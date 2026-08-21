"อีโมจิหน้าร้องไห้โฮ" 😭 ครองแชมป์อีโมจิยอดนิยมปี 2025

เปิดผลวิเคราะห์ข้อมูลการพิมพ์จริงจากคีย์บอร์ดของกูเกิล (Google) พบ "อีโมจิหน้าร้องไห้โฮ" 😭 ครองแชมป์อีโมจิยอดนิยมของปี 2025 แม้ความหมายดั้งเดิมคือความเศร้าสุดขีด แต่ปัจจุบันกลับใช้แทนรูปใบหน้าหัวเราะจนน้ำตาไหล จนบางครั้งถูกใช้สื่อถึงความอายจนแทบแทรกแผ่นดินหนี ความรู้สึกซึ้งใจ ไปจนถึงอาการ "อึ้ง รับไม่ได้"
รายงานจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ส (The New York Times) ยกข้อมูลการใช้งานแบบไม่ระบุตัวตนจากระบบจีบอร์ด (Gboard) คีย์บอร์ดของ Google บนอุปกรณ์แอนดรอยด์ (Android) ซึ่งครอบคลุมการใช้อีโมจิกว่า 665 ล้านครั้งทั่วโลก พบว่า 10 อันดับอีโมจิสุดฮิตประจำปี 2025 ประกอบด้วย
1. 😭 หน้าร้องไห้โฮ (Loudly Crying Face)
2. 🤣 หน้ากลิ้งด้วยเสียงหัวเราะ (Rolling on the Floor Laughing)
3. 😂 หน้าน้ำตาไหลเพราะขำ (Face with Tears of Joy)
4. ❤️ หัวใจสีแดง (Red Heart)
5. 🙏 มือพนม (Folded Hands)
6. 😘 หน้าส่งจูบ (Face Blowing a Kiss)
7. 🥰 หน้ายิ้มล้อมรอบด้วยหัวใจฟรุ้งฟริ้ง (Smiling Face with Hearts)
8. 👍 ชูนิ้วโป้ง (Thumbs Up)
9. 😍 หน้ายิ้มตาเป็นหัวใจ (Smiling Face with Heart-Eyes)
10. 😁 หน้ายิ้มตาหยี (Beaming Face with Smiling Eyes)
ที่น่าสนใจคือ แม้จะมีอีโมจิให้เลือกใช้หลายพันตัว แต่ 10 อันดับแรกนี้กินสัดส่วนการใช้งานรวมกันถึงราว 36% ของข้อมูลทั้งหมด สะท้อนว่าคนส่วนใหญ่ยังคงวนเวียนอยู่กับอีโมจิหน้าคนและสัญลักษณ์คุ้นเคยไม่กี่แบบ
***ทำไม "หน้าร้องไห้" ถึงกลายเป็นเรื่องขำ
ปรากฏการณ์อีโมจิยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนความหมายที่ชาวเน็ตใช้งาน เดิมทีอีโมจิ 😭 ถูกออกแบบมาสื่อถึงความเศร้าเสียใจอย่างรุนแรง แต่ในปัจจุบันผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนำไปใช้ได้แทบทุกอารมณ์ ทั้งหัวเราะจนน้ำตาไหล อายจนแทบแทรกแผ่นดินหนี ความรู้สึกซึ้งใจ ไปจนถึงอาการ "อึ้ง รับไม่ได้" กับเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น การพิมพ์อีโมจินี้ติดกันหลายตัวจึงอาจหมายถึงเรื่องตลกสุดๆ พอๆ กับเรื่องเศร้าสะเทือนใจ ขึ้นอยู่กับบริบทการสนทนาทั้งหมด
การสำรวจยังพบช่องว่างระหว่างวัยในการใช้อีโมจิด้วย เพราะคนรุ่นใหม่ Gen Z ไม่ใช้อีโมจิเหมือน Gen X ที่มีอายุมากกว่า และเพื่อสำรวจความแตกต่างระหว่างช่วงวัย ทีมวิจัยของ NYT ยังได้ดูข้อมูลจากชุมชนบนแพลตฟอร์ม Reddit ที่รวมกลุ่มวัยรุ่น, Gen Z, มิลเลนเนียล และ Gen X ทำให้เห็นภาพชัดว่าสัญลักษณ์เดียวกันสามารถสื่อความหมายต่างกันได้มากตามกลุ่มผู้ใช้
ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคืออีโมจิ 😂 ซึ่งเคยได้รับเลือกจาก Oxford Dictionaries ให้เป็น "คำแห่งปี" ในปี 2015 และยังคงติดอันดับต้นๆ ของโลกในปี 2025 แต่ผู้ใช้รุ่นใหม่จำนวนหนึ่งกลับมองว่าเชยไปแล้ว หรือตรงเกินไป จึงหันไปใช้ 😭 หรือแม้แต่ 💀 (สัญลักษณ์กะโหลก ที่สื่อถึงอาการ "ขำจนตาย") แทนเวลาต้องการสื่อว่าอะไรบางอย่างตลกมาก
ส่วนอีโมจิ 🤣 แม้จะยังครองอันดับ 2 ในข้อมูลของ Google ปีล่าสุด พิสูจน์ว่ารูปแบบความตลกแบบเดิมยังไม่หายไปไหน แต่สิ่งที่เปลี่ยนคือชุมชนออนไลน์รุ่นใหม่เพิ่มมิติของการประชด การพูดเกินจริง และความกำกวมทางอารมณ์เข้าไปในภาษาภาพเหล่านี้มากขึ้น
ในมุมอีโมจิ "ม้ามืด" ที่มาแรงแบบไม่ทันตั้งตัว รายงานของ NYT ได้พูดถึงอีโมจิที่ไม่ได้ติดท็อป 10 แต่กำลังมาแรง เช่น 🥀 (ดอกไม้เหี่ยวแห้ง) และ 🇧🇷 (ธงบราซิล) ซึ่งเป็นตัวอย่างว่าอีโมจิที่เคยดูไม่มีความหมายพิเศษ สามารถกลายเป็นกระแสได้ในชั่วข้ามคืนผ่านมีมหรือวัฒนธรรมออนไลน์เฉพาะกลุ่ม ก่อนจะแพร่ไปสู่การใช้งานวงกว้าง
หากมองที่การสำรวจอื่นในปี 2025 พบว่าผลอันดับมีความใกล้เคียงกันบางส่วน เช่น ข้อมูลจากเมลท์วอเทอร์ (Meltwater) บริษัทติดตามข้อมูลสื่อ วิเคราะห์การกล่าวถึงอีโมจิบนแพลตฟอร์มอย่าง X, Reddit, Instagram และ Facebook ก็พบว่า 😭 นำโด่งเช่นกัน โดยพบการใช้ราว 814 ล้านครั้งในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 15 ธันวาคม 2025
ด้านบัฟเฟอร์ (Buffer) เครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดีย กลับได้ผลสำรวจต่างออกไป เพราะการจัดอันดับจากจำนวนผู้ใช้ที่นำอีโมจิไปใส่ในโพสต์ผ่านแพลตฟอร์มของตน ไม่ใช่นับทุกครั้งที่มีการใช้ ผลปรากฏว่า ✨ (ประกายดาว) ขึ้นเป็นอันดับ 1 แซงหน้า 👉 และ 🔥 ตอกย้ำถึงผลอันดับอีโมจิยอดฮิตที่อาจเปลี่ยนไปตามวิธีวัดผล ไม่ว่าจะนับจากการพิมพ์บนคีย์บอร์ด การกล่าวถึงบนโซเชียลมีเดีย จำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน หรือแพลตฟอร์มที่ใช้เก็บข้อมูล
สำหรับพฤติกรรมการแชทของคนไทยที่อาจสะท้อนแนวโน้มคล้ายกัน กลุ่มผู้ใช้ LINE และ Messenger หลายรายนิยมใช้อีโมจิร้องไห้ หัวเราะ หรือหัวใจ สื่อสารอารมณ์แบบพลิกแพลงไม่ต่างจากที่รายงานเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้อีโมจิยังคงต้องคำนึงถึงบริบทและกลุ่มเป้าหมายให้ดี เพราะความหมายของสัญลักษณ์เดียวกันอาจต่างกันมากระหว่างผู้ใช้ต่างวัย และสิ่งที่เคยสื่อความหมายชัดเจนเมื่อหลายปีก่อน วันนี้อาจถูกตีความไปคนละทางก็ได้.