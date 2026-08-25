Garmin เปิดตัว fēnix 9 Pro บอดี้ไทเทเนียม แชร์พิกัดสดไม่ต้องใช้มือถือ

Garmin เปิดตัวสมาร์ทวอทช์สายเอาท์ดอร์และนักกีฬามืออาชีพ ในไลน์อัปเรือธง Garmin fēnix 9 ซีรีส์ อัปเกรดทั้งวัสดุ ฮาร์ดแวร์ และฟังก์ชันความปลอดภัยขั้นสูง เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการความทนทานขั้นสุดและพร้อมลุยในทุกสภาพแวดล้อมทั่วโลก ในราคาเริ่มต้น 34,990 บาท
ความโดดเด่นของ Garmin fēnix 9 เจเนอเรชันนี้ คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตัวเรือนทั้งหมดให้ใช้วัสดุไทเทเนียมทำให้นาฬิกามีน้ำหนักเบา สวมใส่สบาย แต่ยังคงความทนทานต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนตามมาตรฐานทางทหารของสหรัฐฯ
ด้านหน้ามาพร้อมจอแสดงผลแบบ Always-On ขนาด 1.4 นิ้ว ครอบทับด้วยเลนส์กระจกแซฟไฟร์มีรุ่นรองรับการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ Power Sapphire ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานสูงสุดถึง 34 วันในโหมดสมาร์ทวอทช์ พร้อมไฟฉาย LED ในตัว ปุ่มโลหะป้องกันการรั่วซึม และรองรับการดำน้ำเพื่อสันทนาการได้ลึกถึง 40 เมตร
ไฮไลท์ต์สำคัญคือการผสานเทคโนโลยีการสื่อสาร inReach ร่วมกับเครือข่าย LTE-M ประหยัดพลังงานและการเชื่อมต่อดาวเทียมโดยตรง ทำให้ผู้สวมใส่สามารถโทรออกด้วยเสียงผ่านแอป Messenger Calls, ส่งข้อความสองทาง, ข้อความเสียง, เช็คอินตำแหน่ง, รับการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า และแชร์พิกัดสด LiveTrack ให้ผู้อื่นติดตามได้โดยไม่ต้องพกสมาร์ทโฟนติดตัว
รวมถึงฟีเจอร์ความปลอดภัยระดับโลกอย่างการส่งข้อความ SOS แบบโต้ตอบไปยังศูนย์ประสานงานกู้ภัย Garmin Response ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมสิทธิ์ใช้งานข้อความฉุกเฉิน SOS ฟรีสูงสุด 12 เดือนหลังช่วงทดลองใช้ (เฉพาะประเทศที่รองรับ)
ในแง่ของสมรรถภาพและการฝึกซ้อม Garmin fēnix 9 Pro มีปรไฟล์กิจกรรมมากกว่า 100 รายการ รวมถึงโหมดเฉพาะทางอย่างการดำน้ำ สกูบา ฟรีไดฟ์ ไตรกีฬา เซิร์ฟบอร์ด สกี ยิงธนู ArcheryX และกิจกรรมกีฬาประเภททีม
พร้อมระบบวิเคราะห์ความฟิตเชิงลึก เช่น ตัวชี้วัดพลังกาย (Stamina), ความพร้อมในการฝึก (Training Readiness), Hill Score, Endurance Score และความสามารถในการวัด Running Economy รวมถึงการสูญเสียความเร็วของก้าวเมื่อเชื่อมต่อกับสายคาดหน้าอก HRM 600 นอกจากนี้ยังเพิ่มฟีเจอร์ Garmin Epic สำหรับบันทึกความทรงจำและสรุปกิจกรรมหลายวันควบคู่กับสถิติสุขภาพในรูปแบบสตอรี่
ตัวเรือนมาพร้อมแผนที่ภูมิประเทศหลายทวีป TopoActive, แผนที่สกี SkiView มากกว่า 2,000 แห่ง และสนามกอล์ฟ CourseView กว่า 43,000 แห่งทั่วโลก ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี SatIQ, ระบบเซนเซอร์ ABC และฟังก์ชันกำหนดเส้นทางไป-กลับแบบไดนามิก โดยขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเป็น 64 GB ทำให้ดาวน์โหลดแผนที่พรีเมียม Outdoor Maps+ ได้มากขึ้นเป็น 2 เท่า รวมถึงเก็บเพลงจาก Spotify ได้สูงสุดถึง 7,000 เพลง
ส่วนฟังก์ชันสุขภาพและการเชื่อมต่ออัจฉริยะยังจัดเต็มรอบด้าน ทั้งเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ, เซนเซอร์ Pulse Ox, แอปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Garmin ECG App ตรวจจับภาวะ AFib, ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงการหายใจระหว่างนอนหลับ, Body Battery, การตรวจจับการงีบหลับ (Nap Detection)
ไปจนถึงการรองรับแอปพลิเคชัน WhatsApp บนข้อมือผ่าน Connect IQ, การแชร์ข้อมูลเส้นทางผ่าน Garmin Share, การติดตามพอร์ตหุ้นได้ถึง 50 ตัว และระบบชำระเงินไร้สัมผัส Garmin Pay ร่วมกับบัตร Rabbit Card สำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันอย่างสะดวกสบาย
สำหรับราคาจำหน่ายของ Garmin fēnix 9 ราคาเริ่มต้น 33,490 บาท มีให้เลือก 3 ขนาดตัวเรือนคือ 43 มม. 47 มม. และ 51 มม. ส่วน Garmin fēnix 9 Pro เริ่มต้นที่ 39,990 บาท วางจำหน่ายในไทย 15 กันยายน 2569