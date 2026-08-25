Apple เปิดตัว Mac mini ชิป M6/M5 Pro และ Mac Studio ชิป M5 Max/M5 Ultra เริ่มต้น 32,900 บาท

Apple ประกาศเปิดตัวไลน์อัป Mac mini และ Mac Studio รุ่นใหม่ เน้นเพิ่มการประมวลผล AI บนตัวเครื่องรวมถึงรองรับเวิร์กโฟลว์การทำงานแบบ Agentic AI และงานสร้างสรรค์ระดับมืออาชีพขั้นสุด โดย Mac mini มากับชิป M6 เป็นครั้งแรก และ M5 Pro ส่วน Mac Studio มีตัวเลือก M5 Ultra
Mac mini ได้รับการอัปเกรดประสิทธิภาพครั้งใหญ่ โดยรุ่นมาตรฐานขับเคลื่อนด้วยชิปประมวลผล M6 สถาปัตยกรรมใหม่ล่าสุด มาพร้อม CPU แบบ 12-core และ GPU แบบ 12-core ที่ติดตั้งตัวเร่งความเร็ว AI (Neural Accelerators) ลงในทุกคอร์กราฟิกเป็นครั้งแรกของตระกูล Mac mini ผสานการทำงานร่วมกับ Dual 16-core Neural Engine ให้ประสิทธิภาพการประมวลผล AI สูงขึ้นถึง 4 เท่า และกราฟิกเร็วขึ้น 2 เท่า เมื่อเทียบกับรุ่น M4 รองรับ Unified Memory สูงสุด 32GB พร้อมแบนด์วิดท์ 170GB/s ช่วยให้การประมวลผลคำสั่งใน Large Language Models (LLM) ผ่านแอปพลิเคชันอย่าง LM Studio เร็วขึ้นกว่ารุ่น M1 สูงสุดถึง 13.5 เท่า
สำหรับผู้ใช้สายโปรดักชัน Mac mini ยังมีตัวเลือกชิป M5 Pro ที่มาพร้อม CPU สูงสุด 18-core, GPU สูงสุด 20-core พร้อมฮาร์ดแวร์ Ray Tracing เจเนอเรชันที่ 3 รองรับ Unified Memory สูงสุด 64GB แบนด์วิดท์ 307GB/s ตอบโจทย์ทั้งการตัดต่อวิดีโอ ProRes RAW งานจำลองทางวิทยาศาสตร์ และการรันโมเดล Diffusion ขนาดใหญ่
ด้านพอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งสองรุ่นได้รับการอัปเกรดเป็น Wi-Fi 7, Bluetooth 6 และพอร์ต 2.5Gb Ethernet (เลือกอัปเกรดเป็น 10Gb ได้) โดยรุ่น M6 จะมาพร้อมพอร์ต Thunderbolt 4 จำนวน 3 พอร์ต ส่วนรุ่น M5 Pro ขยับไปใช้ Thunderbolt 5 จำนวน 3 พอร์ต ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อแบบ Cluster หลายเครื่องเพื่อรัน AI และรองรับเทคโนโลยี Genlock ผ่านพอร์ต USB-C สำหรับงานสตูดิโอ
Mac Studio ตัวท็อปสายโหด M5 Max และ M5 Ultra ขีดสุดแห่งพลังสำหรับนักพัฒนา AI
ในฝั่งของคอมพิวเตอร์ระดับเวิร์กสเตชัน Mac Studio ได้รับการยกระดับด้วยชิป M5 Max และ M5 Ultra เพื่อเจาะกลุ่มนักวิจัย AI, วิศวกรซอฟต์แวร์ และครีเอทีฟระดับมืออาชีพ
โดยรุ่น M5 Max มาพร้อม CPU แบบ 18-core และ GPU สูงสุด 40-core รองรับ Unified Memory สูงสุด 128GB (แบนด์วิดท์ 614GB/s) ขณะที่รุ่นเรือธงอย่าง M5 Ultra จัดเต็มด้วย CPU สูงสุด 36-core และ GPU สูงสุดถึง 80-core พร้อมรองรับ Unified Memory มหาศาลถึง 512GB และแบนด์วิดท์ความเร็วสูง 1.2TB/s ส่งผลให้ Mac Studio รุ่น M5 Ultra มีพลังประมวลผล AI สูงสุดเพิ่มขึ้นถึง 4.3 เท่าเมื่อเทียบกับ M3 Ultra และเร็วกว่า M1 Ultra ถึง 9.8 เท่า ช่วยให้นักพัฒนาสามารถรันและปรับแต่งโมเดลภาษาขนาดใหญ่ระดับ Frontier บนเครื่องได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคลาวด์ นอกจากนี้ยังรองรับการเล่นสตรีมวิดีโอ 8K ProRes 422 พร้อมกันได้ถึง 33 สตรีม
Mac Studio ยังอัปเกรดสถาปัตยกรรม SSD เป็น PCIe Gen 6 ที่ให้ความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลสูงขึ้นเป็น 2 เท่า ติดตั้งพอร์ต Thunderbolt 5 แบนด์วิดท์สูงสุด 120Gb/s (สูงสุด 6 พอร์ต) ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อ Mac Studio หลายเครื่องผ่านระบบ RDMA เพื่อสร้างคลัสเตอร์แชร์หน่วยความจำ ช่วยเร่งความเร็วการประมวลผล Distributed AI Inference ได้สูงสุด 3 เท่า ทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อจอแสดงผลภายนอกได้สูงสุดถึง 8 จอ
ทั้งสองซีรีส์ขับเคลื่อนด้วยระบบปฏิบัติการ macOS 27 Golden Gate ที่ผสานฟีเจอร์ Siri AI รูปแบบใหม่, Apple Intelligence และเฟรมเวิร์กอย่าง Core AI และ MLX สำหรับการพัฒนา AI โดยเฉพาะ
สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยแพงขึ้นหมด Mac mini ชิป M6 เริ่มต้นที่ 32,900 บาท Mac mini ชิป M5 Pro เริ่มต้นที่ 61,900 บาท Mac Studio ชิป M5 Max เริ่มต้นที่ 89,900 บาท และ Mac Studio ชิป M5 Ultra เริ่มต้นที่ 199,900 บาท ยังไม่ประกาศวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ