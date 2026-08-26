ผ่าดีล ซีพี x AWS ขับเคลื่อน 5 ยุทธศาสตร์ AI เชื่อมระบบค้าปลีก-ฟินเทค-โครงข่ายดาวเทียม

เครือเจริญโภคภัณฑ์, อไรซ์ เวนเจอร์ส, ทรู คอร์ปอเรชั่น และ Amazon ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี ภายใต้ “Thailand AI National Mission” AI เพื่อประเทศไทย ผลักดันเครือซีพีและอไรซ์สู่การเป็น "AI Lighthouse" ระดับภูมิภาค พร้อมยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของเศรษฐกิจดิจิทัลไทย
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการแก้โจทย์ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล หลังข้อมูลจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ชี้ว่า ประชาชนและเยาวชนไทยราว 74% ยังมีช่องว่างด้านทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐาน
ภายใต้ความร่วมมือจึงเตรียมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะคลาวด์และ AI ร่วมกับ AWS ให้แก่คนไทย 3 ล้านคนทั่วประเทศและพนักงานในเครือ ผ่านหลักสูตรเชิงปฏิบัติ การรับรองทักษะ และการเปิดตัวเวทีแข่งขันนวัตกรรมระดับประเทศ “AI FOR ALL” เพื่อพัฒนา Generative AI แก้โจทย์ด้านสาธารณสุข เกษตรกรรม และการศึกษา
AI โครงสร้างพื้นฐานใหม่ขับเคลื่อนประเทศ
ศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์, ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร อไรซ์ เวนเจอร์ส กรุ๊ป และประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า AI คือโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่จะขับเคลื่อนโลกเร็วกว่ายุคอินเทอร์เน็ต ประเทศไทยต้องเร่งสร้าง AI Ecosystem ให้ครบวงจร ควบคู่กับการกำกับดูแลด้านจริยธรรมและความปลอดภัย
ทั้งนี้ การร่วมมือกับ AWS จะช่วยเร่งให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมผ่านศูนย์ CP Innovation Center of Excellence (CP COE) โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้คนไทยมีความพร้อมด้าน AI รวมสูงถึง 20 ล้านคนในภาพรวม
สำหรับ 5 แนวทาง ที่จะต้องร่วมกันผลักดัน มีทั้งการทำให้ไทยกลายเป็น Regional Hub หรือศูนย์กลาง Data Center และโครงสร้างพื้นฐาน AI ของภูมิภาค ทั้งโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลกว่า 5 GW ของ AI Data Center และการผลักดันเรื่องของพลังงานสะอาด
ตามด้วยการสนับสนุน Startup Ecosystem สร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัป ส่งเสริมให้เกิด Tech Startup นับหมื่นราย มีกองทุนสนับสนุน มี Global Talent Destination ดึงดูดคนเก่งระดับโลก (Talent) เข้ามาทำงาน และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัย
รวมถึง Education Reform สร้างหลักสูตรด้าน AI บูรณาการเข้าไปในทุกสาขาวิชา และให้นักศึกษาได้ลงมือทำสตาร์ทอัพจริงๆ และที่สำคัญคือ AI Governance: มีธรรมาภิบาล กฎหมาย และจริยธรรมในการใช้ AI ที่ชัดเจน โปร่งใส และปลอดภัย
“การที่เราจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ ไม่ใช่เรื่องของเอกชนรายใดรายหนึ่ง แต่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ต้องร่วมมือกัน ความร่วมมือในวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการที่เราจะช่วยกันสร้างคุณค่า สร้างศักยภาพให้คนไทย และนำพาประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้าน AI ในระดับภูมิภาคและระดับโลก”
ซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะกรรมการบริหารด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล อไรซ์ เวนเจอร์ส กรุ๊ป และประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม ทรู คอร์ปอเรชั่น ระบุว่า ความร่วมมือนี้คือการผสานจุดแข็งระหว่างผู้เล่นระดับประเทศกับนวัตกรรมระดับโลกของ Amazon ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้งานจริงอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible AI) และรักษาขีดความสามารถการกำกับดูแลไว้ในประเทศ
ไฮเม่ วัลเลส์ Vice President และ Managing Director ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ญี่ปุ่น และจีน ของ Amazon Web Services กล่าวเสริมว่า AWS พร้อมนำโครงสร้างพื้นฐานและวัฒนธรรมนวัตกรรมเข้ามาเร่งให้เกิดการประยุกต์ใช้ AI ในภาคโทรคมนาคม การเงิน ค้าปลีก และการยกระดับแรงงานทั่วประเทศ
เจาะลึก 5 มิติยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนธุรกิจและเทคโนโลยี
การผนึกกำลังภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปี จะครอบคลุมการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและบริการหลักของเครือซีพีใน 5 ด้านสำคัญ ได้แก่
1.การยกระดับโครงสร้างโทรคมนาคมสู่ AI-First ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าบริหารจัดการระบบคลาวด์ เพิ่มความยืดหยุ่นและความมั่นคงปลอดภัยทางไอที พร้อมนำระบบบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) และการแก้ปัญหาเครือข่ายแบบเรียลไทม์มาใช้เป็นระบบอัตโนมัติเกือบทั้งหมด นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างศึกษาการนำบริการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO) ของ Amazon Leo ผ่านผู้ได้รับใบอนุญาต Landing Rights ตามกฎหมาย เพื่อขยายโครงข่ายบรอดแบนด์สู่พื้นที่ห่างไกล
2.บริการทางการเงินสู่ธนาคารยุคใหม่ (AI-Native Bank) แอสเซนด์ มันนี่ (Ascend Money) พันธมิตรของอไรซ์ เตรียมนำ AWS เข้ามารองรับระบบวิเคราะห์เครดิตและกระบวนการปล่อยสินเชื่อ (Loan Origination) ด้วย AI เพื่อขยายโอกาสทางการเงินแก่กลุ่มผู้เข้าไม่ถึงสินเชื่อ พร้อมยกระดับระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC), การตรวจจับการทุจริต และการบริหารการเงินเฉพาะบุคคล
3.การพลิกโฉมค้าปลีกและระบบซัพพลายเชน วางแผนทรานส์ฟอร์มจุดให้บริการกว่า 19,000 สาขาทั่วประเทศของ 7-Eleven, Lotus’s และ Makro โดยนำแมชชีนเลิร์นนิงบนคลาวด์มาช่วยคาดการณ์ความต้องการสินค้า บริหารสต็อกสินค้าทั่วทั้งระบบ พร้อมพัฒนาเครือข่ายสื่อโฆษณาค้าปลีกอัจฉริยะ (Retail Media Network) และนำเทคโนโลยีประมวลผลภาพ (Computer Vision) มาตรวจสอบมาตรฐานหน้าร้านและการจัดการชั้นวางสินค้า
4.การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้าน AI (AI Center of Excellence) พัฒนาระบบอัตลักษณ์ลูกค้าแบบรวมศูนย์ (Single ID) ทั่วทั้งเครือ และนำเครื่องมือช่วยพัฒนาอย่าง Kiro และผู้ช่วย Generative AI อย่าง Amazon Quick มาเพิ่มความรวดเร็วและปลอดภัยแก่นักพัฒนาซอฟต์แวร์
5.การสร้างความพร้อมด้านบุคลากรดิจิทัลระดับชาติ ร่วมมือกับ AWS จัดทำโมเดลฝึกอบรมและรับรองทักษะด้าน AI ควบคู่กับโครงการนวัตกรรมภาคประชาชน