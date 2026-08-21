Nothing ส่ง Phone (4b) จับกลุ่มเน้นคุ้มค่า ดีไซน์เอกลักษณ์

Nothing ประกาศวางจำหน่ายสมาร์ทโฟน “Nothing Phone (4b)” ในประเทศไทย เจาะกลุ่มผู้ใช้งานระดับกลางที่ต้องการความสมดุลระหว่างนวัตกรรมการออกแบบและประสิทธิภาพการประมวลผล ตั้งเป้าตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ผ่านฟังก์ชันที่เน้นความคล่องตัวในการใช้งานจริง
ทั้งนี้ การเปิดตัว Nothing Phone (4b) มาพร้อมการยกระดับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่สำคัญ โดยเฉพาะการออกแบบฝาหลังแบบโปร่งใสอันเป็นเอกลักษณ์ ควบคู่กับระบบไฟแสดงผล Glyph Bar ที่เพิ่มความสามารถในการปรับแต่งการแจ้งเตือนแบบเฉพาะบุคคล (Personal Logic)
รวมถึงการแสดงสถานะพลังงานและการนับถอยหลังของกล้องถ่ายภาพ ขณะที่หน้าจอแสดงผลเลือกใช้พาเนล Super AMOLED ขนาด 6.77 นิ้ว ความละเอียดระดับ FHD+ พร้อมอัตรารีเฟรชเรต 120Hz และดันความสว่างสูงสุดได้ถึง 2,000 nits เพื่อรองรับการใช้งานในสภาวะแสงจ้า
สำหรับประสิทธิภาพภายใน Nothing Phone (4b) ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 6 Gen 4 สถาปัตยกรรมระดับ 4 นาโนเมตร ซึ่งเน้นการประมวลผลด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ควบคู่กับการบริหารจัดการพลังงาน
ด้านระบบถ่ายภาพติดตั้งกล้องหลังคู่ความละเอียด 50 ล้านพิกเซล (50MP) เสริมด้วยระบบลดการสั่นไหวของภาพ (OIS) และเลนส์มุมกว้างพิเศษ (Ultra-Wide) รองรับการบันทึกวิดีโอระดับ 4K ขณะที่กล้องหน้าให้ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล
นอกจากนี้ ตัวเครื่องยังมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 5,200 mAh รองรับระบบชาร์จเร็ว และระบบถ่ายโอนพลังงานผ่านสาย (Wired Reverse Charging) สำหรับจ่ายไฟให้อุปกรณ์อื่น โดยทำงานบนระบบปฏิบัติการ Nothing OS 4.1 บนพื้นฐาน Android 16 พร้อมติดตั้งปุ่ม Essential Key สำหรับเรียกใช้งานชุดเครื่องมือ AI Hub เพื่อสรุปข้อมูลและบันทึกข้อความ
อย่างไรก็ตาม ในด้านกลยุทธ์การขยายตลาดและการบริการหลังการขาย Nothing ได้วางโครงข่ายศูนย์บริการกว่า 10 แห่งทั่วประเทศ พร้อมผนึกความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ผ่านบริการ SPEED-D ให้ผู้ใช้งานสามารถส่งเครื่องซ่อมผ่านเคาน์เตอร์ 7-Eleven ได้ทุกสาขา รวมถึงเปิดสายด่วน Call Center โทรฟรีเพื่อรองรับการดูแลลูกค้า
สำหรับ Nothing Phone (4b) วางจำหน่ายในรุ่นความจุ 8GB + 128GB มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ ดำ (Black), ขาว (White) และน้ำเงิน (Blue) ในราคา 13,999 บาท พร้อมสิทธิ์ขยายระยะเวลารับประกันตัวเครื่องเป็น 2 ปี สำหรับผู้ที่สั่งซื้อระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม ถึง 13 กันยายน 2569 ผ่านตัวแทนจำหน่าย Banana, DotLife, PowerBuy, True รวมถึงช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการ