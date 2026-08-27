ยอดขาย REDMI Note ทะลุ 500 ล้านเครื่อง พร้อมเปิดตัว REDMI Note 17 ซีรีส์

เสียวหมี่ (Xiaomi) เผยยอดจัดส่งสมาร์ทโฟนตระกูล REDMI Note ซีรีส์ ทั่วโลกทะลุ 500 ล้านเครื่อง พร้อมเดินหน้ารุกตลาดสมาร์ทโฟนระดับกลางด้วยการเปิดตัว “REDMI Note 17 ซีรีส์” 4 รุ่น เพิ่มรุ่นท็อป REDMI Note 17 Pro Max 5G เข้ามาทำตลาดเป็นครั้งแรก ชูจุดขายด้านแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ เทคโนโลยีชาร์จเร็ว และความทนทานรอบด้าน
สำหรับ REDMI Note 17 Series จะพัฒนาภายใต้แนวคิด “สร้างมาเพื่อความทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นตลอดอายุการใช้งาน โดยสมาร์ทโฟนทุกรุ่นในซีรีส์ได้รับการยืนยันว่าจะได้รับการอัปเดตด้านความปลอดภัยสูงสุด 6 ปี แบตเตอรี่ถูกออกแบบให้คงทนได้ยาวนานสูงสุด 6 ปี
ด้านความทนทาน REDMI Note 17 Pro Max 5G และ REDMI Note 17 Pro 5G เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกในอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TÜV SÜD 5-star Titan Quality Certification ครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่ ความทนทานต่อการตกกระแทก, ความทนทานต่อน้ำ และประสิทธิภาพแบตเตอรี่ระยะยาว
มาพร้อมมาตรฐานกันน้ำและฝุ่นระดับ IP66, IP68, IP69 และ IP69K รองรับการแช่น้ำลึก 2 เมตรได้นาน 72 ชั่วโมง รวมถึงฟังก์ชันใช้งานใต้น้ำ (Underwater Mode) เป็นครั้งแรก ขณะที่ตัวเครื่องผ่านการทดสอบการตกกระแทกลงบนพื้นหินแกรนิตจากความสูงสูงสุด 3 เมตรจากการรับรองของ SGS ร่วมกับกระจกหน้าจอ Corning Gorilla Glass Victus 2
ขณะเดียวกัน ด้านระบบพลังงาน สมาร์ทโฟนในซีรีส์นี้ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ ซิลิคอน-คาร์บอน (Silicon-Carbon) โดยรุ่น REDMI Note 17 Pro Max 5G มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 10,000mAh ซึ่งสูงสุดเท่าที่เสียวหมี่เคยผลิต รองรับการชาร์จเร็ว 100W และชาร์จย้อนกลับ 27W สามารถใช้งานได้สูงสุด 3 วันต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
ส่วน REDMI Note 17 Pro 5G มาพร้อมความจุ 8,340mAh (ชาร์จเร็ว 67W) และรุ่น REDMI Note 17 5G กับ REDMI Note 17 ให้ความจุ 7,700mAh (ชาร์จเร็ว 45W) โดยระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะสามารถรักษาความจุไว้ได้มากกว่า 80% แม้ผ่านการชาร์จ 1,600 รอบ
ในแง่ของประสิทธิภาพและการประมวลผล REDMI Note 17 Pro Max 5G ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 6 Gen 5 รองรับ RAM สูงสุด 24GB (เมื่อใช้ Memory Extension) พร้อมหน้าจอความละเอียด 1.5K ขนาด 6.83 นิ้ว ความสว่างสูงสุด 3,500 nits
ผสานระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ Xiaomi HyperAI ร่วมกับ Google Gemini และฟีเจอร์ค้นหาอัจฉริยะ Circle to Search with Google ด้านการถ่ายภาพรองรับการบันทึกวิดีโอระดับ 4K 30fps พร้อมเครื่องมือแต่งภาพ AI เช่น AI Glare Removal สำหรับตัดแสงสะท้อน และ AI Erase Pro เพื่อตอบสนองการสร้างสรรค์คอนเทนต์เชิงธุรกิจและไลฟ์สไตล์
เสียวหมี่ ประเทศไทย เปิดให้สั่งจองและวางจำหน่าย REDMI Note 17 Series แบ่งเป็น
REDMI Note 17 Pro Max 5G (เปิดจอง 27 ส.ค. – 4 ก.ย. 2569)
- รุ่นความจุ 8GB + 256GB ราคา 17,999 บาท (เลือกรับส่วนลด 2,000 บาท หรืออัปเกรดเป็นรุ่น 512GB ฟรี)
- รุ่นความจุ 8GB + 512GB ราคา 19,999 บาท (รับส่วนลดช่วงเปิดจอง 2,000 บาท)
- รับฟรี ประกันตัวเครื่อง/จอ/แบตเตอรี่ รวมมูลค่า 14,999 บาท และ REDMI Watch 6 Active มูลค่า 1,990 บาท
REDMI Note 17 Pro 5G (เปิดจอง 27 ส.ค. – 4 ก.ย. 2569) - รุ่นความจุ 8GB + 256GB ราคา 15,999 บาท (ราคาพิเศษช่วงจอง 13,999 บาท) - รุ่นความจุ 6GB + 256GB ราคา 14,999 บาท (ราคาพิเศษช่วงจอง 12,999 บาท) - รับฟรี ประกันรวมมูลค่า 14,999 บาท และ Xiaomi Smart Band 11 Active มูลค่า 1,499 บาท
REDMI Note 17 5G (วางจำหน่ายแล้ววันนี้ รับโปรโมชันถึง 30 ก.ย. 2569) - รุ่นความจุ 8GB + 256GB ราคา 12,999 บาท (ราคาพิเศษ 11,999 บาท) - รุ่นความจุ 6GB + 256GB ราคา 11,999 บาท (ราคาพิเศษ 10,999 บาท) - รับฟรี ประกันรวมมูลค่า 9,999 บาท
REDMI Note 17 (วางจำหน่ายแล้ววันนี้ รับโปรโมชันถึง 30 ก.ย. 2569) - รุ่นความจุ 6GB + 128GB ราคา 8,499 บาท (ราคาพิเศษ 7,999 บาท) - รับฟรี ประกันรวมมูลค่า 9,999 บาท