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ภาพกีฬามันๆ? หุ่นยนต์ล้มลุกคลุกคลานใน World Humanoid Robot Games 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดภาพกีฬามันๆ ส่องบรรยากาศหุ่นยนต์ที่จัดการและฟื้นตัวจากการล้ม ความเสียหาย และข้อผิดพลาดทางเทคนิคในระหว่างแมตช์การแข่งขันด้วยวิธีที่แตกต่างกันไป ในการแข่งขัน World Humanoid Robot Games 2026

การแข่งขันครั้งนี้ได้พบการลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองของหุ่นยนต์ เช่น ในการแข่งคิกบ็อกซิ่งรุ่น 40 กิโลกรัม หุ่นยนต์บางตัวสามารถลุกกลับขึ้นมายืนได้ด้วยตัวเองหลังจากโดนชกหรือล้มลง

นอกจากนี้คือการรับความช่วยเหลือจากมนุษย์และทีมวิศวกร โดยในหลายกรณี หุ่นยนต์ไม่สามารถฟื้นตัวได้เองและต้องพึ่งพาคนเข้ามาช่วยจัดการ โดยมีผู้เข้าไปช่วยอุ้มเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์ที่ล้มลงบนพื้นที่แข่งขันยิมนาสติกฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์

สำหรับการแข่งกระโดดไกล เจ้าหน้าที่สนามต้องใช้เปลหาม เพื่อเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์ออกไปหลังจากที่ล้มลงหลังการลงพื้น

นอกจากนี้ หุ่นยนต์บางตัวยังเกิดชำรุดเสียหายและไม่สามารถแข่งต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ในการแข่งวิ่ง 1,500 เมตร ที่หุ่นยนต์ของ Honor วิ่งแซงผ่านหุ่นยนต์ตัวอื่นที่ชำรุดเสียหายไป

สำหรับการแข่งคิกบ็อกซิ่งรุ่น 80 กิโลกรัม มีภาพที่ผู้ตัดสินเข้าไปทำสัญญาณมือต่อหน้าหุ่นยนต์ที่ล้มลงในสนาม นอกจากนี้ยังมีรายงานการล้มในสนามรูปแบบอื่นๆ เช่น หุ่นยนต์ฟุตบอลล้มลงไปในประตู, หุ่นยนต์ล้มระหว่างรอบชิงชนะเลิศไทเก๊ก และการล้มระหว่างรอบชิงชนะเลิศวิ่ง 1,500 เมตร.

หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ พยายามลุกขึ้นยืนหลังจากล้มลงระหว่างการแข่งขันคิกบ็อกซิ่ง รุ่น 40 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์โลกครั้งที่ 2 ณ สนามสปีดสเก็ตแห่งชาติ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน 23 สิงหาคม 2026

หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ สามารถลุกขึ้นยืนได้เองหลังจากล้มลง

หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ล้มลงระหว่างการแข่งขันคิกบ็อกซิ่ง รุ่น 40 กิโลกรัม

อีกมุมของบรรยากาศการล้มระหว่างการแข่งขันชกมวย

ขณะทำประตู หุ่นยนต์บางตัวก็ล้มลง

หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ Honor แข่งขันวิ่ง 1500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ ขณะที่เพื่อนหุ่นยนต์บางตัวล้มข้างสนาม

ลักษณะก่อนการเสียหลัก

จังหวะล้มของหุ่นยนต์ในการแข่งขัน

หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ล้มลงระหว่างการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

เจ้าหน้าที่ใช้เปลหามเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์เทียนกง (Tiangong) หลังจากที่มันล้มลงหลังจากการกระโดดไกลเสร็จสิ้น ในงานกีฬาหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์โลกปี 2026

หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์กระโดดระหว่างการแข่งขันไท่เก๊ก รอบชิงชนะเลิศ

หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ล้มลงระหว่างการแข่งขันไท่เก๊ก รอบชิงชนะเลิศ ในงานกีฬาหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์โลกปี 2026