ภาพกีฬามันๆ? หุ่นยนต์ล้มลุกคลุกคลานใน World Humanoid Robot Games 2026

เปิดภาพกีฬามันๆ ส่องบรรยากาศหุ่นยนต์ที่จัดการและฟื้นตัวจากการล้ม ความเสียหาย และข้อผิดพลาดทางเทคนิคในระหว่างแมตช์การแข่งขันด้วยวิธีที่แตกต่างกันไป ในการแข่งขัน World Humanoid Robot Games 2026
การแข่งขันครั้งนี้ได้พบการลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองของหุ่นยนต์ เช่น ในการแข่งคิกบ็อกซิ่งรุ่น 40 กิโลกรัม หุ่นยนต์บางตัวสามารถลุกกลับขึ้นมายืนได้ด้วยตัวเองหลังจากโดนชกหรือล้มลง
นอกจากนี้คือการรับความช่วยเหลือจากมนุษย์และทีมวิศวกร โดยในหลายกรณี หุ่นยนต์ไม่สามารถฟื้นตัวได้เองและต้องพึ่งพาคนเข้ามาช่วยจัดการ โดยมีผู้เข้าไปช่วยอุ้มเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์ที่ล้มลงบนพื้นที่แข่งขันยิมนาสติกฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์
สำหรับการแข่งกระโดดไกล เจ้าหน้าที่สนามต้องใช้เปลหาม เพื่อเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์ออกไปหลังจากที่ล้มลงหลังการลงพื้น
นอกจากนี้ หุ่นยนต์บางตัวยังเกิดชำรุดเสียหายและไม่สามารถแข่งต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ในการแข่งวิ่ง 1,500 เมตร ที่หุ่นยนต์ของ Honor วิ่งแซงผ่านหุ่นยนต์ตัวอื่นที่ชำรุดเสียหายไป
สำหรับการแข่งคิกบ็อกซิ่งรุ่น 80 กิโลกรัม มีภาพที่ผู้ตัดสินเข้าไปทำสัญญาณมือต่อหน้าหุ่นยนต์ที่ล้มลงในสนาม นอกจากนี้ยังมีรายงานการล้มในสนามรูปแบบอื่นๆ เช่น หุ่นยนต์ฟุตบอลล้มลงไปในประตู, หุ่นยนต์ล้มระหว่างรอบชิงชนะเลิศไทเก๊ก และการล้มระหว่างรอบชิงชนะเลิศวิ่ง 1,500 เมตร.