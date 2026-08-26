iApp Technology เปิดตัว OpenThai 2.0 Legal โมเดล AI กฎหมายไทยแบบ Open-Weight

iApp Technology ได้เปิดตัว OpenThai 2.0 Legal โมเดลภาษาขนาดใหญ่แบบ open-weight ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับกฎหมายไทย พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลด ฉบับเต็มได้ฟรีบน Hugging Face โมเดลนี้สร้างโดยคนไทยเพื่อประเทศไทย ออกแบบมาสำหรับทนายความ นักกฎหมายประจำองค์กร ทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย นักพัฒนา legal-tech และหน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องการคำตอบเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายและคำพิพากษาของไทยที่เชื่อถือได้และอ้างอิงแหล่งที่มาได้จริง
OpenThai 2.0 Legal สามารถถูกถามคำถามโดยไม่มีตัวบทกฎหมายใส่มาใน prompt โมเดลสามารถระลึกและอ้างอิงกฎหมายและมาตราที่ถูกต้องได้จากความจำของตัวเอง ผลการทดสอบ benchmark อิสระที่ให้คะแนนด้วยโค้ด ชี้ว่าโมเดลนี้เป็นโมเดลที่ระลึกกฎหมายไทยแบบ closed-book ได้แม่นยำที่สุดในบรรดาโมเดลที่ผู้ใช้สามารถรันเองได้ มีอัตราการ recall บนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สูงกว่า Qwen 35B ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ามากถึงประมาณ 4 เท่า และชนะทั้ง 4 แกนของการประเมินข้อสอบอัตนัยเนติบัณฑิตไทยเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายเดียวกัน ตั้งแต่ความถูกต้องของการอ้างอิงมาตราไปจนถึงการให้เหตุผลทางกฎหมาย
นอกจากนี้ ทุกคำตอบสามารถส่งออกเป็น JSON แบบมีโครงสร้างที่ระบุชื่อกฎหมายและมาตราอย่างชัดเจน จึงเชื่อมต่อเข้ากับระบบ retrieval (RAG) และ pipeline การร่างเอกสารได้โดยตรง
ที่สำคัญ โมเดลนี้สามารถติดตั้งใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรเองได้ โดยเป็นโมเดลแบบ Mixture-of-Experts ขนาด 30,000 ล้านพารามิเตอร์ ที่เปิดใช้งานจริงเพียงประมาณ 3,000 ล้านพารามิเตอร์ต่อโทเคน และรันได้บน GPU เพียงตัวเดียวที่มี VRAM ตั้งแต่ 24 GB ขึ้นไป สำนักงานกฎหมายและหน่วยงานต่าง ๆ จึงสามารถเก็บข้อมูลคดีที่อ่อนไหวไว้บนโครงสร้างพื้นฐานของตนเองได้ทั้งหมด โมเดลนี้พัฒนาต่อยอดจากโมเดลโอเพน NVIDIA Nemotron และฝึกฝนแบบครบวงจร ด้วยไลบรารีโอเพนซอร์ส NVIDIA NeMo โดยความร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) และสมาชิกโครงการ ThaiLLM
ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า กฎหมายไทยสมควรมี AI ที่รู้กฎหมายไทยจริงๆ และเป็น AI ที่องค์กรไทยสามารถเป็นเจ้าของและรันเองได้ การเปิด OpenThai 2.0 Legal เป็น open weights คือการส่งมอบโมเดลกฎหมายที่มีความสามารถจริงและติดตั้งเองได้ ไปสู่มือของนักกฎหมาย นักพัฒนา และสถาบันของไทยทุกแห่ง โมเดลนี้สร้างโดยคนไทย เพื่อประเทศไทย
โมเดล OpenThai 2.0 Legal พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ และสามารถทดลองใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งใด ๆ ที่นี่ ซึ่งเป็นหน้าเดียวกับที่รวบรวมเอกสารทางเทคนิคฉบับเต็ม ผลการทดสอบ benchmark และ API แบบโฮสต์ให้ใช้ฟรี (ฟรีเมื่อลงทะเบียนรับ iApp API key จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569) ส่วน open weights สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
เช่นเดียวกับ AI ทุกระบบ ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ ไม่ใช่คำปรึกษาทางกฎหมาย และผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณสมบัติควรตรวจสอบการอ้างอิงทุกรายการกับตัวบทกฎหมายฉบับปัจจุบันเสมอ