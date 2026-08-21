ทรู แสดงยินดี เจเจ–ชนิตา The Winner True AF 2026 มอบรางวัล 1 ล้านบาท พร้อมบทบาทใหม่ “พรีเซนเตอร์ทรู”

อีกหนึ่งความประทับใจหลังปิดฉากลงอย่างงดงาม “TRUE ACADEMY FANTASIA 2026”… เจเจ - ชนิตา ใบสมุทร เจ้าของตำแหน่ง “The Winner True AF 2026” นำทีมนักล่าฝันอีก 11 คน เข้าพบคณะผู้บริหารทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อขอบคุณในฐานะผู้สนับสนุนหลัก นำโดย คุณซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม ร่วมกับ คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร คุณฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านโฮมคอนเนคทิวิตี้ คุณพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านคอนเทนต์และมีเดีย คุณจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านรัฐกิจสัมพันธ์ และคุณโรจน์ เดโชดมพันธ์ หัวหน้าสายงานโมบายล์ โพสต์เพย์
ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัล ให้แก่ “เจเจ” สุดยอดนักล่าฝันอันดับ 1 ประกอบด้วย เงินรางวัล 1,000,000 บาท สิทธิ์ใช้งานทรู 5G Unlimited ทั้งครอบครัว นาน 24 เดือน และอินเทอร์เน็ตบ้านทรูออนไลน์ โฮมเน็กซ์ นาน 24 เดือน พร้อมอุปกรณ์ TrueX IoT อีกทั้งเปิดโอกาสสู่บทบาทสำคัญในฐานะพรีเซนเตอร์ทรูคนใหม่ ก้าวขึ้นเป็นดาวดวงใหม่ของวงการบันเทิง
พร้อมมอบรางวัลให้แก่รองชนะเลิศทั้ง 11 คน ประกอบด้วย สิทธิ์ใช้งานทรู 5G Unlimited นาน 12 เดือน และอินเทอร์เน็ตบ้านทรูออนไลน์ โฮมเน็กซ์ นาน 12 เดือน พร้อมอุปกรณ์ TrueX IoT เติมเต็มดิจิทัลไลฟ์สไตล์ให้เชื่อมต่อได้อย่างไร้รอยต่อ ก่อนก้าวสู่บทใหม่ นำตัวตนและศักยภาพไปเปล่งประกายในเส้นทางที่แต่ละคนเลือกเดิน ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
ปิดท้ายด้วยช่วง Meet & Greet สุดอบอุ่น เมื่อ12 นักล่าฝันเปิดตัวด้วยเพลง Theme ของ “True AF 2026” สร้างสีสันและบรรยากาศสนุกสนานอย่างเป็นกันเอง ก่อนพบปะพี่ ๆ พนักงานทรูอย่างใกล้ชิด รับดอกกุหลาบแดงแทนคำยินดี และร่วมบันทึกภาพแห่งรอยยิ้ม เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์พิเศษหลังจบการแข่งขัน