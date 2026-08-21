‘realme 16 Series 5G’ ขึ้นเป็น Official Device ศึก RoV Pro League 2026 Winter

realme สานต่อกลยุทธ์การตลาดผ่านวงการกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศความร่วมมือในการส่งสมาร์ทโฟน “realme 16 Series 5G” เป็นอุปกรณ์อย่างเป็นทางการ (Official Device Partner) ในการแข่งขัน RoV Pro League 2026 Winter ลีกอาชีพสูงสุดของเกม RoV ในประเทศไทย
ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของแบรนด์ภายใต้แนวคิด "Make Your Passion Real" ที่ต้องการเปลี่ยนความชอบของคนรุ่นใหม่ให้กลายเป็นประสบการณ์จริง โดยมุ่งเชื่อมโยงระหว่างการแข่งขันระดับมืออาชีพและคอมมูนิตี้เกมเมอร์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เล่นพัฒนาจากการเป็นเพียงผู้ชมทั่วไปสู่การสัมผัสประสบการณ์บนเวทีการแข่งขันจริง
ทั้งนี้ ในด้านความพร้อมของผลิตภัณฑ์ realme ได้ชูจุดเด่นของรุ่นท็อปอย่าง realme 16 Pro+ 5G เพื่อรองรับการใช้งานระดับโปรเพลเยอร์ ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังชิปเซ็ต Snapdragon 7 Gen 4 ที่ทำคะแนนทดสอบประสิทธิภาพ (AnTuTu) สูงถึง 1.44 ล้านคะแนน พร้อมหน้าจอแสดงผลที่มีอัตราการรีเฟรชเรตสูงสุด 144Hz เพื่อความลื่นไหลและการตอบสนองที่แม่นยำ
ขณะเดียวกัน ตัวเครื่องยังมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 7,000mAh รองรับฟีเจอร์ชาร์จกระแสตรงไม่ผ่านแบตเตอรี่ ช่วยลดความร้อนสะสมขณะใช้งานต่อเนื่อง เสริมด้วยระบบระบายความร้อน AirFlow VC Cooling System แล AI ในการบริหารจัดการเฟรมเรตและพลังงาน เพื่อรักษาเสถียรภาพการประมวลผลตลอดการแข่งขัน
สำหรับทิศทางการทำตลาดของ realme ในปี 2569 นับว่ามีความต่อเนื่องอย่างชัดเจน โดยครอบคลุมกลยุทธ์สำคัญ ทั้งการเป็นพันธมิตรลีกอาชีพต่อเนื่อง ประเดิมรับหน้าที่ Official Device Partner ตั้งแต่ศึก RPL 2026 Summer ในช่วงเดือนเมษายน และสานต่อมายังศึก RPL 2026 Winter
รวมถึงการเข้าไปสนับสนุนสโมสรอีสปอร์ต ให้กับทีม Bacon Time ในกิจกรรมแฟนมีต BACONTIME THE MEMORY เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีการจัดเวทีแข่งขันระดับมวลชน เตรียมจัดทัวร์นาเมนต์ RoV 828 GAMING TOURNAMENT ในงาน realme 828 Fan Festival 2026 เพื่อเปิดรับผู้เล่นทั่วประเทศทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีกำหนดจัดรอบชิงชนะเลิศ ณ realme Brand Shop สาขามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ในวันที่ 28 สิงหาคมนี้
นอกจากนี้ realme ยังได้จัดกิจกรรมคู่ขนานสำหรับผู้ชมทางบ้านผ่านแคมเปญ “real Gaming DNA” บนช่องทางเฟซบุ๊กทางการ เพื่อแจกสมาร์ตโฟน realme 16 Pro 5G จำนวน 3 รางวัล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว กับผู้บริโภคผ่านทุกมิติของวงการเกม