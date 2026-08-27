xs
xsm
sm
md
lg

NVIDIA ทุบสถิติ งบ Q2 รายได้พุ่ง 9.6 หมื่นล้านดอลล์ โตกระฉูดจากพลัง AI

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เจนเซน หวาง (Jensen Huang) ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง NVIDIA
สถิติใหม่สะเทือนวอลล์สตรีท! เอ็นวิเดีย (NVIDIA) ประกาศงบ Q2 กวาดรายได้เต็มกระเป๋า 9.6 หมื่นล้านดอลลาร์ โตกระฉูด 106% ตอกย้ำ "Compute is Revenue" ขุมพลัง AI ยังไร้จุดสิ้นสุด

สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2027 (สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2026) NVIDIA สามารถสร้างปรากฏการณ์ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยรายได้รวม 96,221 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 3.27 ล้านล้านบาท เติบโตขึ้น 106% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทุบตัวเลขที่บรรดานักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ที่ 92,200–92,380 ล้านดอลลาร์ลงอย่างราบคาบ

***รายได้ 92% มาจาก Data Center

ในรายได้รวม 96,221 ล้านดอลลาร์สหรัฐ NVIDIA ระบุว่าธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ทำเงินไปถึง 89,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนกว่า 92% ของรายได้ทั้งหมด และเติบโตอย่างร้อนแรง 117% ต่อปี

เอ็นวิเดียทุบสถิติสะเทือนวอลล์สตรีท ประกาศรายได้ไตรมาส 2 พุ่ง 9.6 หมื่นล้านดอลลาร์ โตกระฉูด 106% ทุบทุกคาดการณ์ ตอกย้ำพลัง AI ที่ยังไร้จุดสิ้นสุด
อัตรากำไรขั้นต้นหรือ Gross Margin Non-GAAP ของ NVIDIA ทรงตัวอยู่ในระดับสูงลิ่วที่ 75.0% โดยกำไรสุทธิพุ่งทะยานแตะ 53,954 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 118% ต่อปี ส่งให้กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2.22 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.09–2.10 ดอลลาร์

***วลีเด็ด Compute is Revenue

เจนเซน หวาง (Jensen Huang) ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง NVIDIA ได้กล่าวเน้นย้ำถึงจุดเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีว่า AI ได้ก้าวข้ามจุดเปลี่ยนมาแล้ว และตอนนี้สามารถทำงานที่มีประโยชน์ ทำให้ Token ต่างๆ ล้วนสร้างผลิตผลและทำกำไรได้จริง และ ณ วันนี้ พลังการประมวลผล (Compute) จึงกลายเป็นรายได้ (Revenue) นำไปสู่บทสรุปที่ว่า "Now, Compute is Revenue" ซึ่งเป็นวาทะสำคัญจาก NVIDIA ในนาทีนี้

ซีอีโอ NVIDIA เชื่อว่าความต้องการพลังการประมวลผลยังคงเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักวิเคราะห์จึงมองว่าคำแถลงนี้ช่วยคลายความกังวลของเหล่านักลงทุนเกี่ยวกับคำถามเรื่อง "AI Bubble" หรือความคุ้มค่าของการลงทุน (ROI) เนื่องจากบริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีระดับบิ๊ก Hyperscalers เช่น Microsoft, Alphabet / Google, Amazon และ Meta ยังคงทุ่มเม็ดเงินลงทุนมหาศาลต่อเนื่อง

หากเปรียบเทียบผลงานย้อนหลังของ NVIDIA พบว่าการทะยานขึ้นของรายได้สะท้อนการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมชิปจาก Hopper สู่ Blackwell และขยับเข้าสู่ยุคของสถาปัตยกรรม Vera Rubin โดยส่วนของรายได้รวม NVIDIA สถิติในไตรมาส Q2 FY2027 ที่บริษัทสามารถทำได้ 96,221 ล้านดอลลาร์ ถือว่าสูงขึ้นกว่าสถิติในไตรมาส Q1 FY2027 ที่เคยทำรายได้ 81,615 ล้านดอลลาร์ และสูงกว่าไตรมาส Q2 FY2026 ที่เคยทำรายได้ 46,743 ล้านดอลลาร์

เปรียบเทียบผลงานย้อนหลัง 5 ไตรมาสของ NVIDIA
ในส่วนรายได้ธุรกิจ Data Center ตัวเลขปัจจุบันที่ NVIDIA ทำได้ 89,000 ล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้น 75.0% ถือว่าสูงขึ้นกว่าสถิติในไตรมาส Q1 FY2027 ที่เคยทำรายได้ Data Center ราว 74,800 ล้านดอลล์ บนมาร์จิ้น 75.0% ทิ้งห่างจากสถิติใน Q2 FY2026 ที่ทำรายได้ Data Center ราว 40,900 ล้านดอลลาร์ บนมาร์จิ้น 72.5%

***ป้ายต่อไป แสนล้านดอลล์

เป้าหมายของ NVIDIA ในไตรมาสถัดไปนั้นคือระดับแสนล้านดอลลาร์ โดยบริษัทมีระบุคาดการณ์รายได้สำหรับไตรมาส 3 FY2027 ไว้สูงถึง 108,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (±2%) ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดวอลล์สตรีทตั้งเป้าไว้ที่ 104,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป้าหมายนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าไม่มีรายได้ส่วนประมวลผล Data Center จากประเทศจีนเข้ามาสนับสนุนเลยแม้แต่ดอลลาร์เดียว

NVIDIA ยังเปิดเผยด้วยว่ามีข้อผูกพันด้านคำสั่งซื้อและซัปพลาย เพิ่มขึ้นแตะ 279,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากที่เคยบันทึกไว้ 119,000 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการล็อกคิวจัดซื้อหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) เพื่อส่งมอบสถาปัตยกรรมใหม่อย่าง Vera Rubin และชิปตระกูล Blackwell Ultra

แม้ตัวเลขจะดีกว่าคาดทุกบรรทัด แต่ราคาหุ้น NVDA ในช่วงหลังการประกาศผลประกอบการ นั้นปรับตัวลงเล็กน้อยราว 1-2% มาเคลื่อนไหวแถว 205–208 ดอลลาร์ เนื่องจากราคาหุ้นตอบรับความคาดหวังเชิงบวกไปมากในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ ประกอบกับกำไรขั้นต้นคาดการณ์ในไตรมาส 3 ชะลอลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 74.0%

หุ้น NVIDIA เกิดการย่อตัวหรือแกว่งตัวในกรอบกว้าง
ในช่วงก่อนหน้ารายงานงบ ราคาหุ้น NVIDIA ดีดตัวรับความคาดหวังอย่างรวดเร็ว แต่พอตัวเลขออกมาดีตามคาด นักลงทุนบางส่วนเลือกที่จะขายทำกำไรทันที ทำให้หุ้นเกิดการย่อตัวหรือแกว่งตัวในกรอบกว้าง ข้อมูลทางสถิติพบว่าในรอบ 8 ไตรมาสหลังสุด หุ้น NVIDIA ได้ปรับตัวลดลงในวันรุ่งขึ้นหลังจากประกาศงบใน 6 ไตรมาสทีเดียว

ไม่แน่ NVIDIA อาจจะมีไตรมาสที่สวยงามเช่นนี้ต่อไปอีก เพราะ Jensen Huang ซีอีโอระบุว่าปัจจุบันบริษัทใหญ่ระดับองค์กร และบริการคลาวด์เริ่มนำ AI ไปประยุกต์ใช้งานและสร้างผลตอบแทนเป็นรูปธรรมได้จริงแล้ว ทำให้ความต้องการฮาร์ดแวร์เร่งประมวลผลยังคงสูงต่อเนื่อง ซึ่ง NVIDIA มีการเตรียมความพร้อมชิป Blackwell Ultra โดยบริษัทมีการเพิ่มมูลค่าสินค้าคงคลังเพื่อเตรียมส่งมอบชิปตระกูลสถาปัตยกรรม Blackwell และ Rubin ล็อตใหญ่เข้าสู่ตลาดโลก ทำให้แนวโน้มของ NVIDIA ยังคงสดใส แม้จะมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ทั้งมาตรการควบคุมและ แบนการส่งออกชิป AI ไปยังตลาดใหญ่อย่างประเทศจีนก็ตาม.

รายได้ 92% ของ NVIDIA มาจาก Data Center