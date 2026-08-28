ZTE - AIS จัดงาน "ZTE DAY 2026" ดัน 5 นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล-เครือข่ายอัจฉริยะ

ZTE ร่วมกับ AIS ขับเคลื่อนระบบนิเวศดิจิทัลไทยผ่านการจัดงาน ZTE DAY 2026 ภายใต้แนวคิด “Creating an Intelligent Future” มุ่งนำเสนอนวัตกรรมเครือข่ายอัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแบบครบวงจร (End-to-End) เพื่อรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI), ระบบคลาวด์ (Cloud) ตลอดจนบริการดิจิทัลยุคใหม่ พร้อมวางรากฐานโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศให้มีความยืดหยุ่น ปลอดภัย และยั่งยืน
ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ A-Z Center Showroom เพื่อเป็นพื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนมุมมองต่อทิศทาง AI ระดับโลก ครอบคลุมตั้งแต่ระบบเครือข่ายอัตโนมัติ (Autonomous Networks), การเปลี่ยนผ่านสู่ 5G-Advanced และ 6G, ระบบ AI Core, โครงข่ายขนส่งข้อมูลความเร็วสูง (Transport Networks) ไปจนถึงดาต้าเซ็นเตอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Data Centers) และระบบคลาวด์คอมพิวติง
ชี้โจทย์โครงสร้างพื้นฐานยุค AI ต้องผสาน Connectivity และ Computing
นายจาง เหยียนเหมิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ZTE Thailand เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยี AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ ส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในอนาคตไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเชื่อมต่อ (Connectivity) เท่านั้น แต่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับระบบประมวลผล (Computing), การบริหารจัดการพลังงานใน Data Center อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาเครือข่ายอัจฉริยะ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ฝั่งโอเปอเรเตอร์อย่าง AIS กำลังเดินหน้าปรับเปลี่ยนระบบเพื่อรองรับพฤติกรรมการใช้งานที่เปลี่ยนผ่านจากการรับส่งข้อมูลแบบ “Bytes สู่ Tokens” ควบคู่ไปกับการยกระดับการบริหารจัดการเครือข่ายจากระบบอัตโนมัติแบบเดิม (Automation) ไปสู่ระบบเครือข่ายอัตโนมัติอัจฉริยะ (Autonomous Networks) ที่สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจ และตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
ด้าน นายกิตติ งามเจตนรมย์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี (CTO) AIS ระบุว่า หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของ AIS คือการก้าวสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระดับประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดย AI ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในโครงข่าย แต่ยังเปิดโอกาสให้พัฒนาบริการใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์การเติบโตของลูกค้าและระบบนิเวศดิจิทัลของไทย
สำหรับเทคโนโลยีและโซลูชันสำคัญที่นำมาจัดแสดงภายในงาน ZTE DAY 2026 ประกอบด้วย 5 นวัตกรรมหลัก ได้แก่:
1.เครือข่ายอัตโนมัติอัจฉริยะ (Autonomous Networks): นำเสนอระบบ L4 Autonomous Networks ที่ขับเคลื่อนด้วยสถาปัตยกรรม Agentic AI มุ่งสู่มาตรฐาน “4 Zero” ได้แก่ การลดความคลาดเคลื่อนในการดำเนินงาน (Zero Deviation), การลดระยะเวลาติดตั้งและตอบสนอง (Zero Delay), การยกระดับการทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องควบคุม (Zero Touch) และการลดข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน (Zero Complaints)
2.การพัฒนาเครือข่ายไร้สายสู่ 6G (Wireless & 6G Evolution): โซลูชัน 5G-Advanced แบบครบวงจรที่พัฒนาร่วมกับ AIS รองรับเทคโนโลยี Massive IoT, RedCap, ISAC และ NTN พร้อมจัดแสดงแนวคิดและต้นแบบเทคโนโลยี 6G
3.โครงข่ายความเร็วสูงรองรับ AI (HI-NET Transport Network): ระบบโครงข่าย Transport Network ความจุสูง รองรับแบนด์วิดท์ระดับ 400G, 800G ไปจนถึง 1T+ เพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลมหาศาลจาก AI และ Data Center ภายใต้แนวคิด “AI for Network” และ “Network for AI”
4.การบริหารเครือข่ายเชิงรุกด้วย AI (5G AI Core Operations): การนำ AI Agent เข้ามาช่วยตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเครือข่ายโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนผ่านจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุ (Reactive) ไปสู่การคาดการณ์และป้องกันปัญหาล่วงหน้า
5.โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสีเขียว (Green Infrastructure & Cloud PC): เทคโนโลยี Data Center ประหยัดพลังงานผ่านระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว (Liquid Cooling) พร้อมด้วย ZTE Cloud PC ที่ใช้สถาปัตยกรรมความปลอดภัยแบบ Zero Trust ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีแบนด์วิดท์ต่ำเพียง 120 Kbps
อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือและการจัดแสดงเทคโนโลยีในครั้งนี้ ถือเป็นภาพสะท้อนของการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทย ทั้งในมิติของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity), ความอัจฉริยะของระบบโครงข่าย และความยั่งยืนด้านพลังงาน (Sustainability) เพื่อรองรับทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลในระยะยาว