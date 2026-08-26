Apple เคาะวันจัดงาน 9 ก.ย. นี้ เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ จับตาเวทีแรกของซีอีโอคนใหม่

แอปเปิล (Apple) ประกาศจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 9 กันยายนนี้ เวลา 00.00 น. ของวันที่ 10 กันยายน ตามเวลาประเทศไทย ท่ามกลางกระแสจับตามอง เนื่องจากงานครั้งนี้จะเป็นเวทีแรกในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้การกุมบังเหียนของ จอห์น เทอร์นัส (John Ternus) ซีอีโอคนใหม่ที่ก้าวขึ้นมารับไม้ต่อในการนำทัพยักษ์ใหญ่แห่งซิลิคอนวัลเลย์
ไฮไลตท์สำคัญของการเปิดตัวรอบนี้ นอกเหนือจากการเผยโฉม iPhone รุ่นใหม่ ที่คาดว่าจะมีรุ่นจอพับออกสู่ตลาด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาจำหน่าย จากต้นทุนของชิปหน่วยความจำที่สูงขึ้นด้วย
สิ่งสำคัญที่บรรดานักวิเคราะห์และผู้ติดตามเทคโนโลยีให้ความสนใจไม่แพ้ตัวอุปกรณ์ คือลีลาการนำเสนอและวิสัยทัศน์ของ จอห์น เทอร์นัส บนเวทีคีย์โน้ต ซึ่งด้วยพื้นเพสายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ หลายฝ่ายจึงจับตาดูว่าเขาจะวางทิศทางนวัตกรรมของบริษัทอย่างไร