ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ประกาศหนุน depa โครงการ ‘Coding Thailand 2026’ อัปสกิลเยาวชนไทยยุค AI

ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ผู้นำด้านการทรานฟอร์มบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพด้าน AI สำหรับคนไทยและองค์กรธุรกิจไทย เดินหน้ายกระดับศักยภาพกำลังคนดิจิทัลของประเทศ สนับสนุนโครงการ “Coding Thailand 2026: AI Inspires the Future” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มอบหลักสูตรออนไลน์ “Leadership, Communication & Mindset in AI Projects” แก่นักเรียนและนิสิตนักศึกษา 3,200 คน มูลค่ารวมกว่า 9.5 ล้านบาท มุ่งเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานแห่งอนาคต (Future Workforce) ภายใต้แนวคิด ‘Coding เก่งอย่างเดียวไม่พอ’ เปิดมุมมองใหม่ อัปสกิลเยาวชนไทยเก่งรอบด้าน ทั้งทักษะด้านเทคโนโลยี Coding และ AI และ ทักษะด้านมนุษย์ หรือ Human Skill สร้างแต้มต่อในการบริหารจัดการ AI project ให้สำเร็จและสร้างผลลัพธ์ได้จริง เสริมภาวะผู้นำ การสื่อสาร และทัศนคติของคนทำงานยุค AI ให้ขับเคลื่อนทีมและโปรเจกต์ได้อย่างมั่นใจ สื่อสารได้อย่างมีพลัง และสร้างผลลัพธ์ร่วมกันอย่างมีความหมาย
ในโอกาสนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้จัดกิจกรรม National Coding & AI Competition การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการ “Coding Thailand 2026: AI Inspires the Future” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบรรยากาศการแข่งขันผลงานนวัตกรรมด้าน Coding และ AI ของเยาวชนจากทั่วประเทศ โดยมี ดร.ศุภกร สิทธิไชย รักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่ depa พร้อมด้วย ดร.ชนนิกานต์ จิรา ผู้อำนวยการ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี และ คุณระพีภัทิย์ เลิศวงศ์วีรชัย หัวหน้าฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ครู และนักเรียน ร่วมงานเมื่อเร็วๆ นี้
ดร.ชนนิกานต์ จิรา ผู้อำนวยการ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี กล่าวว่า “ในยุคที่ AI มีบทบาทในทุกมิติของการทำงานและการสร้างสรรค์นวัตกรรม การเขียนโค้ดและเทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทรู ดิจิทัล อคาเดมี มองเห็นโจทย์สำคัญว่า การมีเพียงทักษะเชิงเทคนิค (Technical Skill) อาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความโดดเด่นและความสำเร็จให้แก่คนรุ่นใหม่อีกต่อไป แต่ต้องอาศัยทักษะด้านมนุษย์ (Human Skill) เพื่อขับเคลื่อนและนำเทคโนโลยีไปใช้สร้างให้เกิดผลลัพธ์จริง สอดคล้องกับรายงาน Future of Jobs Report 2025 ของ World Economic Forum ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มตลาดแรงงานโลกยุค AI ว่า ทักษะด้านมนุษย์อย่าง Leadership and Social Influence พุ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 3 ของทักษะหลักที่องค์กรต้องการ (Core Skills) ขณะที่ ทักษะด้านเทคนิคอย่าง Programming อยู่อันดับที่ 23 สะท้อนชัดว่า องค์กรยุคใหม่มองหาคนที่สามารถนำเทคโนโลยีไปทำงานร่วมกับผู้อื่นและสร้างผลลัพธ์ในโลกการทำงานได้จริง มากกว่าเพียงแค่ผู้ที่ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีเป็น”
“เรามองว่า Coding เก่งอย่างเดียวไม่พอ คนที่จะสร้างอนาคตด้วย AI ต้องมีความเป็นผู้นำ สื่อสารเป็น และคิดเป็น การร่วมมือกับ depa ในโครงการ Coding Thailand 2026 ครั้งนี้ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี จึงนำหลักสูตรออนไลน์เข้ามาเติมเต็มมิติด้าน Human Skill ทั้ง Leadership, Communication และ AI Mindset เพื่อเสริมจากทักษะเทคโนโลยีอย่าง Coding และ AI ยกระดับเด็กไทยจาก ‘ผู้ใช้เทคโนโลยี’ ไปสู่ ‘AI-Ready Talent’ ที่พร้อมนำเทคโนโลยีไปสร้างคุณค่าและผลกระทบเชิงบวกอย่างมีความหมายให้กับเศรษฐกิจและสังคม ทั้งยังเป็นการตอกย้ำยุทธศาสตร์ Big Moves ของ ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่จะเป็น AI First Company ต่อยอด “AI for All Thais” ที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ AI ได้ง่ายและทั่วถึง”
สำหรับโครงการ Coding Thailand 2026: AI Inspires the Future จัดโดย depa โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากพันธมิตรภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน Coding และ AI ให้เยาวชนและสร้างกำลังคนดิจิทัลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ประกอบด้วย การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า 30 หลักสูตร เสริมทักษะความรู้แบบเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อม ทดสอบความรู้ และพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ เฟ้นหาทีมตัวแทนระดับภูมิภาคจาก Regional Coding & AI Competition ซึ่งจัดขึ้นใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าสู่กิจกรรมบ่มเพาะศักยภาพและให้คำปรึกษาโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน และลงสนามแข่งขัน National Coding & AI Competition ระดับประเทศ ชิงทุนการศึกษาและทุนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทักษะดิจิทัล มูลค่ารวมกว่า 27 ล้านบาท
ทั้งนี้ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี สนับสนุนหลักสูตรออนไลน์ ยกระดับทักษะ “Leadership, Communication & Mindset in AI Projects” แก่เยาวชนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,200 คน รวมมูลค่ากว่า 9.5 ล้านบาท โดยมุ่งพัฒนาทักษะและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับเยาวชนในโลกยุค AI ตั้งแต่การสร้าง Growth Mindset เพื่อพร้อมเรียนรู้และปรับตัว การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเทคนิค Storytelling และการฝึกนำเสนอความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน พร้อมกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถทบทวนจุดแข็งและแนวทางการเป็นผู้นำของตนเอง เพื่อนำสิ่งที่เรียนรู้ไปต่อยอดและพัฒนาตนเอง เตรียมพร้อมสู่อนาคตที่ “คน” และ “เทคโนโลยี” ทำงานร่วมกันมากขึ้น
หลักสูตรออนไลน์ “Leadership, Communication & Mindset in AI Projects” จาก ทรู ดิจิทัล อคาเดมี เปิดให้ นักเรียน และนิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ “Coding Thailand 2026: AI Inspires the Future” ลงทะเบียนและเรียนออนไลน์ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่เว็บไซต์ https://www.career-spark.co/courses/leadership-communication-mindset-in-ai-projects ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยผู้เรียนสามารถเข้าเรียนและทบทวนเนื้อหาได้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ลงทะเบียน