมูล 100% ไม่ต้องพึ่งค่ายอื่น

เบลนเดต้าเปิดตัว Blendata Apollo ปฏิวัติการใช้ AI ในองค์กร ชูอธิปไตยทางข้อมูลเต็มรูปแบบ ให้ธุรกิจเลือกใช้ AI ได้ทุกค่าย โดยข้อมูลสำคัญไม่ต้องออกจากองค์กรแม้แต่นิดเดียว สร้างความได้เปรียบที่แท้จริงในยุคดิจิทัล
นายณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Blendata ชี้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังกลายเป็นสนามลงทุนด้าน Data และ AI ที่ร้อนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเม็ดเงินลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคนี้ขยายตัวขึ้นกว่า 12 เท่าภายใน 5 ปี จาก 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.39 แสนล้านบาท) ในปี 2564 สู่ระดับที่คาดการณ์ไว้ถึง 52 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.72 ล้านล้านบาท) ภายในปี 2569
"ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเป็นดาวรุ่งด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน Data และ AI ครั้งใหญ่ทั้งจากเอกชนและภาครัฐ ขณะเดียวกันผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลกเริ่มเห็นตรงกันว่า AI Model กำลังกลายเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรเข้าถึงได้ และสิ่งที่สำคัญที่จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่แท้จริง คือข้อมูลเฉพาะขององค์กร"
เบลนเดต้า (Blendata) เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Sovereign Data & AI Lakehouse ในเครือ จีเอเบิล (GABLE) ล่าสุดบริษัทได้จัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี Data & AI Decoded 2026: Data First. AI That Works ซึ่งรวมผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกว่า 150 คนจากทั่วภูมิภาคเอาไว้ในงานเดียว และไฮไลต์สำคัญของงานคือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Blendata Apollo โปรดักต์ใหม่ที่ Blendata นิยามว่าเป็น "AI-powered Data Interface" ตัวแรกที่ให้องค์กรเลือกใช้ AI Model ค่ายไหนก็ได้ โดยที่ข้อมูลไม่ต้องออกจากองค์กรแม้แต่นิดเดียว
Blendata ใช้งานนี้เป็นเวทีสะท้อนว่า AI Model กำลังจะกลายเป็นสิ่งธรรมดาที่ใครก็เข้าถึงได้ ไม่ต่างจากไฟฟ้าหรืออินเทอร์เน็ต สิ่งที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่แท้จริงจึงไม่ใช่ตัว AI แต่คือข้อมูลเฉพาะขององค์กร ส่วนนี้ ณัฐนภัสย้ำว่า การเช่า หรือฝากข้อมูลไว้กับแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง ภายใต้ราคาและเขตอำนาจทางกฎหมายที่ควบคุมไม่ได้ ย่อมไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจที่แท้จริง แม้ข้อมูลนั้นจะมีค่ามหาศาลเพียงใดก็ตาม
***Data Sovereignty ไม่ใช่แค่ "เซิร์ฟเวอร์อยู่ในไทย"
แนวคิดหลักที่ Blendata ใช้ขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม Blendata Enterprise คือ Sovereign by Design ซึ่งตีความอธิปไตยทางข้อมูลหรือ Data Sovereignty ให้เป็นเรื่องของอำนาจในการควบคุม มากกว่าที่ตั้งทางกายภาพของเซิร์ฟเวอร์เพียงอย่างเดียว
ในทางปฏิบัติ Blendata มั่นใจว่าองค์กรสามารถติดตั้งแพลตฟอร์มนี้ได้ในทุกสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น Data Center ของตัวเอง, Private Cloud, Public Cloud ไปจนถึงระบบปิดสนิทแบบ Air-gapped ที่ตัดขาดจากอินเทอร์เน็ตภายนอกโดยสมบูรณ์ ซึ่งเหมาะกับองค์กรที่มีข้อมูลอ่อนไหวสูง เช่น สถาบันการเงินหรือหน่วยงานภาครัฐ
Blendata Apollo ยังเปลี่ยนการใช้งานจากการเขียนคำสั่ง มาเป็นการถามคำถาม ทำให้ Blendata Apollo สามารถเปลี่ยนวิธีที่คนในองค์กรเข้าถึงข้อมูลแบบต่างจากเดิมที่ต้องพึ่งพาทีมไอทีเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูล มาเป็นการถามด้วยภาษาพูดธรรมดาในชีวิตประจำวัน แล้วให้ระบบตอบกลับมาเป็นข้อความสรุป ตาราง หรือกราฟที่พร้อมใช้งานทันที
1 ใน 3 จุดที่ทำให้ Apollo แตกต่างจากเครื่องมือ AI ทั่วไปในตลาด คือการไม่ผูกติดกับค่ายใดค่ายหนึ่ง โดยองค์กรเลือกใช้ AI Model จากผู้ให้บริการรายไหนก็ได้ และสลับโมเดลได้ตามความเหมาะสม ในยุคที่เทคโนโลยี AI เปลี่ยนเร็วจนตามแทบไม่ทัน
จุดที่ 2 คือข้อมูลไม่ต้องถูกย้ายไป โดยสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือ Data Warehouse เดิมขององค์กรผ่านมาตรฐาน JDBC ได้โดยตรง ข้อมูลทั้งหมดยังอยู่ในสภาพแวดล้อมขององค์กรตลอดกระบวนการ และจุดที่ 3 คือปลอดภัยระดับองค์กร โดยมีทั้งระบบกำหนดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล, Audit Log ตรวจสอบย้อนหลังได้ และกลไกตรวจจับ Prompt Injection พร้อมแสดงที่มาของคำตอบทุกครั้งเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องได้ ขณะเดียวกันก็รองรับการติดตั้งได้ตั้งแต่ระดับ 100% On-premise ไปจนถึง Air-gapped เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มหลัก
***ใช้งานได้จริง
Blendata ยกตัวอย่างการต่อยอดจากฐานข้อมูลไปสู่ AI ระดับต่างๆ ตั้งแต่ Traditional AI อย่างโมเดลคาดการณ์พฤติกรรมลูกค้าและการตรวจจับความผิดปกติ ไปจนถึง AI Agent และ Multi-Agent Systems ที่ให้ AI หลายตัวทำงานร่วมกันในภารกิจซับซ้อน เช่น การย้ายระบบข้อมูลขนาดใหญ่แบบอัตโนมัติพร้อมตรวจสอบความถูกต้องไปในตัว หรือแม้แต่กรณีตัวอย่างการวิเคราะห์หลักฐานคดีอาชญากรรมทางการเงินไปจนถึงขั้นร่างสำนวนคดี
Blendata ระบุอีกว่าแนวทาง Data First ที่ยึดถือมาตลอดสะท้อนผ่านผลประกอบการปีที่ผ่านมา ซึ่งมีกำไรสุทธิเติบโตเกือบ 3 เท่า พร้อมยอดขายและแบ็กล็อกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดต่างประเทศได้สำเร็จ ครอบคลุมทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซีย
สำหรับปี 2569 บริษัทยังมีแผนเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีใหม่บนแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Vector DB, Blendata MCP, AI Workspace ที่ขับเคลื่อนด้วย Apollo, GenBI, Blendata File System, MLOps และการรองรับ Huawei Cloud รวมถึง Datamart Engine ตัวใหม่ที่มีกำหนดเปิดให้บริการในไตรมาส 4 ของปีนี้.