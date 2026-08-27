AIS PLAY ชวนส่งเสียงเชียร์นักกีฬาไทยในมหกรรม "เอเชียนเกมส์ 2026" จากนาโกย่า ยิงสดจัดเต็ม 17 ช่อง

AIS PLAY ย้ำความมุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด ด้วยการรวบรวมการแข่งขันครั้งสำคัญทั้งระดับโลกและในประเทศ เตรียมยิงสด “เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20” และ “เอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5” จากเมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะผู้ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT และ Online สู่สายตาชาวไทย พร้อมสัญญาณความคมชัดสูง Full HD เสิร์ฟการแข่งขันให้แฟนกีฬารับชมแบบเต็มอรรถรสมากที่สุดในไทยถึง 17 ช่อง ครอบคลุมทุกอุปกรณ์ พร้อมไฮไลต์และรีรันจัดเต็ม รวมทุกโมเมนต์สำคัญให้คนไทยได้มีประสบการณ์ร่วมไปกับนักกีฬาได้ตลอดการแข่งขัน
นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ AIS กล่าวว่า “เอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์นับเป็นมหกรรมกีฬาครั้งสำคัญของทวีปเอเชีย และเป็นเวทีที่แฟนๆ เฝ้ารอ เพื่อร่วมส่งแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานและคว้าเหรียญรางวัลกลับมาสู่ประเทศ AIS PLAY ในฐานะผู้นำด้านคอนเทนต์กีฬา จึงมุ่งมั่นนำทุกความประทับใจส่งตรงถึงผู้ชมอย่างทั่วถึง ผ่านการถ่ายทอดสดการแข่งขันที่มากที่สุดในประเทศทั้งการแข่งขันของนักกีฬาไทย การแข่งขันของทีมระดับโลก รวมถึงกีฬามหาชน เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ และเป็นส่วนหนึ่งของทุกช่วงเวลาสำคัญบนหน้าประวัติศาสตร์ไปพร้อมกัน”
สำหรับศึกเอเชียนเกมส์จะเปิดฉากขึ้นระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 4 ตุลาคม 2569 แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันผ่านทาง AIS PLAY เต็มอรรถรสมากถึง 17 ช่อง แบ่งเป็น 3 ช่องพากย์ไทย ได้แก่ Asian Games 901–903 ดำเนินรายการโดยทีมผู้บรรยายและนักวิเคราะห์ชั้นนำ พร้อมเสิร์ฟความเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนอีก 14 ช่อง ได้แก่ Asian Games 904–917 เป็นสัญญาณส่งตรงจากนาโกย่า ประกอบด้วย 12 ช่องเสียงอังกฤษ และ 2 ช่องเสียงบรรยากาศสด ขณะที่พิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2569 ส่วนมหกรรมเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่ 16 – 24 ตุลาคม 2569 ทาง AIS PLAY พร้อมชวนแฟนๆ ร่วมส่งใจเชียร์ทัพนักกีฬาพาราไทย รวมถึงประมวลภาพการแข่งขันช่วงเวลาสำคัญผ่านไฮไลต์และรีรัน
แฟนกีฬาสามารถรับชมทัวร์นาเมนต์ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียทั้งสองรายการผ่านแพ็กเกจ PLAY ALL โดยลูกค้า AIS สมัครรายเดือนได้ในราคา 199 บาท จากปกติ 299 บาท (ไม่รวม VAT) กด *898 โทรออก และรายปี 1,999 บาท จากปกติ 2,999 บาท (ไม่รวม VAT) กด *898*1 โทรออก ขณะที่ลูกค้าเครือข่ายอื่นสามารถสมัครแพ็กเกจรายเดือนได้ในราคา 299 บาท หรือรายปี 2,999 บาท (ไม่รวม VAT) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ais.th/playall
นอกจากนี้ แพ็กเกจ PLAY ALL ยังรวบรวมกีฬาดังจากทั่วโลก อาทิ ฟุตบอลบุนเดสลีกา, ฟุตบอลไทยลีก, บาสเกตบอล NBA, อเมริกันฟุตบอล NFL, เทนนิส ATP รวมถึงกอล์ฟ LPGA Tour, PGA Tour และ DP World Tour พร้อมช่องความบันเทิงพรีเมียมกว่า 24 ช่อง ครอบคลุมภาพยนตร์ ซีรีส์ วาไรตี้ สารคดี ข่าว และรายการสำหรับเด็ก อาทิ Warner TV, Eurosport, Discovery, Food Network, Cartoon Network, CNN, BBC News, Fox News และ Bloomberg โดยสามารถรับชมได้ทุกแพลตฟอร์ม ทั้งแอปพลิเคชัน AIS PLAY (มือถือ/แท็บเล็ต), AIS PLAYBOX, เว็บไซต์ https://aisplay.ais.th บน PC และโน๊ตบุ๊ค, Android TV, Samsung Smart TV, LG Smart TV และ Apple TV
แฟนกีฬาไทยเกาะติดสัญญาณสดเอเชียนเกมส์ได้ทางช่อง Asian Game 901–917 พร้อมเช็กตารางแข่งขันของนักกีฬาไทยและรายการอื่นๆ ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก AIS PLAY SPORTS