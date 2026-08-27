เปิดตัว Galaxy S26 FE เน้นราคาดี 24,900.

Samsung เปิดตัว Galaxy S26 FE ชูจุดเด่นด้วย One UI 9 กล้องหลัก 50 ล้านพิกเซล มาพร้อม Galaxy AI หวังขยายฐานผู้ใช้งานในกลุ่มพรีเมียมให้กว้างขึ้น ในราคาเริ่มต้น 8+128 GB 24,900 บาท วางจำหน่าย 28 สิงหาคมนี้
เจย์ คิม รองประธานบริหาร และหัวหน้าสำนักงานประสบการณ์ลูกค้า ธุรกิจ โมบายล์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ บริษัท ซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จำกัด ระบุว่า Galaxy S26 FE ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อส่งมอบประสิทธิภาพอันโดดเด่นของ Galaxy S Series โดยมุ่งเน้นให้ทุกฟีเจอร์ตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งการผสานกล้อง ประสบการณ์ AI และระบบปฏิบัติการ One UI 9 จะทำให้รุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่มองหาฟังก์ชันการใช้งานที่ตรงใจที่สุด
จุดเด่นด้านฮาร์ดแวร์และการประมวลผลภาพ Galaxy S26 FE มาพร้อมชุดกล้องหลัง 3 ตัวที่ได้รับการอัปเกรดระบบประมวลผลภาพขั้นสูง รองรับการซูมออปติคัล 3 เท่า (3x Optical Zoom) และกล้องหน้าความละเอียด 12 ล้านพิกเซล (12MP) เพื่อรองรับมุมมองภาพที่กว้างขึ้น ขณะเดียวกันยังคงนวัตกรรมถ่ายภาพกลางคืน (Nightography) รวมถึงระบบกันสั่น Super Steady พร้อมฟังก์ชันล็อกระนาบภาพ (Horizontal Lock)
นอกจากนี้ ยังมีการนำฟีเจอร์ "My FanCam" ที่เคยเปิดตัวในตระกูล Galaxy Z มาใช้งาน เพื่อช่วยติดตามบุคคลและจัดกึ่งกลางเฟรมโดยอัตโนมัติ ควบคู่กับเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์อย่าง Photo Assist ที่รองรับคำสั่งภาษาธรรมชาติสำหรับการแต่งภาพ และระบบ Gemini Omni ที่ช่วยตัดต่อภาพถ่ายและคลิปวิดีโอจากคลังภาพ (Gallery) ให้กลายเป็นวิดีโอพร้อมแชร์ได้ทันที
ด้านการขับเคลื่อนการทำงาน Galaxy S26 FE ดึงขีดความสามารถของ One UI 9 เข้ามาจัดการกิจวัตรประจำวันของผู้ใช้ ผ่านฟังก์ชันสรุปข้อมูลส่วนบุคคล (Now Brief), ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ (Now Nudge) ที่ขยายการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันภายนอก (Third-party apps) รวมถึงฟังก์ชัน Circle to Search with Google ที่พัฒนาให้สามารถค้นหาสิ่งของหลายรายการพร้อมกันในภาพเดียว
ขณะที่ตัวเครื่องมาพร้อมหน้าจอ Dynamic AMOLED ขนาด 6.7 นิ้ว รองรับอัตรารีเฟรช 120Hz ครอบทับด้วยกระจก Corning Gorilla Glass Victus+ ทั้งด้านหน้าและฝาหลัง เสริมความทนทานต่อรอยขีดข่วน 4 เท่า และทนแรงตกกระแทกได้สูงสุด 2 เมตร ติดตั้งแบตเตอรี่ความจุ 4,900 mAh รองรับระบบชาร์จเร็ว 45W ที่สามารถชาร์จไฟได้ถึง 69% ภายในระยะเวลา 30 นาที
พร้อมกันนี้ ซัมซุงยังตอกย้ำความคุ้มค่าในระยะยาวด้วยการรองรับการอัปเกรดระบบปฏิบัติการ (OS) สูงสุด 7 รุ่น และการอัปเดตระบบความปลอดภัยต่อเนื่องยาวนานถึง 7 ปี รวมถึงระบบ Upgraded Smart Switch ที่รองรับการโอนย้ายข้อมูลแบบไร้สายผ่าน QR Code ข้ามแพลตฟอร์มทั้งจาก Android และ iOS ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
สำหรับตลาดประเทศไทย ซัมซุงกำหนดวันวางจำหน่าย Galaxy S26 FE ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป โดยมีตัวเลือก 3 เฉดสี ได้แก่ บลูเบอร์รี (Blueberry), กราไฟต์ (Graphite) และพิสตาชิโอ (Pistachio) ราคารุ่น 8+128 GB 24,900 บาท 256GB ราคา 28,900 บาท