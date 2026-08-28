Workday จับมือ ‘ฟิวชั่น โซลูชั่น’ ลุย Enterprise AI พลิกเกมบริหารบุคลากรยุคชิง Talent

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลขององค์กรไทยที่มีความตื่นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าในปีที่ผ่านมาเพียงปีเดียว อัตราการอนุมัติโครงการดิจิทัล (Digital Projects) ในประเทศไทยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง 70% สะท้อนถึงความพร้อมของตลาดในการรับมือความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ล่าสุด เวิร์กเดย์ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Enterprise AI สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และไอที ได้แต่งตั้ง บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด เป็นพันธมิตรในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อขยายการเข้าถึงโซลูชันการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM) บนระบบคลาวด์ พร้อมตั้งเป้ายกระดับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์กรไทยด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
นายศุภกิจ ยงวิทิตสถิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน "คน" ได้กลายมาเป็นปัจจัยหลักที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรไม่แพ้เรื่องของเทคโนโลยีหรือเงินทุน องค์กรที่สามารถทำความเข้าใจ พัฒนา และดึงศักยภาพของพนักงานมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
ทั้งนี้ ข้อมูลด้านบุคลากรจะกลายเป็นข้อมูลเชิงกลยุทธ์ที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจทางธุรกิจไม่ต่างจากข้อมูลทางการเงิน ความร่วมมือกับ Workday จึงมุ่งเน้นการช่วยให้องค์กรไทยสามารถนำแพลตฟอร์มระดับโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ
ขณะที่ มิสเจส โอไรลีย์ กรรมการผู้จัดการ ภูมิภาคอาเซียน Workday ระบุว่า องค์กรหลายพันแห่งทั่วโลกให้ความไว้วางใจในการใช้ Workday เป็นแกนหลักของการบริหารงานบุคคลบนคลาวด์ ความเชี่ยวชาญของ ฟิวชั่น โซลูชั่น ในบริบทตลาดไทยจะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปลดล็อกศักยภาพของบุคลากรและบูรณาการข้อมูลเข้ากับเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่
อย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญขององค์กรไทยในปัจจุบันคือข้อมูลบุคลากรมักกระจัดกระจายอยู่ในหลายระบบ ทำให้ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเต็มศักยภาพ ความร่วมมือในครั้งนี้จะเข้ามาช่วยรวมศูนย์ข้อมูลกำลังคน ทักษะ และศักยภาพของพนักงานไว้บนแพลตฟอร์มเดียว เพื่อยกระดับให้งานทรัพยากรบุคคล ก้าวข้ามจากงานเอกสารไปสู่การเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ
ดร.ฤทัยรัตน์ พรทปกรณ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย Workday Thailand ชี้ว่า ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการเติบโตด้านดิจิทัลรวดเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการผนึกกำลังกับพันธมิตรท้องถิ่นจะช่วยให้การปรับใช้เทคโนโลยีตอบโจทย์บริบทขององค์กรไทยได้อย่างราบรื่น
สำหรับเทรนด์ในการขับเคลื่อนองค์กร Workday มองถึงในเรื่องการพัฒนา AI Agents เฉพาะทาง (Credible AI Agents) มุ่งเน้นการทำงานสำหรับระบบ HR, การเงิน และการวางแผนองค์กร ซึ่งทำงานบนฐานข้อมูลเฉพาะทางที่มีความปลอดภัยสูง ไม่ใช่โมเดลภาษาทั่วไป
พร้อมกับการลงทุนพัฒนาระบบคลาวด์ HR และการเงินอย่างต่อเนื่องตลอด 22 ปี เมื่อรวมกับการเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิด เปิดโอกาสให้คู่ค้าและลูกค้าสามารถพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมบนระบบความปลอดภัยและการกำกับดูแลที่รัดกุม
พร้อมกันนี้ Workday ยังได้แนะนำโมเดลอัจฉริยะ "Sana" ซึ่งทำหน้าที่เป็นระบบผู้ช่วยอัจฉริยะในการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ (Real-time Decisions) ผ่านหน้าจอหลักและโทรศัพท์มือถือ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที
ขณะเดียวกัน ท่ามกลางภาวะสงครามการแย่งชิงบุคลากร (Talent War) ที่มีความรุนแรงในภูมิภาคอาเซียน บทบาทของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านจากการเน้นการสรรหา, งานเงินเดือน หรือการเจรจาสหภาพแรงงาน ไปสู่การมุ่งเน้นการรักษาบุคลากร, การพัฒนาทักษะใหม่ และการจัดสรรกำลังคนให้เกิดความคล่องตัว ซึ่งระบบ AI ที่น่าเชื่อถือจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์และขับเคลื่อนการบริหารคนในจุดศูนย์กลางที่ห้ามเกิดความผิดพลาดอย่างระบบ HR และการเงิน
สำหรับ Workday ปัจจุบันมีฐานลูกค้ามากกว่า 11,500 รายทั่วโลก โดยครอบคลุมกว่า 60% ของบริษัทในกลุ่ม Fortune 500 และมีจำนวนผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบมากกว่า 18 ล้านคน ซึ่งการประกาศความร่วมมือกับ ฟิวชั่น โซลูชั่น ในครั้งนี้ ถือเป็นข้อผูกพันระยะยาวในการขยายระบบนิเวศเทคโนโลยีเพื่อรองรับอนาคตของการทำงาน (Future of Work) ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม