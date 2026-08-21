‘HONOR Magic V6’ มือถือจอพับ เคาะราคา 67,999 บาท

ออเนอร์ (HONOR) เริ่มวางจำหน่ายสมาร์ทโฟนจอพับ “HONOR Magic V6” ในราคา 67,999 บาท ชูจุดเด่น “แกร่งทุกพับ เก่งทุกด้าน” เน้นการผสมผสานระหว่างโครงสร้างที่ทนทาน ดีไซน์บางเบา แบตเตอรี่ความจุสูง และฟีเจอร์ AI จับกลุ่มผู้ใช้งานระดับมืออาชีพและการใช้งานในชีวิตประจำวัน
ทั้งนี้ HONOR Magic V6 ได้เปิดให้สั่งจองล่วงหน้า (Pre-order) ระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2569 ผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและ HONOR Experience Store พร้อมสิทธิพิเศษและของสมนาคุณ ได้แก่ HONOR Magic Pen รวมถึงบริการหลังการขาย HONOR V Care รวมมูลค่า 47,998 บาท พร้อมสิทธิ์ Trade Up แลกเครื่องเก่ารับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) และสิทธิ์แลกซื้อ HONOR Watch 5 Ultra ในราคาพิเศษ
ในแง่ของโครงสร้างและความทนทาน HONOR Magic V6 ได้รับการอัปเกรดด้วยบานพับเหล็ก HONOR Super Steel Hinge ที่ทนแรงดึงได้สูงถึง 2,800 MPa ผ่านการทดสอบการพับมากกว่า 500,000 ครั้ง ควบคู่กับระบบซับแรงกระแทก
ขณะที่การปกป้องหน้าจอใช้กระจก Ultra-tough Flexible Glass บนหน้าจอพับด้านใน และ HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield เคลือบซิลิคอนไนไตรด์กว่า 5,600 ชั้นบนหน้าจอด้านนอก พร้อมมาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP68 และ IP69
อย่างไรก็ตาม แม้จะเน้นความแข็งแกร่งเป็นหลัก แต่ตัวเครื่องยังคงรักษาจุดเด่นเรื่องความบางและเบา โดยรุ่นสีขาว (White) มีความหนาเพียง 4.0 มิลลิเมตรเมื่อกางออก 8.75 มิลลิเมตรเมื่อพับ น้ำหนัก 219 กรัม
ขณะที่รุ่นสีแดง (Red) และสีทอง (Gold) มีความหนา 4.1 มิลลิเมตรเมื่อกางออก 9 มิลลิเมตรเมื่อพับ น้ำหนัก 224 กรัม ด้านการแสดงผลใช้หน้าจอด้านนอกขนาด 6.52 นิ้ว ความสว่างสูงสุด 6,000 นิต และหน้าจอพับด้านในขนาด 7.95 นิ้ว ความสว่างสูงสุด 5,000 นิต ทั้งสองจอรองรับอัตราการรีเฟรชแบบ Adaptive 1–120Hz พร้อมเทคโนโลยีถนอมสายตา 4320Hz PWM Dimming
สำหรับฟังก์ชันการประมวลผลและการทำงาน HONOR Magic V6 มาพร้อม 3 ไฮไลท์ด้าน AI ได้แก่ AI Meeting Agent ระบบช่วยจัดการและบันทึกข้อมูลสำคัญระหว่างการประชุม ช่วยอำนวยความสะดวกในการทบทวนงานย้อนหลัง
One Fold with Gemini ผสานการทำงานร่วมกับ Google Gemini รองรับคำสั่งผ่านข้อความ เสียง และรูปภาพ รวมถึงฟีเจอร์ Gemini Live แบบเรียลไทม์ พร้อมรับสิทธิ์ทดลองใช้ Google AI Pro (เข้าถึง Gemini, Veo 3.1, Nano Banana Pro, Flow และ NotebookLM)
AI Deepfake Detection เทคโนโลยี AI ตรวจจับคอนเทนต์ที่สร้างหรือดัดแปลงด้วย Deepfake เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการบริโภคข้อมูลออนไลน์
ขณะเดียวกัน ตัวเครื่องขับเคลื่อนด้วยระบบปฏิบัติการ MagicOS 10 ทำงานบนชิปเซ็ตประมวลผล Snapdragon 8 Elite Gen 5 ร่วมกับ RAM แบบ LPDDR5X และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล UFS 4.1 เสริมด้วยฟังก์ชันแบ่งหน้าจอ Fast Flex และ PC-level Multi-Flex ที่รองรับการเปิดพร้อมกัน 3 แอปพลิเคชันและจัดการไฟล์ขนาดใหญ่กว่า 1GB
นอกจากนี้ยังตอบโจทย์การทำงานร่วมกันข้ามระบบ ผ่าน HONOR Share และ Quick Share เพื่อรับส่งไฟล์กับอุปกรณ์ของ Apple อาทิ iPhone, Mac, AirPods และ Apple Watch ได้โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม
ด้านพลังงาน HONOR Magic V6 ติดตั้งแบตเตอรี่นวัตกรรม Silicon-carbon สัดส่วนซิลิคอน 25% ให้ความจุรวม 6,660mAh รองรับระบบชาร์จเร็วแบบมีสาย 80W HONOR SuperCharge และไร้สาย 66W HONOR SuperCharge รวมถึงการจ่ายไฟย้อนกลับแบบไร้สาย
ส่วนระบบถ่ายภาพ HONOR AI Falcon Camera ประกอบด้วยกล้องหลัก Ultra Light Sensitive 50MP, กล้อง Ultra Sensing Periscope Telephoto 64MP ขนาดเซนเซอร์ 1/2 นิ้ว พร้อมกันสั่นมาตรฐาน CIPA 6.5 Stops และกล้อง Ultra-Wide 50MP รองรับฟีเจอร์ AI อาทิ AI Color Engine, Magic Color 2.0, Magic Video Color และ AI Image to Video 2.0
พร้อมกันนี้ ออเนอร์ยังได้เปิดตัวแท็บเล็ตระดับเรือธง “HONOR MagicPad4” ตัวเครื่องบาง 4.8 มิลลิเมตร น้ำหนัก 450 กรัม ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง Snapdragon 8 Gen 5 หน้าจอ 3K OLED ขนาด 12.3 นิ้ว อัตรารีเฟรช 165Hz รองรับ PC Mode และการทำงานร่วมกับ HONOR Magic Pencil 4S, HONOR Smart Keyboard และ HONOR Magic Pen โดยรุ่น WiFi ความจุ 12+256GB วางจำหน่ายในราคา 29,999 บาท
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นคุ้มค่า HONOR X7e 4G (ความจุ 6GB+128GB ราคา 7,999 บาท และ 6GB+256GB ราคา 8,999 บาท) ควบคู่กับกลุ่มอุปกรณ์สวมใส่และอุปกรณ์เสริม ได้แก่ นาฬิกาอัจฉริยะ HONOR Choice Watch 2 Pro (3,499 บาท), HONOR Watch X5i (1,699 บาท), หูฟังไร้สาย HONOR Earbuds 4 (1,999 บาท), HONOR Earbuds A Pro (999 บาท), HONOR Earbuds X10 Lite (599 บาท) และ HONOR Choice Mouse Buds Pro ในราคาพิเศษ 1,899 บาท (จากปกติ 2,299 บาท)