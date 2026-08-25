ถอดรหัสโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2026 ฮิวมานอยด์จีนพร้อมรบ

23-24 สิงหาคม 2026 สนามกีฬาแห่งชาติ National Speed Skating Oval หรือ "The Ice Ribbon" ณ กรุงปักกิ่ง ถูกแปรสภาพจากสนามแข่งขันสเก็ตความเร็วสูง เป็นสังเวียนประลองอำนาจเทคโนโลยีในงาน World Humanoid Robot Games ครั้งที่ 2 โดยงานนี้ถูกเปรียบว่าเป็น "โอลิมปิกแห่งโลกหุ่นยนต์" ที่จีนกำลังใช้เป็นเวทีประกาศศักดาในฐานะเจ้าเหรียญทอง ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ระดับโลกอย่างเต็มตัว
บรรยากาศภายในงานปีนี้อัดแน่นไปด้วยหุ่นยนต์ระดับแนวหน้า ไม่ว่าจะเป็น Tiangong Ultra ที่โชว์ฟอร์มในสนามวิ่ง 400 เมตร และ 1,500 เมตร, Tiangong Omni ในกลุ่มรุ่นเล็ก, หุ่นยนต์ดาวรุ่งอย่าง "Flash" จากค่าย Honor และหุ่นยนต์ Bumi จาก Noetix Robotics ที่ร่วมสร้างสีสันด้วยการทักทายผู้ชม
การแข่งขันประกอบด้วยรายการที่ท้าทายขีดจำกัดทางกายภาพ เช่น วิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง 400 เมตร, กระโดดไกล, ฟุตบอลแบบ 5 ต่อ 5 (Large Size Group) โดยใช้หุ่นยนต์ T2 จาก Booster Robotics และการแข่งคิกบ็อกซิ่งในรุ่นน้ำหนัก 40 กก. ถึง 80 กก.
ภาพการแข่งขันเหล่านี้แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรม พร้อมกับแสดงอำนาจทางอุตสาหกรรมของจีน ความก้าวหน้าในปี 2026 สะท้อนถึงการก้าวกระโดดจากยุคก่อนหน้าอย่างสิ้นเชิง สิ่งนี้ส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกที่มองว่าหุ่นยนต์เหล่านี้กำลังเปลี่ยนผ่านจากโครงการทดลอง สู่เครื่องจักรที่มีความพร้อมในเชิงพาณิชย์และยุทธศาสตร์ระดับชาติ
***ทำไมต้องพาหุ่นยนต์มาแข่งกัน
การแข่งขันหุ่นยนต์นั้นเคยถูกมองเหมือนโครงงานหรือโปรเจกต์ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา แต่การจัดงานแข่งขันครั้งนี้ทำให้มหกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ในจีนถูกยกระดับเป็นวาระแห่งชาติภายใต้การนำของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง (Xi Jinping) ผู้ซึ่งประกาศไว้ตั้งแต่ปี 2014 ว่า หุ่นยนต์คือ "เพชรยอดมงกุฎของอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง"
วันนี้ รัฐบาลจีนใช้กลไกทุ่มทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ผ่านแผนพิมพ์เขียว 5 ปี (2021 Blueprint) ที่ให้ทั้งการอุดหนุนงบประมาณ การลดหย่อนภาษี และการสร้างระบบนิเวศการเงินเพื่อผลักดันให้จีนเป็นแหล่งกำเนิดนวัตกรรมหุ่นยนต์ระดับโลก
จากช่วงปี 1999 - 2014 ที่จีนมีการแข่งกีฬาระดับมหาวิทยาลัย (Fujian) ซึ่งเน้นฟุตบอลล้อลาก และนำเสนองานวิจัยเชิงวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย มาปี 2015 จีนเริ่มจัดงาน World Robot Conference ครั้งแรก ก่อนจะมีการประกาศนโยบาย "Crown Jewel" โดย สี จิ้นผิง เพื่อยกระดับสู่สากล มาปี 2021 ซึ่งเป็นปีที่ประกาศพิมพ์เขียว 5 ปี การอุดหนุนงบประมาณและสิทธิประโยชน์ภาษี นำไปสู่การเร่งสร้างศูนย์นวัตกรรมหรือ Innovation Hub
จนปี 2023 นวัตกรรมจากห้องแล็บจึงเริ่มขยายไปสู่ห้องนั่งเล่นอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสงครามราคา ที่เห็นชัดคือหุ่นสุนัขของ Xiaomi Cyberdog (ราคา 1,500 เหรียญสหรัญ) นั้นถูกออกแบบมาชนกับ Boston Dynamics Spot (ราคา 75,000 เหรียญสหรัฐ) ล่าสุดคือปี 2025 - 2026 งาน World Humanoid Robot Games ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อพิสูจน์ความพร้อมเชิงพาณิชย์ และการใช้งานจริง
ถามว่าแข่งขันแล้วได้อะไร? คำตอบคือการเป็นสนามทดสอบสู่การใช้งานจริงเชิงพาณิชย์ เพราะการแข่งขันในปี 2026 คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่พิสูจน์ 3 แกนหลักแห่งความสำเร็จของอุตสาหกรรมจีน ทั้งแกนการเคลื่อนที่ของหุ่น แกนความเก่งของมือหุ่นยนต์ และแกนราคาที่จับต้องได้
ในแกนการเคลื่อนที่ของหุ่น จากปี 2025 ที่เต็มไปด้วยความล้มเหลวในการแข่งวิ่งมาราธอน แต่ในปี 2026 หุ่นยนต์ "Flash" จาก Honor สามารถวิ่งฮาล์ฟมาราธอนแบบอัตโนมัติด้วยเวลา 50 นาที 26 วินาที ซึ่งเร็วกว่าสถิติโลกของมนุษย์เกือบ 7 นาที นอกจากนี้ หุ่นยนต์ Unitree H1 ยังสามารถวิ่งเข้าเส้นชัยได้โดยไม่มีวิศวกรคอยประคอง ซึ่งต่างจากปี 2025 ที่ต้องมีทีมงานเดินคุมอย่างใกล้ชิด
สำหรับแกนความละเอียดอ่อนของมือหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นความสามารถที่จำเป็นมากเพราะการใช้มือคีบและการใช้ไขควง คือหัวใจของการนำหุ่นยนต์ไปใช้ในโรงงาน แม้ในการแข่งขันปิงปองของหุ่นยนต์ AgiBot จะยังเห็นข้อจำกัดที่วิศวกรต้องวางลูกบนมือหุ่นยนต์ก่อนเริ่ม แต่ความแม่นยำในการตีโต้สะท้อนถึงการแก้โจทย์ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนสูงของหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์
ส่วนแกนราคา ความสำเร็จในสนามแข่งนี้สะท้อนความครบถ้วนของห่วงโซ่อุปทานในจีน ส่งผลให้สามารถกดราคาลงได้มหาศาล ดังที่เห็นได้จากช่องว่างราคาระหว่าง Xiaomi Cyberdog และคู่แข่งจากฝั่งตะวันตก
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันหุ่นยนต์นั้นเป็นเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ในสนามแข่งปี 2026 มีอัตราการจบการแข่งขัน (Attrition Rate) ที่น่าสนใจ คือ จากทีมที่เข้าร่วมกว่า 100 ทีม มีเพียง 47 ทีมเท่านั้นที่สามารถจบการแข่งขันได้ คิดเป็นอัตราความสำเร็จไม่ถึงครึ่ง
ภาพของ Tiangong Ultra ที่ถูกหามออกด้วยเปลสนามหลังจากล้มลงในการแข่งกระโดดไกล หรือการชนกันอย่างรุนแรงในการแข่งวิ่ง 1,500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างหุ่นยนต์จาก Honor และหุ่นยนต์ที่ชำรุดในสนาม (Damaged competitor) รวมถึงการล้มคว่ำในการแข่งคิกบ็อกซิ่งรุ่น 80 กก. และการแข่งยิมนาสติกพื้นพื้น ข้อมูลจากความพ่ายแพ้เหล่านี้คือทองคำที่วิศวกรจะนำไปใช้พัฒนาความทนทาน เพื่อการใช้งานในโลกจริงได้
ที่สุดแล้ว งาน World Humanoid Robot Games 2026 แสดงให้เห็นอนาคตที่หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แน่นอนว่าทีมจีนไม่ได้รับมาแค่เหรียญรางวัล แต่ยังสามารถยืนยันถึงการเป็นผู้นำในโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของโลก เมื่อหุ่นยนต์ราคาเข้าถึงได้ และเริ่มเข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานและเศรษฐกิจโลกอนาคต.