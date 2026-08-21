เลอโนโว ปูพรมจอมอนิเตอร์ เจาะกลุ่มเกมเมอร์-มืออาชีพ เริ่ม 3,190.

เลอโนโว (Lenovo) เปิดตัวไลน์อัปผลิตภัณฑ์จอมอนิเตอร์รุ่นใหม่ในประเทศไทย ครอบคลุมหลากหลายซีรีส์เพื่อรองรับพฤติกรรมการใช้งานตั้งแต่กลุ่มความบันเทิงทั่วไป กลุ่มเกมเมอร์สายอีสปอร์ต ไปจนถึงกลุ่มนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ระดับมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีการแสดงผลขั้นสูงและดีไซน์ที่เน้นตอบโจทย์การใช้งานจริง
สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปและเกมเมอร์ระดับเริ่มต้น เลอโนโวได้ส่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ LOQ Series ลงทำตลาด โดยเน้นชูจุดเด่นเรื่องความลื่นไหลด้วยพาเนลแบบ Fast IPS ที่ให้อัตรารีเฟรช สูงสุด 200Hz พร้อมค่าความสว่าง 300 นิต และคอนทราสต์ 1,000:1 ประกอบด้วยรุ่น Lenovo LOQ 24-10 (ขนาด 23.8 นิ้ว Full HD), Lenovo LOQ 27-10 (ขนาด 27 นิ้ว Full HD), Lenovo LOQ 27Q-10 (ขนาด 27 นิ้ว QHD รีเฟรชเรต 180Hz) และ Lenovo LOQ 32Q-10 (ขนาด 32 นิ้ว QHD รีเฟรชเรต 180Hz พร้อมคอนทราสต์สูง 3,500:1)
ขณะเดียวกัน ในกลุ่มตลาดเกมเมอร์สายแข่งขันและอีสปอร์ต ได้มีการเปิดตัว Legion Series ที่ยกระดับประสิทธิภาพความเร็วขึ้นไปอีกขั้น นำโดย Lenovo Legion 24-10 (23.8 นิ้ว Full HD 240Hz), Lenovo Legion 27Q-11 (27 นิ้ว QHD 300Hz), Lenovo Legion 27QD-10 (27 นิ้ว QHD 240Hz) และ Lenovo Legion 27U-10 จอความละเอียด 4K UHD 27 นิ้ว ที่สามารถดันอัตรารีเฟรชได้สูงสุดถึง 320Hz
นอกจากนี้ยังมีรุ่นจอโค้ง Ultrawide อย่าง Lenovo Legion 34W-2C ขนาด 34 นิ้ว WQHD ความโค้งระดับ 1500R รีเฟรชเรต 240Hz อัตราการตอบสนอง 0.5ms MPRT รองรับมาตรฐาน AMD FreeSync Premium และ VESA DisplayHDR 400 เพื่อประสบการณ์เล่นเกมขั้นสูง
ทางด้านตลาดระดับบนและกลุ่มผู้ใช้งานระดับมืออาชีพ เลอโนโวได้นำเสนอ Legion Pro Series ซึ่งมาพร้อมอัตราส่วนคอนทราสต์สูงถึง 1,500,000:1 เพื่อมิติภาพที่คมชัดสมจริง ได้แก่ Lenovo Legion Pro 27Q-10 (26.5 นิ้ว QHD 280Hz), Lenovo Legion Pro 27UD-10 (26.5 นิ้ว 4K UHD 240Hz) และ Lenovo Legion Pro 32UD-10 (31.5 นิ้ว 4K UHD 240Hz)
พร้อมกันนี้ เลอโนโวยังได้เปิดตัวเรือธงสำหรับสายครีเอเตอร์อย่าง Lenovo Yoga Pro 27UD-10 หน้าจอ QD-OLED PureSight Pro ขนาด 26.5 นิ้ว ความละเอียดระดับ 4K UHD (3840 × 2160 พิกเซล) อัตรารีเฟรช 120Hz โดดเด่นด้วยความแม่นยำของสีระดับ Delta E น้อยกว่า 1 ครอบคลุมขอบเขตสี 99% DCI-P3 และ 96% Adobe RGB ทั้งยังติดตั้งโมดูลกล้องความละเอียด 4K พร้อมฟังก์ชัน DeskView ไมโครโฟน 4 ตัว และชุดลำโพง 6 ตัวในตัว เพื่อรองรับการทำงานระดับสตูดิโอและการสื่อสารแบบมืออาชีพ
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จอมอนิเตอร์ทั้งหมดพร้อมวางจำหน่ายในประเทศไทยผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โดยมีราคาเปิดตัวดังนี้
Lenovo LOQ Series รุ่น LOQ 24-10 ราคาเริ่มต้น 3,190 บาท, รุ่น LOQ 27-10 ราคา 3,990 บาท, รุ่น LOQ 27Q-10 ราคา 4,590 บาท และรุ่น LOQ 32Q-10 ราคา 5,990 บาท
Lenovo Legion Series รุ่น Legion 24-10 ราคาเริ่มต้น 3,590 บาท, รุ่น Legion 27Q-11 ราคา 6,990 บาท, รุ่น Legion 27QD-10 ราคา 6,990 บาท, รุ่น Legion 27U-10 ราคา 8,990 บาท และรุ่นจอโค้ง Legion 34W-2C ราคา 9,990 บาท
Lenovo Legion Pro Series รุ่น Legion Pro 27Q-10 ราคา 13,990 บาท, รุ่น Legion Pro 27UD-10 ราคา 23,990 บาท และรุ่น Legion Pro 32UD-10 ราคา 25,990 บาท
Lenovo Yoga Series รุ่น Yoga Pro 27UD-10 ราคาเริ่มต้น 35,990 บาท (ข้อมูลจาก: ส่วนกำหนดการวางจำหน่ายและราคาสินค้า)